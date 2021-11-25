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https://tr.sputniknews.com/20211125/abdde-irkci-cinayet-davasinda-karar-3-saniga-muebbet-1051126883.html
ABD'de ırkçı cinayet davasında karar: 3 sanığa müebbet
ABD'de ırkçı cinayet davasında karar: 3 sanığa müebbet
ABD'de geçen yıl ormanlık alanda koşu yapan Ahmaud Arbery'yi öldürmekten yargılanan 3 kişi cinayetten suçlu bulundu. 3 sanığa ömür boyu hapis cezası verildi. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T01:39+0300
2021-11-25T01:39+0300
dünya
abd
irkçı saldırı
cinayet
jüri
müebbet hapis cezası
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ABD'de Şubat 2020’de koşu yapan 25 yaşındaki siyah Ahmaud Arbery'nin ölmüne ilişkin Travis McMichael, Gregory McMichael ve William Bryan haklarındaki cinayet, ağır saldırı, hürriyeti tahdit girişimi gibi tüm suçlamalardan suçlu bulundu.Jüri, kapanış konuşmalarından sonra 10 saat süren müzakerelerin ardından bu karara ulaştı.Sanıkların her biri ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.Nefret suçundan ayrı bir dava ise 10 hafta sonra başlayacakKararın açıklanmasının ardından, Ahmaud Arbery’nin babası Marcus Arbery ağlayarak mahkeme salonu dışında bekleyen destekçilerine sarıldı.Arbery, oğlunun hiçbir şey yapmadığını, yalnızca koştuğunu ve hayal kurduğunu söyledi.3 sanık hakkında nefret suçundan ayrı bir davanın ise 10 hafta sonra federal mahkemede başlayacağı öğrenildi.Ne olmuştu?Georgia'nın Brunswick kentinde, 23 Şubat 2020'de Gregory ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'ye saldırmıştı.Saldırganlara eşlik eden komşuları William Bryan tarafından çekilen saldırı videosu 5 Mayıs 2020'de sosyal medyaya düşünce ülke çapında infial uyandırmış ve sanıklar 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'ye kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'in araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.Savunma avukatları, sanıkların, mahallerinde suç işleyen Arbery’ye karşı kendilerini savunduğunu ileri sürmüş, savcılık ise Arbery’nin suç işlediğine dair bir kanıt olmadığını ve öldürüldüğü sırada elektrikçi olmak için teknik okula devam ettiğini vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211125/bidendan-kimsenin-ten-rengi-nedeniyle-korkmadigi-bir-gelecek-kuralim-mesaji-1051124670.html
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abd, irkçı saldırı, cinayet, jüri, müebbet hapis cezası

ABD'de ırkçı cinayet davasında karar: 3 sanığa müebbet

01:39 25.11.2021
© REUTERS / Stephen B. MortonABD'de geçen yıl ormanlık alanda koşu yapan Ahmaud Arbery'yi öldürmekten yargılanan 3 kişi cinayetten suçlu bulundu. 3 sanığa ömür boyu hapis cezası verildi.
ABD'de geçen yıl ormanlık alanda koşu yapan Ahmaud Arbery'yi öldürmekten yargılanan 3 kişi cinayetten suçlu bulundu. 3 sanığa ömür boyu hapis cezası verildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / Stephen B. Morton
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ABD'de geçen yıl ormanlık alanda koşu yapan Ahmaud Arbery'yi öldürmekten yargılanan 3 kişi cinayetten suçlu bulundu. 3 sanığa ömür boyu hapis cezası verildi.
ABD'de Şubat 2020’de koşu yapan 25 yaşındaki siyah Ahmaud Arbery'nin ölmüne ilişkin Travis McMichael, Gregory McMichael ve William Bryan haklarındaki cinayet, ağır saldırı, hürriyeti tahdit girişimi gibi tüm suçlamalardan suçlu bulundu.
Jüri, kapanış konuşmalarından sonra 10 saat süren müzakerelerin ardından bu karara ulaştı.
Sanıkların her biri ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Nefret suçundan ayrı bir dava ise 10 hafta sonra başlayacak

Kararın açıklanmasının ardından, Ahmaud Arbery’nin babası Marcus Arbery ağlayarak mahkeme salonu dışında bekleyen destekçilerine sarıldı.
Arbery, oğlunun hiçbir şey yapmadığını, yalnızca koştuğunu ve hayal kurduğunu söyledi.
3 sanık hakkında nefret suçundan ayrı bir davanın ise 10 hafta sonra federal mahkemede başlayacağı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Georgia'nın Brunswick kentinde, 23 Şubat 2020'de Gregory ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'ye saldırmıştı.
Saldırganlara eşlik eden komşuları William Bryan tarafından çekilen saldırı videosu 5 Mayıs 2020'de sosyal medyaya düşünce ülke çapında infial uyandırmış ve sanıklar 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.
Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'ye kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'in araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.
Savunma avukatları, sanıkların, mahallerinde suç işleyen Arbery’ye karşı kendilerini savunduğunu ileri sürmüş, savcılık ise Arbery’nin suç işlediğine dair bir kanıt olmadığını ve öldürüldüğü sırada elektrikçi olmak için teknik okula devam ettiğini vurgulamıştı.
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