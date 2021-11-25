https://tr.sputniknews.com/20211125/ab-komisyonu--uye-ulkelere-seyahat-icin-kovid-19-asilarinda-dokuz-ay-limitini-onerecek-1051138185.html

AB Komisyonu, Kovid-19 aşılarında 'dokuz ay limiti' önerecek

AB Komisyonu, Kovid-19 aşılarında 'dokuz ay limiti' önerecek

Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkelere ve dışardan gelecek olanlara seyahatlerde geçerli olacak Kovid-19 aşıları için ‘dokuz ay limitini’ kabul önerecek. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T12:55+0300

2021-11-25T12:55+0300

2021-11-25T13:01+0300

koronavirüs

avrupa

ab

seyahat

aşı

kovid-19

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Avrupa Birliği Komisyonu, son dönemde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle üye ülkelerin aldığı farklı tedbirleri uyumlandırmaya ve seyahatlerle ilgili kuralları revize etmeye hazırlanıyor. Bloomberg’de yer alan habere göre, Avrupa Birliği seyahatlerde geçerli olacak Kovid-19 aşıları için ‘dokuz ay limitini’ kabul önerecek. Buna göre seyahat edecek kişi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış koronavirüs aşılarından herhangi birini en fazla dokuz ay önce yaptrmış olması gerekiyor.Tavsiyenin kabul edilmesi durumunda Avrupa Birliği üyesi ülkelere seyahat edenler için aşıların geçerlilik süresi belirlenmiş olacak.Öte yandan seyahatlere yasak getirilmesinin öneriler arasında yer almayacağı, aşı olunmasına rağmen PCR negatif test sonucu ibraz etmenin zorunlu hale getirilebileceği gibi önlemlerin değerlendirileceği de belirtildi.Öneriler bugün üye ülke devletlerin önerisine sunulacak. AB dışından seyahatleri kapsayan aşı süresine yönelik önerinin oylamadan sonra yürürlüğe girmesi planlanıyor.

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avrupa, ab, seyahat, aşı, kovid-19