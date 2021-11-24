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Thodex'ten sonra Hecoin vurgunu: Paralar buhar oldu
Thodex'ten sonra Hecoin vurgunu: Paralar buhar oldu
Türkiye’de binlerce kullanıcısını mağdur eden Thodex vurgunundan sonra yeni bir vurgun daha patlak verdi. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T08:26+0300
2021-11-24T08:26+0300
türkiye
dolandırıcılık
kripto para
thodex
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Coin borsasında işlem yapan vatandaşların paraları bu kez de Hecoin’le buhar oldu. Tam ismi Heroes &amp; Empires Coin olan şirket, geçen ekim ayında Yavuz Bunul isimli kişi tarafından Hint Okyanusu’nda bulunan Seyşeller adası merkezli olarak kuruldu. Şirket yetkilileri internet sitesi üzerinden Hecoin’in tanıtımını yaptı. Kendilerine ait telefon uygulaması da geliştiren firma, buradan ilk ön satışlarını gerçekleştirdi. Uygulamaya dünyaca ünlü kripto uygulamalarından para transferleri de sağlandı.Hecoin şirketi, iddiaya göre sosyal medyada faaliyet gösteren coin fenomenlerine reklam yaptırdı. Fenomenler aracılığıyla binlerce kullanıcıya ulaşan Hecoin şirketi, ön satışında 20 bin aktif üyeye hizmet sağladı. Şirket hesabına binlerce dolar para gönderildi. Yoğun ilgi nedeniyle coin’lerin tane fiyatı 400 dolara kadar yükseldi. Hecoin’in tüm reklamlarında şirket yabancı bir firmaymış gibi gösterildi.Bir gecede sıfırlandıHürriyet'in haberine göre, kripto alış ve satışlarının yapıldığı Hecoin uygulamasında önceki hafta sorunlar yaşanmaya başlandı. Uygulamada özellikle para çekme işlemleri yavaşladı. Dün gece ise Hecoin hisseleri sıfırı gördü. Dolandırıldığını anlayan binlerce kullanıcı Twitter’da şikayetlerde bulundu. Sabah saatlerinde ise Hecoin’in telefon uygulamaları kapandı. Kullanıcılar işlem yapamaz hale geldi. Son olarak da şirketin Amerika merkezli gösterilen Twitter hesabı da kapandı. Thodex vurgunun ardından Hecoin’de yaşanan skandal sonrası yüzlerce kişi mağdur oldu. Mağdur vatandaşlar sosyal medya hesaplarından Hecoin’i öneren fenomenlere tepki gösterdi. Yaşanan olayın ardından binlerce doların buhar olduğu iddia ediliyor.
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dolandırıcılık, kripto para, thodex

Thodex'ten sonra Hecoin vurgunu: Paralar buhar oldu

08:26 24.11.2021
© REUTERS / Dado RuvicKripto para
Kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Türkiye’de binlerce kullanıcısını mağdur eden Thodex vurgunundan sonra yeni bir vurgun daha patlak verdi.
Coin borsasında işlem yapan vatandaşların paraları bu kez de Hecoin’le buhar oldu. Tam ismi Heroes & Empires Coin olan şirket, geçen ekim ayında Yavuz Bunul isimli kişi tarafından Hint Okyanusu’nda bulunan Seyşeller adası merkezli olarak kuruldu. Şirket yetkilileri internet sitesi üzerinden Hecoin’in tanıtımını yaptı. Kendilerine ait telefon uygulaması da geliştiren firma, buradan ilk ön satışlarını gerçekleştirdi. Uygulamaya dünyaca ünlü kripto uygulamalarından para transferleri de sağlandı.
Hecoin şirketi, iddiaya göre sosyal medyada faaliyet gösteren coin fenomenlerine reklam yaptırdı. Fenomenler aracılığıyla binlerce kullanıcıya ulaşan Hecoin şirketi, ön satışında 20 bin aktif üyeye hizmet sağladı. Şirket hesabına binlerce dolar para gönderildi. Yoğun ilgi nedeniyle coin’lerin tane fiyatı 400 dolara kadar yükseldi. Hecoin’in tüm reklamlarında şirket yabancı bir firmaymış gibi gösterildi.

Bir gecede sıfırlandı

Hürriyet'in haberine göre, kripto alış ve satışlarının yapıldığı Hecoin uygulamasında önceki hafta sorunlar yaşanmaya başlandı. Uygulamada özellikle para çekme işlemleri yavaşladı. Dün gece ise Hecoin hisseleri sıfırı gördü. Dolandırıldığını anlayan binlerce kullanıcı Twitter’da şikayetlerde bulundu. Sabah saatlerinde ise Hecoin’in telefon uygulamaları kapandı. Kullanıcılar işlem yapamaz hale geldi. Son olarak da şirketin Amerika merkezli gösterilen Twitter hesabı da kapandı. Thodex vurgunun ardından Hecoin’de yaşanan skandal sonrası yüzlerce kişi mağdur oldu. Mağdur vatandaşlar sosyal medya hesaplarından Hecoin’i öneren fenomenlere tepki gösterdi. Yaşanan olayın ardından binlerce doların buhar olduğu iddia ediliyor.
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