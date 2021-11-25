AA: MİT operasyonuyla Gara ve Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; güvenlik birimlerinin Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyonları sürüyor.MİT tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Gara'da 4, Kandil'de de 2 PKK'lı etkisiz hale getirdi. Gara'da etkisiz hale getirilenlerden birinin PKK/KCK'nın dış ilişkiler sorumlularından "Botan" kod adlı Nihat Gören olduğu belirlendi.Bir süre PKK'nın "TAK" yapılanmasında yer alan Gören'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralandığı, tedavisi sonrasında Gara'da faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda Gara'da 4, Kandil'de 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre; güvenlik birimlerinin Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyonları sürüyor.
MİT tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Gara'da 4, Kandil'de de 2 PKK'lı etkisiz hale getirdi. Gara'da etkisiz hale getirilenlerden birinin PKK/KCK'nın dış ilişkiler sorumlularından "Botan" kod adlı Nihat Gören olduğu belirlendi.
Bir süre PKK'nın "TAK" yapılanmasında yer alan Gören'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralandığı, tedavisi sonrasında Gara'da faaliyet yürüttüğü öğrenildi.