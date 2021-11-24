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WhatsApp'a beğen butonu geliyor
WhatsApp'a beğen butonu geliyor
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların bir süredir talep ettiği güncellemeyi gündemine aldı. Beta versiyonu yayımlanan güncellemeyle mesajlara... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T02:11+0300
2021-11-24T02:11+0300
yaşam
facebook
whatsapp
beğen düğmesi
özellik
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Dünya çapında yaklaşık 1.6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği devreye sokmaya hazırlanıyor.Beta versiyonu dağıtıma çıkan güncellemeyle birçok uygulamada olan özellik WhatsApp'a da gelecek.Anroid kullanıcıları için 2.21.24.8 Beta versiyonu dağıtıma sokan WhatsApp'ta mesajlara tepki vermek mümkün olacak.Buna benzer bir özellik Facebook ve Instagram'da da bulunuyor.Geçen haftalarda adını 'Meta' olarak değiştiren sosyal medya platformu Facebook'un çatısı altında olan WhatsApp'taki bu güncellemenin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise henüz net değil.
https://tr.sputniknews.com/20211112/facebook-ile-microsoft-arasinda-metaverse-ortakligi-1050727803.html
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facebook, whatsapp, beğen düğmesi, özellik

WhatsApp'a beğen butonu geliyor

02:11 24.11.2021
© AA / Aytaç Ünal WhatsApp
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AA / Aytaç Ünal
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların bir süredir talep ettiği güncellemeyi gündemine aldı. Beta versiyonu yayımlanan güncellemeyle mesajlara tepki vermek mümkün olacak.
Dünya çapında yaklaşık 1.6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği devreye sokmaya hazırlanıyor.
Beta versiyonu dağıtıma çıkan güncellemeyle birçok uygulamada olan özellik WhatsApp'a da gelecek.
Anroid kullanıcıları için 2.21.24.8 Beta versiyonu dağıtıma sokan WhatsApp'ta mesajlara tepki vermek mümkün olacak.
Buna benzer bir özellik Facebook ve Instagram'da da bulunuyor.
Geçen haftalarda adını 'Meta' olarak değiştiren sosyal medya platformu Facebook'un çatısı altında olan WhatsApp'taki bu güncellemenin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise henüz net değil.
Facebook - Meta - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
YAŞAM
Facebook ile Microsoft arasında 'metaverse' ortaklığı
12 Kasım, 09:51
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