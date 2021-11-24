Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211124/tarihi-eserlere-internetten-musteri-araniyor-altin-varakli-kuran-195-bin-lira-incil-1-milyon-lira-1051110748.html
Tarihi eserlere internetten müşteri aranıyor: Altın varaklı Kur'an 195 bin lira, İncil 1 milyon lira
Tarihi eserlere internetten müşteri aranıyor: Altın varaklı Kur'an 195 bin lira, İncil 1 milyon lira
Türkiye'nin en çok ziyaret edilen alışveriş sitelerinden birinde, antika değeri taşıyan eserler satışa sunuluyor. El yazması ve altın varaklı Kur'an-ı... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T16:20+0300
2021-11-24T16:21+0300
tarihi eser
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051109960_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_0d51c313d946c4bd06b4497a80c77d76.jpg
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Suat Ünlü, yazma eserlerle ilgilendiğini ve çok sayıda Kur'an-ı Kerim'i eski Türk dillerine çevirdiğini söyledi.Prof. Dr. Ünlü, adalet, kültür ve turizm ile içişleri bakanlıklarının komisyon oluşturup bu belgelerin takibinin yapılması için kanun maddesi oluşturması gerektiğini belirtti:Vergi kaçakçılığı boyutu: ‘Eser ne kadar değerliyse yurt dışına gitmesi ihtimali o kadar artıyor’Prof. Dr. Ünlü, Türkiye'deki yazma eserlerin birçoğunun önceki zamanlarda yurt dışına satılmak üzere kaçırıldığını, bugün Türk kültürüne ait bilgileri içeren Türkiye'ye ve Türki cumhuriyetlere ait eserlerin çoğunun da Almanya, Fransa ve İngiltere'deki kütüphanelerde olduğunu söyledi. İncelemek isteyen akademisyen ya da araştırmacıların bu eserlere ulaşmak için para ödediğini, kimi zaman buna rağmen ulaşamadığını kaydeden Ünlü, şöyle konuştu:'İnternet ortamında satışları kabul edilemez'Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Başkanı Cemil Karabayram da el yazması, tarihi Kur'an-ı Kerim'lerin etnografik nitelikteki kültür varlığı olarak kabul edildiğini söyledi.Önceki dönem Antalya Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Taşınmaz Kültür Varlıkları birim sorumlusu olan Karabayram, bu belgelerin korunması ve kesinlikle alışverişinin yapılmaması, ticaret aracı edilmemesi gerektiğini vurguladı:‘100 yıl sonra birçoğunu kaybedeceğiz'Kişinin eseri saklama koşullarının da incelenmesi gerektiğini belirten Cemil Karabayram, çıkarılacak yasayla manevi eserlerin korunmasının önemine dikkat çekti. Alışverişlerin de incelenmesi gerektiğini anlatan Karabayram, “100 yıl sonra bu eserlerin birçoğunu kaybedeceğiz" dedi.Ticaretin, alım satımın özel yasa ile koruma altına alınması, satan el ile alan elin yeni mevzuatla düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Cemil Karabayram, "Ayrıca bu kadar değerli taşınır kültür varlıklarının nasıl muhafaza edildiğinin, eserin hangi iklimsel koşullarda kaldığının araştırılması gerekir. Kıymet biçemeyeceğimiz bu eserlere fiyat biçiyorlar. Bu durum da bizi derinden etkilemektedir" diye konuştu.Yatırım için satıyormuş: Pazarlık yüz yüze görüşünce olabilirÖte yandan ilanların birçoğunun aramaya kapalı olduğu dikkat çekerken, yalnızca mesajlaşma ile iletişim kurulabiliyor. DHA muhabirinin telefonla görüştüğü D.Ç. isimli satıcı, 18. yüzyıldan beri aile üyelerine ait olduğunu belirttiği Kur'an-ı Kerim'den dünyada yalnızca 5 tane bulunduğunu kaydetti. D.Ç., orijinal ama el yazması olmayıp baskı ile imal edildiğini söylediği Kur'an'ı okumak için merceğinin de yanında olduğunu belirtti.D.Ç., "Annem ve babama ailemizden yadigar olarak kaldı. Onlar da bu tarihi eseri satıp yatırım için sermaye olarak kullanmak istiyorlar. Pazarlık yüz yüze görüşünce olabilir" dedi.D.Ç., satış fiyatını ise 750 bin lira olarak belirledi.Mesaj gönderilerek ulaşılan başka satıcı F.Y. ise 1 milyon lira değer biçtiği İncil'in altın kaplama yazıları ve ceylan derisinden koruması olduğunu belirtti. İncil'in, dedelerinden kaldığını aktaran F.Y., mesajda "Şehir dışındayım. Gelince yüz yüze görüşerek kitabı gösterebilirim" dedi.F.Y., fiyatta pazarlık olup olmadığı sorusuna ise 'Sizin verdiğiniz fiyat nedir?' karşılığını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211022/fatih-sultan-mehmet-tugrali-vakfiyenin-londradaki-satisi-turkiyenin-girisimiyle-durduruldu-1050068364.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051109960_0:0:517:388_1920x0_80_0_0_f2d3215c2a598eba938bb90b5d335796.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tarihi eser

