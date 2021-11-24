DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Spotify ve Netflix anlaştı: Popüler dizi ve filmlerin müziklerine tek kanaldan erişmek mümkün
© AAMüzik-Spotify
© AA
Dizi ve film izleme platformu Netflix ve müzik dinleme uygulaması Spotify, Netflix Hub’ı piyasaya sürüyor. Netflix içeriklerine ait lisanslı müzik ve podcast yayınları Spotify özel kanalında kullanıcılara sunulacak.
Müzik, radyo, podcast dinleme uygulaması Spotify, salı günü yaptığı açıklamada popüler dizi izleme uygulaması Netflix içeriklerine ait soundtrack müzikleri, podcast yayınlarını ve diğer tüm içerikleri 'Netflix Hub' özel kanalında dinleyicilerine sunacak.
Netflix ile mutabakata varılan anlaşma kapsamında dinleyiciler, tüm içeriklere kolay bir şekilde ulaşabilecek.
Öte yandan müziklerin nasıl yapıldığına dair sahne arkası yayınlar da uygulamanın içinde yer alacak. Squid Game, Bridgerton gibi belirli içeriklerin lisanslı müzikleri sisteme yüklenmiş durumda. Önümüzdeki dönem popüler dizilerin ve belgesellerin podcast içerikleri de yüklenecek.
Spotify daha önce de yapım şirketi Disney ile ortaklık yapmış ve platformun yapımlarına ait müzikler ve podcast yayınları için özel bir Hub oluşturulmuştu.
Netflix ile mutabakata varılan anlaşma kapsamında dinleyiciler, tüm içeriklere kolay bir şekilde ulaşabilecek.
Öte yandan müziklerin nasıl yapıldığına dair sahne arkası yayınlar da uygulamanın içinde yer alacak. Squid Game, Bridgerton gibi belirli içeriklerin lisanslı müzikleri sisteme yüklenmiş durumda. Önümüzdeki dönem popüler dizilerin ve belgesellerin podcast içerikleri de yüklenecek.
Spotify daha önce de yapım şirketi Disney ile ortaklık yapmış ve platformun yapımlarına ait müzikler ve podcast yayınları için özel bir Hub oluşturulmuştu.