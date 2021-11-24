https://tr.sputniknews.com/20211124/trabzonda-pistten-cikan-ucak-pide-salonuna-donusturulecegi-yeni-yerine-yerlestirildi-1051111853.html

Trabzon'da pistten çıkan uçak, 'pide salonu' oldu: 'Fırın ve yönetim ofisi uçak dışında olacak'

Trabzon'da pistten çıkan uçak, 'pide salonu' oldu: 'Fırın ve yönetim ofisi uçak dışında olacak'

Trabzon Havalimanı'nda 3 yıl önce iniş sırasında kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve hurdaya ayrılan, Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T16:39+0300

2021-11-24T16:39+0300

2021-11-24T17:12+0300

yaşam

türkiye

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uçak

kaza

pide

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Trabzon Havalimanı'nda üç yıl önce iniş sırasında kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve hurdaya ayrılan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının gövde ve kanat montajı tamamlandı.Çevresi havalimanı konseptinde düzenlenecek uçak, Yomra ilçesi sahilinde 'pide salonu' olarak dönüştürüleceği alanda, gelecek yıl hizmete alınacak.13 Ocak 2018'de yaşanan kazada, Ankara-Trabzon seferini yapan, Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş yaptığı sırada kontrolden çıkan uçağın yeniden uçamayacağına karar verilmiş; Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçağın restoran ya da kafeye dönüştürülmesi planlanmıştı.Uçak, özel hazırlanan vinç ve TIR ile Yomra ilçesine götürülerek, pazar yerine konuldu ancak Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, aradan geçen zamanda kaderine terk edildi. 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak, pazar alanındaki hafriyat ve çöpler arasında çürümeye başladı.Trabzonlu 3 girişimci tarafından alınan uçak, 'yağlı pide' servisi yapılacak restorana dönüştürülmek üzere ilçe girişindeki çay bahçesi alanına özel ekiple taşındı.Girişimci Abdulkadir Bektaş, "Projeye başladığımızda uçak tamamen hurda haldeydi. Uçak gibi görünmüyordu bile. Biz uçağı atıl bir şekilde bırakılan alandan aldık buraya özel bir ekiple taşıdık. Fırınlarımız ve yönetim ofisimiz uçak dışında olacak. Yolumuz uzun ve zor ama yaz aylarının ortalarına doğru Allah nasip ederse projeyi tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210331/trabzonda-pistten-cikan-ucagin-akibeti-belli-oldu-pide-imalati-yapilacak-1044162367.html

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türkiye, trabzon, uçak, kaza, pide