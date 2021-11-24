Trump: Başkanlığım döneminde Rusya ve Çin, ABD için tehdit oluşturmadı

"Rusya'ya bakacak olursanız, Rusya tehdit oluşturmuyordu. Ben oradayken (görevdeyken) Rusya'yla iyi geçiniyorduk. Rusya'ya hiç kimsenin yapmadığı kadar yaptırım uyguladım. Başkan Şi (Cinping) ve (Vladimir) Putin ile harika geçiniyordum. Bu iyi bir şey, kötü bir şey değil."