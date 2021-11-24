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https://tr.sputniknews.com/20211124/su-borusunu-tamir-eden-isciler-okul-bahcesinde-insan-kafatasi-ve-kemik-parcalari-buldu-1051119137.html
Su borusunu tamir eden işçiler, okul bahçesinde insan kafatası ve kemik parçaları buldu
Su borusunu tamir eden işçiler, okul bahçesinde insan kafatası ve kemik parçaları buldu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Nazilli Meslek Yüksek Okulu bahçesinde patlayan su borusunu tamir eden işçiler, insana ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T21:00+0300
2021-11-24T21:00+0300
2021-11-24T21:31+0300
türkiye
okul
kafatası
kemik
bahçe
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Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksek Okulu'nun aktif olarak hizmet verdiği kampüsün içerisinde, içme suyu şebekesi borusu patladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Daire Başkanlığı (ASKİ) ekipleri, patlağı tamir etmek için çalışma başlattı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yapılan kazı çalışmasında insana ait olduğu değerlendirilen bir kafatası ve kemik parçaları bulundu. Ekipler, polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kafatası ve diğer kemik parçaları tek tek toplanıp, muhafaza altına alındı.Kazı bölgesi ise polis ekiplerince güvenlik şeridi ile kapatıldı. Kemikler ve kafatası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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Su borusunu tamir eden işçiler, okul bahçesinde insan kafatası ve kemik parçaları buldu 21:00 24.11.2021 (güncellendi: 21:31 24.11.2021)
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Nazilli Meslek Yüksek Okulu bahçesinde patlayan su borusunu tamir eden işçiler, insana ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları buldu.
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksek Okulu'nun aktif olarak hizmet verdiği kampüsün içerisinde, içme suyu şebekesi borusu patladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Daire Başkanlığı (ASKİ) ekipleri, patlağı tamir etmek için çalışma başlattı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yapılan kazı çalışmasında
insana ait olduğu değerlendirilen bir kafatası ve kemik parçaları
bulundu. Ekipler, polisi arayarak durumu bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından
kafatası
ve diğer kemik parçaları tek tek toplanıp, muhafaza altına alındı.
Kazı bölgesi ise polis ekiplerince güvenlik şeridi ile kapatıldı. Kemikler ve kafatası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.