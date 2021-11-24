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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211124/sut-ureticilerinden-ortak-aciklama-maliyetlerimiz-artti-1051094939.html
Süt üreticilerinden ortak açıklama: Maliyetlerimiz arttı
Süt üreticilerinden ortak açıklama: Maliyetlerimiz arttı
Süt sektöründe faaliyet gösteren bazı kuruluşlar, yem başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki artışa dikkati çekerek, çiğ süt alım fiyatının litre başına 4... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T10:42+0300
2021-11-24T10:42+0300
ekonomi
zam
süt
fiyat
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Ahmet Ertürk, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz, KÖY-KOOP Merkez Birliği Genel Başkanı Eray Çiçek ve Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Genel Başkanı Sencer Solakoğlu'nun imzasıyla ortak açıklama yapıldı.Süt üreticilerinin büyük sıkıntı içinde olduğuna işaret edilen açıklamada, üreticilerin girdi maliyetlerini karşılayabilmek için ya hayvanlarını kestirerek ya da satarak sektörden çıktığı belirtildi.Açıklamada, çiğ süt fiyatlarının enflasyonu artıracağı gerekçesiyle frenlendiği savunulurken, tarafların Ulusal Süt Konseyinde (USK) bir araya gelip maliyetleri de dikkate alarak pazarlık usulüyle çiğ sütün gerçek fiyatını oluşturması önerildi.'Hayvanların kasaba gidişi hızlanacak'Fiyata yapılan bu müdahalenin, uzun vadede üretici ve tüketicinin hayrına olmayacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Kaynağı kurutmamız halinde et ve sütte yüksek enflasyon kaçınılmazdır. Uzun süre çiğ süt fiyatlarını sabitlemek, USK'nin özenle hesapladığı maliyet kalemleriyle oynayarak maliyeti düşürmeye çalışmak üreticiyi üretimden uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Milyarlarca dolar harcanarak oluşturulan damızlıkların kasaba, üretimi artırmak için verilen milyarlarca liralık desteklerin boşa gitmemesi için üreticilerimizin sesine kulak verilmelidir. Eğer fiyatlar önümüzdeki dönem için hak ettiği oranda revize edilmeden bu şekilde uygulanmaya devam edecek olursa ne yazık ki hayvanların kasaba gidişi hızlanacak, bunu et krizi takip edecektir."Açıklamada, döviz kuruna paralel yem fiyatlarında görülen artışa işaret edilerek, "Son bir yılda süt yemi fiyatı yüzde 51, besi yemi fiyatı yüzde 48, mısır silajı fiyatı yüzde 31, yonca fiyatı yüzde 29, saman fiyatı ise yüzde 15 artmıştır. Çiğ süt fiyatları enflasyonu artırıyor gerekçesiyle müdahaleye maruz kalmakta, buna karşılık yem fiyatları, ilaç fiyatları, elektrik fiyatları, sanayicilerin satış fiyatları, marketlerdeki tüketici fiyatları hiçbir müdahaleye uğramamaktadır. Üreticilerimizi sektörden küstürmemek, üretimden koparmamak, sektöre tutunmalarını sağlamak gerekiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.Üreticinin bir litre çiğ sütü ekim ayı itibarıyla ortalama 3 lira 2 kuruşa sattığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Üretici, bu ayda yemin kilosunu 3 lira 30 kuruşa satın almıştır. Bir litre süt satarak alabileceği yem bir kilo bile etmemekte, 0,92 kilo etmektedir. Bu parite son yılların en düşük paritesidir. 1,5 pariteye göre eline geçmesi gereken fiyat 4 lira 95 kuruş olmalıdır. Bunun altındaki fiyat sürdürülebilirlikten ve üreticilerimizin beklentilerinden uzaktır. USK, pariteyi göz önüne alarak üreticilerin beklentilerine cevap verecek fiyatı 3'er aylık dönemler halinde açıklamalı ve paritenin korunması sağlanmalıdır. Örneğin, 4 lira 95 kuruşluk fiyat açıklaması 1 Aralık 2021 ile 28 Şubat 2022 tarihleri arasında geçerli olmalı, sonrasında güncellenmelidir. Devletimizden daha önceki dönemlerde uyguladığı üzere hayvancılığımızın gelişimine önemli katkılar yapan süt primi, süt tozu desteği gibi teşvik uygulamaları başta olmak üzere diğer desteklerde de sektörümüzün güncel taleplerine göre politikalar uygulamasını bekliyoruz."
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zam, süt, fiyat

