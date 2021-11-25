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AB Komisyonu, Kovid-19 aşılarında 'dokuz ay limiti' önerecek
12:55 25.11.2021 (güncellendi: 13:01 25.11.2021)
Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkelere ve dışardan gelecek olanlara seyahatlerde geçerli olacak Kovid-19 aşıları için ‘dokuz ay limitini’ kabul önerecek.
Avrupa Birliği Komisyonu, son dönemde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle üye ülkelerin aldığı farklı tedbirleri uyumlandırmaya ve seyahatlerle ilgili kuralları revize etmeye hazırlanıyor.
Bloomberg’de yer alan habere göre, Avrupa Birliği seyahatlerde geçerli olacak Kovid-19 aşıları için ‘dokuz ay limitini’ kabul önerecek. Buna göre seyahat edecek kişi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış koronavirüs aşılarından herhangi birini en fazla dokuz ay önce yaptrmış olması gerekiyor.
Bloomberg’de yer alan habere göre, Avrupa Birliği seyahatlerde geçerli olacak Kovid-19 aşıları için ‘dokuz ay limitini’ kabul önerecek. Buna göre seyahat edecek kişi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış koronavirüs aşılarından herhangi birini en fazla dokuz ay önce yaptrmış olması gerekiyor.
Tavsiyenin kabul edilmesi durumunda Avrupa Birliği üyesi ülkelere seyahat edenler için aşıların geçerlilik süresi belirlenmiş olacak.
Öte yandan seyahatlere yasak getirilmesinin öneriler arasında yer almayacağı, aşı olunmasına rağmen PCR negatif test sonucu ibraz etmenin zorunlu hale getirilebileceği gibi önlemlerin değerlendirileceği de belirtildi.
Öneriler bugün üye ülke devletlerin önerisine sunulacak. AB dışından seyahatleri kapsayan aşı süresine yönelik önerinin oylamadan sonra yürürlüğe girmesi planlanıyor.
Öte yandan seyahatlere yasak getirilmesinin öneriler arasında yer almayacağı, aşı olunmasına rağmen PCR negatif test sonucu ibraz etmenin zorunlu hale getirilebileceği gibi önlemlerin değerlendirileceği de belirtildi.
Öneriler bugün üye ülke devletlerin önerisine sunulacak. AB dışından seyahatleri kapsayan aşı süresine yönelik önerinin oylamadan sonra yürürlüğe girmesi planlanıyor.