Tarihi eserlere internetten müşteri aranıyor: Altın varaklı Kur'an 195 bin lira, İncil 1 milyon lira

16:20 24.11.2021 (güncellendi: 16:21 24.11.2021)
© DHAAltın varaklı Kur'an, İncil internet satışı
Altın varaklı Kur'an, İncil internet satışı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© DHA
Abone ol
Türkiye'nin en çok ziyaret edilen alışveriş sitelerinden birinde, antika değeri taşıyan eserler satışa sunuluyor. El yazması ve altın varaklı Kur'an-ı Kerim'den İncil'e kadar tarihi eserlere satıcılar, 'aile yadigarı' diyerek 250 bin ile 1 milyon 250 bin lira arasında müşteri arıyor.
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Suat Ünlü, yazma eserlerle ilgilendiğini ve çok sayıda Kur'an-ı Kerim'i eski Türk dillerine çevirdiğini söyledi.
Prof. Dr. Ünlü, adalet, kültür ve turizm ile içişleri bakanlıklarının komisyon oluşturup bu belgelerin takibinin yapılması için kanun maddesi oluşturması gerektiğini belirtti:

"8 milyon liraya satılmak istenen Kuran-ı Kerim'in gerçek maliyeti nedir? Bu işleri yapan insanlar bu eserlerin korunması konusunda bilgileri olmadığı için eserler ilerleyen dönemlerde iklim koşulları nedeniyle ortadan kaybolabilir. İnternet ortamında bu eserlerin kolayca satılmaması için devletin denetlemesi lazımdır. Urartular dönemine ait bir eser, eser kaçakçılığına giriyorsa Osmanlı dönemindeki bir Kur'an-ı Kerim de eser kaçakçılığına girmelidir."

Vergi kaçakçılığı boyutu: ‘Eser ne kadar değerliyse yurt dışına gitmesi ihtimali o kadar artıyor’

Prof. Dr. Ünlü, Türkiye'deki yazma eserlerin birçoğunun önceki zamanlarda yurt dışına satılmak üzere kaçırıldığını, bugün Türk kültürüne ait bilgileri içeren Türkiye'ye ve Türki cumhuriyetlere ait eserlerin çoğunun da Almanya, Fransa ve İngiltere'deki kütüphanelerde olduğunu söyledi. İncelemek isteyen akademisyen ya da araştırmacıların bu eserlere ulaşmak için para ödediğini, kimi zaman buna rağmen ulaşamadığını kaydeden Ünlü, şöyle konuştu:

"Bir Türkiye bir de yurt dışı ayağı var bu belgelerin. Eser ne kadar değerliyse yurt dışına gitmesi ihtimali o kadar artıyor. Maddi boyutu da var. Asgari ücretten verginin konuşulduğu bugünlerde 8 milyon liraya belge satan kişiden vergi alınacak mı? Belki de o eser 8 değil 80 milyon liralık. Bu bakımdan değer tespiti yapılmadığı için 80 milyon liralık bir eser de olabilir. 8 milyon liraya satarak bu belgeden devlet 72 milyon zarar etmiş de olabilir."

'İnternet ortamında satışları kabul edilemez'

Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Başkanı Cemil Karabayram da el yazması, tarihi Kur'an-ı Kerim'lerin etnografik nitelikteki kültür varlığı olarak kabul edildiğini söyledi.
Önceki dönem Antalya Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Taşınmaz Kültür Varlıkları birim sorumlusu olan Karabayram, bu belgelerin korunması ve kesinlikle alışverişinin yapılmaması, ticaret aracı edilmemesi gerektiğini vurguladı:

“Bununla ilgili ciddi bir çalışma yaptık. Satışının yasaklanması için çalışmalar içindeyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı gerçekten güzel çalışmalar yapıyor. Yazma eserlerin korunması için eylem planları uluslararası düzeyde. Bu eserlerin internet ortamında satılması kabul edilemez. Yazma Eserler Daire Başkanlığı çok titiz ve gayretli çalışmalar yürütmesine rağmen maliye ve ticaret bakanlıklarının da bu konuda önlem alması ve ortaklaşa bir kanunun çıkarılması, yazma eserlerin korunmasının milli bir görevimiz olduğu herkesçe bilinmelidir."

