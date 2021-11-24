https://tr.sputniknews.com/20211124/tgrt-haber-iscilik-ucuzladikca-uretim-turkiyeye-kayacak-1051091241.html

TGRT Haber: İşçilik ucuzladıkça üretim Türkiye'ye kayacak

TGRT Haber: İşçilik ucuzladıkça üretim Türkiye'ye kayacak

TGRT ana haber bültenini sunan Ekrem Açıkel, dolar arttığı zaman Türkiye'de işçiliğin ucuzlayacağını, bu sayede de üretimin Türkiye'ye kayacağını söyledi. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T06:29+0300

2021-11-24T06:29+0300

2021-11-24T06:29+0300

türkiye

dolar

tgrt

dolar/tl

kur

işçilik

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Dün Türk Lirası'nda bir günlük değer kaybının yüzde 20'ye yaklaşmasının ardından döviz kuru tartışmaları alevlenirken, TGRT ana haber bültenini sunan Kerem Açıkel, doların artması sayesinde üretimin Türkiye'ye kayacağını ve dünyaca ünlü tekstil markalarının üretim bandını Türkiye'ye çekeceğini savundu.Çin'de bir tekstil işçisinin aldığı asgari ücretin 360 dolar civarında olduğunu belirten Açıkel, Türkiye'de ise daha az olduğunu söyledi ve "Kusura bakmasın kimse bizde işçilik çok ucuzladı" ifadelerini kullandı.Açıkel, asgari ücret miktarını da Çin ile karşılaştırarak, "Orada 360 dolarlarda, bugünkü kurla Türkiye'de kabaca 300 dolar. Umarım negatif görülen pozitife dönüşür. Bizde işçilik çok çok ucuz" dedi. Dün güne 11.42 seviyesinden başlayan dolar, öğleden sonra 13.40'ın üzerine çıkmıştı. Dolarda 1 aylık yükseliş yüzde 38'i bulurken 2021 genelinde yüzde 80'e ulaştı.

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dolar, tgrt, dolar/tl, kur, işçilik