https://tr.sputniknews.com/20211124/su-borusunu-tamir-eden-isciler-okul-bahcesinde-insan-kafatasi-ve-kemik-parcalari-buldu-1051119137.html

Su borusunu tamir eden işçiler, okul bahçesinde insan kafatası ve kemik parçaları buldu

Su borusunu tamir eden işçiler, okul bahçesinde insan kafatası ve kemik parçaları buldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Nazilli Meslek Yüksek Okulu bahçesinde patlayan su borusunu tamir eden işçiler, insana ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T21:00+0300

2021-11-24T21:00+0300

2021-11-24T21:31+0300

türkiye

okul

kafatası

kemik

bahçe

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Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksek Okulu'nun aktif olarak hizmet verdiği kampüsün içerisinde, içme suyu şebekesi borusu patladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Daire Başkanlığı (ASKİ) ekipleri, patlağı tamir etmek için çalışma başlattı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yapılan kazı çalışmasında insana ait olduğu değerlendirilen bir kafatası ve kemik parçaları bulundu. Ekipler, polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kafatası ve diğer kemik parçaları tek tek toplanıp, muhafaza altına alındı.Kazı bölgesi ise polis ekiplerince güvenlik şeridi ile kapatıldı. Kemikler ve kafatası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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okul, kafatası, kemik, bahçe