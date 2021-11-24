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https://tr.sputniknews.com/20211124/vatan-partisinden-dolar-yasaklansin-teklifi-1051103669.html
Vatan Partisi'nden 'Dolar yasaklansın' teklifi
Vatan Partisi'nden 'Dolar yasaklansın' teklifi
Genel Başkanlığını Doğu Perinçek'in yaptığı Vatan Partisi, sosyal medyadaki resmi hesabından bir video paylaşımında bulunarak doların yasaklanmasını istedi. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T13:52+0300
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dolar
vatan partisi
yasak
teklif
ekonomi
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Vatan Partisi, döviz kurundaki tarihi artış ile TL'de yaşanan değer kaybının ardından geçmişteki teklifini tekrarlayarak 'Dolar yasaklansın' dedi.Vatan Partisi resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Hep söyledik yine söylüyoruz: Dolar yasaklansın! Türkiye'de Türk Lirası! Serbest piyasa rejimine son! Kontrollü planlı ekonomi! Tek çare Üretim Devrimi!" ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211124/doviz-kurlarinda-degiskenlik-devam-ediyor-dolar-1240in-altina-geriledi-1051097665.html
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dolar, vatan partisi, yasak, teklif

Vatan Partisi'nden 'Dolar yasaklansın' teklifi

13:52 24.11.2021 (güncellendi: 13:58 24.11.2021)
© Twitter/Vatan Partisi Doğu Perinçek, Vatan Partisi
Doğu Perinçek, Vatan Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© Twitter/Vatan Partisi
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Genel Başkanlığını Doğu Perinçek'in yaptığı Vatan Partisi, sosyal medyadaki resmi hesabından bir video paylaşımında bulunarak doların yasaklanmasını istedi.
Vatan Partisi, döviz kurundaki tarihi artış ile TL'de yaşanan değer kaybının ardından geçmişteki teklifini tekrarlayarak 'Dolar yasaklansın' dedi.
Vatan Partisi resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Hep söyledik yine söylüyoruz: Dolar yasaklansın! Türkiye'de Türk Lirası! Serbest piyasa rejimine son! Kontrollü planlı ekonomi! Tek çare Üretim Devrimi!" ifadeleri kullanıldı.
Döviz bürosu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
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Döviz kurlarında değişkenlik devam ediyor: Dolar 12.40'ın altına geriledi
12:09
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