https://tr.sputniknews.com/20211124/tarihi-eserlere-internetten-musteri-araniyor-altin-varakli-kuran-195-bin-lira-incil-1-milyon-lira-1051110748.html

Tarihi eserlere internetten müşteri aranıyor: Altın varaklı Kur'an 195 bin lira, İncil 1 milyon lira

Tarihi eserlere internetten müşteri aranıyor: Altın varaklı Kur'an 195 bin lira, İncil 1 milyon lira

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen alışveriş sitelerinden birinde, antika değeri taşıyan eserler satışa sunuluyor. El yazması ve altın varaklı Kur'an-ı... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T16:20+0300

2021-11-24T16:20+0300

2021-11-24T16:21+0300

tarihi eser

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Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Suat Ünlü, yazma eserlerle ilgilendiğini ve çok sayıda Kur'an-ı Kerim'i eski Türk dillerine çevirdiğini söyledi.Prof. Dr. Ünlü, adalet, kültür ve turizm ile içişleri bakanlıklarının komisyon oluşturup bu belgelerin takibinin yapılması için kanun maddesi oluşturması gerektiğini belirtti:Vergi kaçakçılığı boyutu: ‘Eser ne kadar değerliyse yurt dışına gitmesi ihtimali o kadar artıyor’Prof. Dr. Ünlü, Türkiye'deki yazma eserlerin birçoğunun önceki zamanlarda yurt dışına satılmak üzere kaçırıldığını, bugün Türk kültürüne ait bilgileri içeren Türkiye'ye ve Türki cumhuriyetlere ait eserlerin çoğunun da Almanya, Fransa ve İngiltere'deki kütüphanelerde olduğunu söyledi. İncelemek isteyen akademisyen ya da araştırmacıların bu eserlere ulaşmak için para ödediğini, kimi zaman buna rağmen ulaşamadığını kaydeden Ünlü, şöyle konuştu:'İnternet ortamında satışları kabul edilemez'Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Başkanı Cemil Karabayram da el yazması, tarihi Kur'an-ı Kerim'lerin etnografik nitelikteki kültür varlığı olarak kabul edildiğini söyledi.Önceki dönem Antalya Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Taşınmaz Kültür Varlıkları birim sorumlusu olan Karabayram, bu belgelerin korunması ve kesinlikle alışverişinin yapılmaması, ticaret aracı edilmemesi gerektiğini vurguladı:‘100 yıl sonra birçoğunu kaybedeceğiz'Kişinin eseri saklama koşullarının da incelenmesi gerektiğini belirten Cemil Karabayram, çıkarılacak yasayla manevi eserlerin korunmasının önemine dikkat çekti. Alışverişlerin de incelenmesi gerektiğini anlatan Karabayram, “100 yıl sonra bu eserlerin birçoğunu kaybedeceğiz" dedi.Ticaretin, alım satımın özel yasa ile koruma altına alınması, satan el ile alan elin yeni mevzuatla düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Cemil Karabayram, "Ayrıca bu kadar değerli taşınır kültür varlıklarının nasıl muhafaza edildiğinin, eserin hangi iklimsel koşullarda kaldığının araştırılması gerekir. Kıymet biçemeyeceğimiz bu eserlere fiyat biçiyorlar. Bu durum da bizi derinden etkilemektedir" diye konuştu.Yatırım için satıyormuş: Pazarlık yüz yüze görüşünce olabilirÖte yandan ilanların birçoğunun aramaya kapalı olduğu dikkat çekerken, yalnızca mesajlaşma ile iletişim kurulabiliyor. DHA muhabirinin telefonla görüştüğü D.Ç. isimli satıcı, 18. yüzyıldan beri aile üyelerine ait olduğunu belirttiği Kur'an-ı Kerim'den dünyada yalnızca 5 tane bulunduğunu kaydetti. D.Ç., orijinal ama el yazması olmayıp baskı ile imal edildiğini söylediği Kur'an'ı okumak için merceğinin de yanında olduğunu belirtti.D.Ç., "Annem ve babama ailemizden yadigar olarak kaldı. Onlar da bu tarihi eseri satıp yatırım için sermaye olarak kullanmak istiyorlar. Pazarlık yüz yüze görüşünce olabilir" dedi.D.Ç., satış fiyatını ise 750 bin lira olarak belirledi.Mesaj gönderilerek ulaşılan başka satıcı F.Y. ise 1 milyon lira değer biçtiği İncil'in altın kaplama yazıları ve ceylan derisinden koruması olduğunu belirtti. İncil'in, dedelerinden kaldığını aktaran F.Y., mesajda "Şehir dışındayım. Gelince yüz yüze görüşerek kitabı gösterebilirim" dedi.F.Y., fiyatta pazarlık olup olmadığı sorusuna ise 'Sizin verdiğiniz fiyat nedir?' karşılığını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211022/fatih-sultan-mehmet-tugrali-vakfiyenin-londradaki-satisi-turkiyenin-girisimiyle-durduruldu-1050068364.html

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tarihi eser