‘100 yıl sonra birçoğunu kaybedeceğiz'

Kişinin eseri saklama koşullarının da incelenmesi gerektiğini belirten Cemil Karabayram, çıkarılacak yasayla manevi eserlerin korunmasının önemine dikkat çekti. Alışverişlerin de incelenmesi gerektiğini anlatan Karabayram, “100 yıl sonra bu eserlerin birçoğunu kaybedeceğiz" dedi.
Ticaretin, alım satımın özel yasa ile koruma altına alınması, satan el ile alan elin yeni mevzuatla düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Cemil Karabayram, "Ayrıca bu kadar değerli taşınır kültür varlıklarının nasıl muhafaza edildiğinin, eserin hangi iklimsel koşullarda kaldığının araştırılması gerekir. Kıymet biçemeyeceğimiz bu eserlere fiyat biçiyorlar. Bu durum da bizi derinden etkilemektedir" diye konuştu.

Yatırım için satıyormuş: Pazarlık yüz yüze görüşünce olabilir

Öte yandan ilanların birçoğunun aramaya kapalı olduğu dikkat çekerken, yalnızca mesajlaşma ile iletişim kurulabiliyor. DHA muhabirinin telefonla görüştüğü D.Ç. isimli satıcı, 18. yüzyıldan beri aile üyelerine ait olduğunu belirttiği Kur'an-ı Kerim'den dünyada yalnızca 5 tane bulunduğunu kaydetti. D.Ç., orijinal ama el yazması olmayıp baskı ile imal edildiğini söylediği Kur'an'ı okumak için merceğinin de yanında olduğunu belirtti.
D.Ç., "Annem ve babama ailemizden yadigar olarak kaldı. Onlar da bu tarihi eseri satıp yatırım için sermaye olarak kullanmak istiyorlar. Pazarlık yüz yüze görüşünce olabilir" dedi.
D.Ç., satış fiyatını ise 750 bin lira olarak belirledi.
Mesaj gönderilerek ulaşılan başka satıcı F.Y. ise 1 milyon lira değer biçtiği İncil'in altın kaplama yazıları ve ceylan derisinden koruması olduğunu belirtti. İncil'in, dedelerinden kaldığını aktaran F.Y., mesajda "Şehir dışındayım. Gelince yüz yüze görüşerek kitabı gösterebilirim" dedi.
F.Y., fiyatta pazarlık olup olmadığı sorusuna ise 'Sizin verdiğiniz fiyat nedir?' karşılığını verdi.
Türkiye, Fatih tuğralı 'vakfiye' için Interpol'e başvurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
YAŞAM
Fatih Sultan Mehmet tuğralı vakfiyenin Londra'daki satışı Türkiye'nin girişimiyle durduruldu
22 Ekim, 00:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:24İzmir'deki Taliban protestosunda çarşaf atan kadınlar hakkında soruşturma açıldı
16:20Tarihi eserlere internetten müşteri aranıyor: Altın varaklı Kur'an 195 bin lira, İncil 1 milyon lira
16:15Rusya'da 12 yaş üstü çocuklar için koronavirüs aşısı bugün tescil edilecek
16:15Almanya, işyerlerinde ve toplu taşıma araçlarında 3G uygulamasını başlattı
16:13EGM: Halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için yasal işlem başlatıldı
16:11Çin'de hayran kitlesine sahip ünlülere sosyal medyada zenginlik ve şatafat sergileme yasağı
16:07Karamollaoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı 'Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz' ifadesinden vazgeçmeli
15:54İTO Başkanı Avdagiç: Hedefi faiz ve kur üzerinden hesap görmek olanlara imkan vermemeliyiz
15:49Futbolda 'Yeşil Tribün' dönemi: Plastik veya cam şişe getirene ücretsiz bilet
15:49Evinde ölen emekli öğretmenin cesedi 5 yıl sonra fark edildi
15:36Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı
15:33Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İİT Genel Sekreteri Taha'yı kabul etti
15:31Putin, nazal koronavirüs aşısı yaptırdığını açıkladı
15:29Ölmek isteyen genç, yardıma gelen vatandaşın üzerine düşerek kurtuldu
15:27Arctic Monkeys biletleri dakikalar içinde tükendi, karaborsaya düştü
15:25Boji'nin evi neresi olsun?
15:25Rus turistler 2022'yi Avrupa, Türkiye ve BAE'de karşılamayı planlıyor
15:19Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler yeniden yargılanacak
15:13Kılıçdaroğlu: Sandığı getir, erken seçim talebi artık milletin talebidir
15:08Çıplak fotoğrafları internete sızdırılan Jennifer Lawrence: Travmam sonsuza dek sürecek