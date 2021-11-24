Temel Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' çağrısı: Karar aziz milletimizin olmalıdır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaşanan kur kriziyle Türk lirasının tarihi değer kaybının ardından açıklamalarda bulundu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karamollaoğlu, "Siz bu politikaları bilerek ve benimseyerek mi uyguluyorsunuz, yoksa ‘dış güçler' ülkemiz üzerinde yeni bir operasyon mu yapıyor?” diye sordu.Karamolloğlu'nun açıklamaları şöyle:- Açıklayın: Gerçekten yeni bir şeyler mi deniyorsunuz, yoksa daha önce denediklerinizin faturasını şimdi millete mi ödetiyorsunuz?- Tercihinizi Yapın: Uzmanlara, muhalefete hatta kendi partinizden sağduyusunu kaybetmemiş işin ehli kişilere artık kulak verecek misiniz, yoksa girdiğiniz bu çıkmaz sokakta son sürat ilerlemeye devam mı edeceksiniz?- Vicdanınıza Sorun: Hâlâ doğru yolda olduğunuzu düşünebiliyor musunuz?- Ve artık vatandaşlarımızın şu kararı vermesine imkan tanıyın: -Devam mı? -Yeni bir başlangıç mı? Karar aziz milletimizin olmalıdır ve milletimizin vereceği hükmün başımız-gözümüz üstünde yeri vardır! Bu krizden çıkışın yolu budur.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Artık vatandaşlarımızın şu kararı vermesine imkan tanıyın: Devam mı? Yeni bir başlangıç mı? Karar aziz milletimizin olmalıdır ve milletimizin vereceği hükmün başımız-gözümüz üstünde yeri vardır. Bu krizden çıkışın yolu budur” diyerek erken seçim çağrısında bulundu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaşanan kur kriziyle Türk lirasının tarihi değer kaybının ardından açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karamollaoğlu, "Siz bu politikaları bilerek ve benimseyerek mi uyguluyorsunuz, yoksa ‘dış güçler' ülkemiz üzerinde yeni bir operasyon mu yapıyor?” diye sordu.
Karamolloğlu'nun açıklamaları şöyle:
Milletimizi Bilgilendirin:
Siz bu politikaları bilerek ve benimseyerek mi uyguluyorsunuz, yoksa ‘dış güçler’ ülkemiz üzerinde yeni bir operasyon mu yapıyor?
- Açıklayın: Gerçekten yeni bir şeyler mi deniyorsunuz, yoksa daha önce denediklerinizin faturasını şimdi millete mi ödetiyorsunuz?
- Tercihinizi Yapın: Uzmanlara, muhalefete hatta kendi partinizden sağduyusunu kaybetmemiş işin ehli kişilere artık kulak verecek misiniz, yoksa girdiğiniz bu çıkmaz sokakta son sürat ilerlemeye devam mı edeceksiniz?
- Vicdanınıza Sorun: Hâlâ doğru yolda olduğunuzu düşünebiliyor musunuz?
- Ve artık vatandaşlarımızın şu kararı vermesine imkan tanıyın: -Devam mı? -Yeni bir başlangıç mı? Karar aziz milletimizin olmalıdır ve milletimizin vereceği hükmün başımız-gözümüz üstünde yeri vardır! Bu krizden çıkışın yolu budur.