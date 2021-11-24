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Süper Lig kulüplerinden hakemlerle ilgili konuşmama kararı
Süper Lig kulüplerinden hakemlerle ilgili konuşmama kararı
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 14 kulübün katılımıyla gerçekleştirdikleri toplantıda Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sonuna kadar hakemlerle... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T18:31+0300
2021-11-24T18:31+0300
spor
süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff)
kulüpler birliği vakfı
açıklama
kulüpler birliği
hakem
ahmet ağaoğlu
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Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliğinin Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen ve 14 kulübün katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kulüpler Birliği Vakfının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kuruluyla (MHK) yürüttüğü çalışmanın detayları konusunda kulüplerin bilgilendirildiğini belirten Ağaoğlu, "Toplantıya katılan 14 kulüp başkanı, ligin ilk yarısının sonuna kadar hakemlerle ilgili açıklama yapılmaması konusunda fikir birliğine vardı. Diğer kulüp başkanlarıyla henüz konuşmadık. 14 kulübün başkanı ve yöneticileri, kendilerinin ve yöneticilerinin MHK ile yaptığımız çalışmanın selameti açısından, hakemlerin moral ve motivasyonlarını etkilememek adına hiçbir beyanda bulunmayacak. Bunun da toplum tarafından olumlu algılanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Süper Lig'de yer alan kulüplerin ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Takımların giderlerinin çok önemli bir kısmı yabancı para birimiyle ölçülüyor. Son zamanlarda kurdaki dalgalanmalar, kulüplerimizi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya getirdi. Buna bağlı olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sezon başında kulüplere 300 milyon liralık ek kaynak sağlayacağı konusunda beyanatı vardı. Özellikle Anadolu kulüpleri çok ciddi kaynak sıkıntısı içinde. Nihat Özdemir'in bu sözünü yerine getirmesini ve bu rakamın eşit olarak dağıtılmasını talep ediyoruz" şeklinde görüş belirtti.Toplantıda yayın ihalesiyle ilgili de değerlendirmede bulunduklarını kaydeden Ağaoğlu, "14 kulübümüzün katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda, yaklaşmakta olan naklen yayın ihalesiyle ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildi. İzlenecek yol haritası belirlendi. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Kulüpler Birliği Vakfı, TFF ve danışman şirketle yapılacak çalışmanın ana hatları belirlendi" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211123/burak-elmas-ve-fatih-terim-pfdkya-sevk-edildi-1051083729.html
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süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), kulüpler birliği vakfı, açıklama, kulüpler birliği, hakem, ahmet ağaoğlu

Süper Lig kulüplerinden hakemlerle ilgili konuşmama kararı

18:31 24.11.2021
© AASüper Lig - hakem
Süper Lig - hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AA
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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 14 kulübün katılımıyla gerçekleştirdikleri toplantıda Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sonuna kadar hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldıkları söyledi.
Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliğinin Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen ve 14 kulübün katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kulüpler Birliği Vakfının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kuruluyla (MHK) yürüttüğü çalışmanın detayları konusunda kulüplerin bilgilendirildiğini belirten Ağaoğlu, "Toplantıya katılan 14 kulüp başkanı, ligin ilk yarısının sonuna kadar hakemlerle ilgili açıklama yapılmaması konusunda fikir birliğine vardı. Diğer kulüp başkanlarıyla henüz konuşmadık. 14 kulübün başkanı ve yöneticileri, kendilerinin ve yöneticilerinin MHK ile yaptığımız çalışmanın selameti açısından, hakemlerin moral ve motivasyonlarını etkilememek adına hiçbir beyanda bulunmayacak. Bunun da toplum tarafından olumlu algılanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de yer alan kulüplerin ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Takımların giderlerinin çok önemli bir kısmı yabancı para birimiyle ölçülüyor. Son zamanlarda kurdaki dalgalanmalar, kulüplerimizi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya getirdi. Buna bağlı olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sezon başında kulüplere 300 milyon liralık ek kaynak sağlayacağı konusunda beyanatı vardı. Özellikle Anadolu kulüpleri çok ciddi kaynak sıkıntısı içinde. Nihat Özdemir'in bu sözünü yerine getirmesini ve bu rakamın eşit olarak dağıtılmasını talep ediyoruz" şeklinde görüş belirtti.
Toplantıda yayın ihalesiyle ilgili de değerlendirmede bulunduklarını kaydeden Ağaoğlu, "14 kulübümüzün katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda, yaklaşmakta olan naklen yayın ihalesiyle ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildi. İzlenecek yol haritası belirlendi. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Kulüpler Birliği Vakfı, TFF ve danışman şirketle yapılacak çalışmanın ana hatları belirlendi" diye konuştu.
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