https://tr.sputniknews.com/20211125/abdde-irkci-cinayet-davasinda-karar-3-saniga-muebbet-1051126883.html

ABD'de ırkçı cinayet davasında karar: 3 sanığa müebbet

ABD'de ırkçı cinayet davasında karar: 3 sanığa müebbet

ABD'de geçen yıl ormanlık alanda koşu yapan Ahmaud Arbery'yi öldürmekten yargılanan 3 kişi cinayetten suçlu bulundu. 3 sanığa ömür boyu hapis cezası verildi. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T01:39+0300

2021-11-25T01:39+0300

2021-11-25T01:39+0300

dünya

abd

irkçı saldırı

cinayet

jüri

müebbet hapis cezası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051126856_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2b9bde8f3134aba45df9f0c9899588c7.jpg

ABD'de Şubat 2020’de koşu yapan 25 yaşındaki siyah Ahmaud Arbery'nin ölmüne ilişkin Travis McMichael, Gregory McMichael ve William Bryan haklarındaki cinayet, ağır saldırı, hürriyeti tahdit girişimi gibi tüm suçlamalardan suçlu bulundu.Jüri, kapanış konuşmalarından sonra 10 saat süren müzakerelerin ardından bu karara ulaştı.Sanıkların her biri ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.Nefret suçundan ayrı bir dava ise 10 hafta sonra başlayacakKararın açıklanmasının ardından, Ahmaud Arbery’nin babası Marcus Arbery ağlayarak mahkeme salonu dışında bekleyen destekçilerine sarıldı.Arbery, oğlunun hiçbir şey yapmadığını, yalnızca koştuğunu ve hayal kurduğunu söyledi.3 sanık hakkında nefret suçundan ayrı bir davanın ise 10 hafta sonra federal mahkemede başlayacağı öğrenildi.Ne olmuştu?Georgia'nın Brunswick kentinde, 23 Şubat 2020'de Gregory ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'ye saldırmıştı.Saldırganlara eşlik eden komşuları William Bryan tarafından çekilen saldırı videosu 5 Mayıs 2020'de sosyal medyaya düşünce ülke çapında infial uyandırmış ve sanıklar 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'ye kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'in araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.Savunma avukatları, sanıkların, mahallerinde suç işleyen Arbery’ye karşı kendilerini savunduğunu ileri sürmüş, savcılık ise Arbery’nin suç işlediğine dair bir kanıt olmadığını ve öldürüldüğü sırada elektrikçi olmak için teknik okula devam ettiğini vurgulamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211125/bidendan-kimsenin-ten-rengi-nedeniyle-korkmadigi-bir-gelecek-kuralim-mesaji-1051124670.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, irkçı saldırı, cinayet, jüri, müebbet hapis cezası