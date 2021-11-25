https://tr.sputniknews.com/20211125/ab-seyahatlere-9-ay-icinde-3-doz-kovid-19-asisi-olma-sarti-getiriyor-1051149500.html

AB, seyahatlere 9 ay içinde 3. doz Kovid-19 aşısı olma şartı getiriyor

AB, seyahatlere 9 ay içinde 3. doz Kovid-19 aşısı olma şartı getiriyor

Avrupa Birliği (AB) içinde ve 3. ülkelerden seyahatlerde koronavirüs için ikinci dozu takip eden 9 ay içinde 3. doz aşı olmayanların sertifikası geçersiz... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T16:47+0300

2021-11-25T16:47+0300

2021-11-25T16:50+0300

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kovid-19

üçüncü doz

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AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders düzenlediği basın toplantısında, AB'nin hem kendi içindeki hem de üçüncü ülkelerden kişilerin AB'ye seyahatlerinde, aşı sertifikalarına 2. doz tarihinden sonraki 9 ay içinde 3. takviye dozunun işlenmiş olması şartını getireceğini duyurdu. 3. dozun yokluğunda sertifikanın geçerliliğini kaybedeceğini bildiren Reynders, kararın Avrupa'da son dönemde Kovid-19 vakalarındaki ciddi artış ve bilimsel bulgular ışığında alındığını vurguladı. Öte yandan AB, düzenli olarak seyahat kısıtlamalardan muaf tutulabilecek ülkeler listesini güncellemek yerine 'kişi temelli' bir sisteme geçmeyi planlıyor. 1 Mart 2022'den itibaren AB Dijital Sertifikası ya da AB'nin tanıdığı, tam aşılanmış ya da hastalığı atlatmış ve son dozun üzerinden 9 ay geçmeden 3. dozu olduklarını kanıtlayan diğer belgeler ile Birlik'e seyahat yapılabilecek. Bu kurallar, 6-17 yaş aralığı için de geçerli olacak. Ayrıca tüm uçuşlarda negatif PCR testi zorunluluğu aranacak.

https://tr.sputniknews.com/20211125/ab-komisyonu--uye-ulkelere-seyahat-icin-kovid-19-asilarinda-dokuz-ay-limitini-onerecek-1051138185.html

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ab, seyahat, kovid-19, üçüncü doz