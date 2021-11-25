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https://tr.sputniknews.com/20211125/ab-seyahatlere-9-ay-icinde-3-doz-kovid-19-asisi-olma-sarti-getiriyor-1051149500.html
AB, seyahatlere 9 ay içinde 3. doz Kovid-19 aşısı olma şartı getiriyor
AB, seyahatlere 9 ay içinde 3. doz Kovid-19 aşısı olma şartı getiriyor
Avrupa Birliği (AB) içinde ve 3. ülkelerden seyahatlerde koronavirüs için ikinci dozu takip eden 9 ay içinde 3. doz aşı olmayanların sertifikası geçersiz... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T16:47+0300
2021-11-25T16:50+0300
dünya
ab
seyahat
kovid-19
üçüncü doz
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AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders düzenlediği basın toplantısında, AB'nin hem kendi içindeki hem de üçüncü ülkelerden kişilerin AB'ye seyahatlerinde, aşı sertifikalarına 2. doz tarihinden sonraki 9 ay içinde 3. takviye dozunun işlenmiş olması şartını getireceğini duyurdu. 3. dozun yokluğunda sertifikanın geçerliliğini kaybedeceğini bildiren Reynders, kararın Avrupa'da son dönemde Kovid-19 vakalarındaki ciddi artış ve bilimsel bulgular ışığında alındığını vurguladı. Öte yandan AB, düzenli olarak seyahat kısıtlamalardan muaf tutulabilecek ülkeler listesini güncellemek yerine 'kişi temelli' bir sisteme geçmeyi planlıyor. 1 Mart 2022'den itibaren AB Dijital Sertifikası ya da AB'nin tanıdığı, tam aşılanmış ya da hastalığı atlatmış ve son dozun üzerinden 9 ay geçmeden 3. dozu olduklarını kanıtlayan diğer belgeler ile Birlik'e seyahat yapılabilecek. Bu kurallar, 6-17 yaş aralığı için de geçerli olacak. Ayrıca tüm uçuşlarda negatif PCR testi zorunluluğu aranacak.
https://tr.sputniknews.com/20211125/ab-komisyonu--uye-ulkelere-seyahat-icin-kovid-19-asilarinda-dokuz-ay-limitini-onerecek-1051138185.html
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ab, seyahat, kovid-19, üçüncü doz

AB, seyahatlere 9 ay içinde 3. doz Kovid-19 aşısı olma şartı getiriyor

16:47 25.11.2021 (güncellendi: 16:50 25.11.2021)
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği - AB
Avrupa Birliği - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / Yves Herman
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Avrupa Birliği (AB) içinde ve 3. ülkelerden seyahatlerde koronavirüs için ikinci dozu takip eden 9 ay içinde 3. doz aşı olmayanların sertifikası geçersiz sayılacak.
AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders düzenlediği basın toplantısında, AB'nin hem kendi içindeki hem de üçüncü ülkelerden kişilerin AB'ye seyahatlerinde, aşı sertifikalarına 2. doz tarihinden sonraki 9 ay içinde 3. takviye dozunun işlenmiş olması şartını getireceğini duyurdu.
3. dozun yokluğunda sertifikanın geçerliliğini kaybedeceğini bildiren Reynders, kararın Avrupa'da son dönemde Kovid-19 vakalarındaki ciddi artış ve bilimsel bulgular ışığında alındığını vurguladı.
Öte yandan AB, düzenli olarak seyahat kısıtlamalardan muaf tutulabilecek ülkeler listesini güncellemek yerine 'kişi temelli' bir sisteme geçmeyi planlıyor. 1 Mart 2022'den itibaren AB Dijital Sertifikası ya da AB'nin tanıdığı, tam aşılanmış ya da hastalığı atlatmış ve son dozun üzerinden 9 ay geçmeden 3. dozu olduklarını kanıtlayan diğer belgeler ile Birlik'e seyahat yapılabilecek.
Bu kurallar, 6-17 yaş aralığı için de geçerli olacak. Ayrıca tüm uçuşlarda negatif PCR testi zorunluluğu aranacak.
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AB Komisyonu, Kovid-19 aşılarında 'dokuz ay limiti' önerecek
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