Süt üreticilerinden ortak açıklama: Maliyetlerimiz arttı

10:42 24.11.2021
© DHAsüt
süt - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© DHA
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Süt sektöründe faaliyet gösteren bazı kuruluşlar, yem başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki artışa dikkati çekerek, çiğ süt alım fiyatının litre başına 4 lira 25 kuruş olmasını talep etti.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Ahmet Ertürk, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz, KÖY-KOOP Merkez Birliği Genel Başkanı Eray Çiçek ve Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Genel Başkanı Sencer Solakoğlu'nun imzasıyla ortak açıklama yapıldı.
Süt üreticilerinin büyük sıkıntı içinde olduğuna işaret edilen açıklamada, üreticilerin girdi maliyetlerini karşılayabilmek için ya hayvanlarını kestirerek ya da satarak sektörden çıktığı belirtildi.
Açıklamada, çiğ süt fiyatlarının enflasyonu artıracağı gerekçesiyle frenlendiği savunulurken, tarafların Ulusal Süt Konseyinde (USK) bir araya gelip maliyetleri de dikkate alarak pazarlık usulüyle çiğ sütün gerçek fiyatını oluşturması önerildi.

'Hayvanların kasaba gidişi hızlanacak'

Fiyata yapılan bu müdahalenin, uzun vadede üretici ve tüketicinin hayrına olmayacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kaynağı kurutmamız halinde et ve sütte yüksek enflasyon kaçınılmazdır. Uzun süre çiğ süt fiyatlarını sabitlemek, USK'nin özenle hesapladığı maliyet kalemleriyle oynayarak maliyeti düşürmeye çalışmak üreticiyi üretimden uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Milyarlarca dolar harcanarak oluşturulan damızlıkların kasaba, üretimi artırmak için verilen milyarlarca liralık desteklerin boşa gitmemesi için üreticilerimizin sesine kulak verilmelidir. Eğer fiyatlar önümüzdeki dönem için hak ettiği oranda revize edilmeden bu şekilde uygulanmaya devam edecek olursa ne yazık ki hayvanların kasaba gidişi hızlanacak, bunu et krizi takip edecektir."
Açıklamada, döviz kuruna paralel yem fiyatlarında görülen artışa işaret edilerek, "Son bir yılda süt yemi fiyatı yüzde 51, besi yemi fiyatı yüzde 48, mısır silajı fiyatı yüzde 31, yonca fiyatı yüzde 29, saman fiyatı ise yüzde 15 artmıştır. Çiğ süt fiyatları enflasyonu artırıyor gerekçesiyle müdahaleye maruz kalmakta, buna karşılık yem fiyatları, ilaç fiyatları, elektrik fiyatları, sanayicilerin satış fiyatları, marketlerdeki tüketici fiyatları hiçbir müdahaleye uğramamaktadır. Üreticilerimizi sektörden küstürmemek, üretimden koparmamak, sektöre tutunmalarını sağlamak gerekiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Üreticinin bir litre çiğ sütü ekim ayı itibarıyla ortalama 3 lira 2 kuruşa sattığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Üretici, bu ayda yemin kilosunu 3 lira 30 kuruşa satın almıştır. Bir litre süt satarak alabileceği yem bir kilo bile etmemekte, 0,92 kilo etmektedir. Bu parite son yılların en düşük paritesidir. 1,5 pariteye göre eline geçmesi gereken fiyat 4 lira 95 kuruş olmalıdır. Bunun altındaki fiyat sürdürülebilirlikten ve üreticilerimizin beklentilerinden uzaktır. USK, pariteyi göz önüne alarak üreticilerin beklentilerine cevap verecek fiyatı 3'er aylık dönemler halinde açıklamalı ve paritenin korunması sağlanmalıdır. Örneğin, 4 lira 95 kuruşluk fiyat açıklaması 1 Aralık 2021 ile 28 Şubat 2022 tarihleri arasında geçerli olmalı, sonrasında güncellenmelidir. Devletimizden daha önceki dönemlerde uyguladığı üzere hayvancılığımızın gelişimine önemli katkılar yapan süt primi, süt tozu desteği gibi teşvik uygulamaları başta olmak üzere diğer desteklerde de sektörümüzün güncel taleplerine göre politikalar uygulamasını bekliyoruz."
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