Trump: Başkanlığım döneminde Rusya ve Çin, ABD için tehdit oluşturmadı

Fox News'e değerlendirmelerde bulunan 45. ABD Başkanı Donald Trump, Ocak 2017 ile Ocak 2021 tarihleri arasındaki başkanlık döneminde ülkesinin ABD ya da Çin tarafından tehdit edilmediğini belirtti.Trump, şu ifadeleri kullandı:Başkanlığı süresince Çin'in Tayvan üzerinde askeri uçak uçurmadığını belirten Trump, görevdeki başkan Joe Biden yönetimi altında ABD'nin 'zayıf göründüğünü' ileri sürdü.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, dört yıllık başkanlık döneminde ABD'nin Rusya yada Çin'den gelen herhangi bir tehdit ile karşı karşıya kalmadığını söyledi.
Fox News'e değerlendirmelerde bulunan 45. ABD Başkanı Donald Trump, Ocak 2017 ile Ocak 2021 tarihleri arasındaki başkanlık döneminde ülkesinin ABD ya da Çin tarafından tehdit edilmediğini belirtti.
Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Rusya'ya bakacak olursanız, Rusya tehdit oluşturmuyordu. Ben oradayken (görevdeyken) Rusya'yla iyi geçiniyorduk. Rusya'ya hiç kimsenin yapmadığı kadar yaptırım uyguladım. Başkan Şi (Cinping) ve (Vladimir) Putin ile harika geçiniyordum. Bu iyi bir şey, kötü bir şey değil."
Başkanlığı süresince Çin'in Tayvan üzerinde askeri uçak uçurmadığını belirten Trump, görevdeki başkan Joe Biden yönetimi altında ABD'nin 'zayıf göründüğünü' ileri sürdü.