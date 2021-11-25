Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211125/abddeki-kongre-binasi-baskininda-yer-alan-broadway-oyuncusu-james-d-beeks-tutuklandi-1051153282.html
ABD'deki Kongre Binası baskınında yer alan Broadway oyuncusu James D. Beeks tutuklandı
ABD'deki Kongre Binası baskınında yer alan Broadway oyuncusu James D. Beeks tutuklandı
ABD başkanlık seçimleri sonrasında gerçekleşen Kongre Binası baskınında rol alan isimlerden biri olduğu tespit edilen Broadway oyuncusu James D. Beeks... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T18:31+0300
2021-11-25T18:31+0300
dünya
abd
joe biden
donald trump
kongre baskını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/1043532949_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1a18bf5d6c31ae6196c23dfb64f58212.jpg
Broadway’in ünlü aktörü James D. Beeks, 6 Ocak’ta ABD Kongre Binası’na yapılan baskına katıldığı gerekçesiyle tutuklandı. Oyuncu en son, şu anda süresiz olarak askıya alınan dev yapım Jesus Christ Superstar’da Judas'ı oynamıştı. Ntv’nin haberine göre, tutukluluk haberini Jesus Christ Superstar oyununun turne yapımcısı da doğruladı. Yapım şirketi, 'soruşturmanın ilerlemesi için yetkililerle tam işbirliği sağlayacakları' şeklinde açıklama yapıldı.Michael Jackson taklitleriyle bilinen Beeks, Kongre Binası baskınında, fotoğraflarda giydiği Jackson ceketiyle tanındı.6 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinin sonuçlarını protesto etmek ve Joe Biden'in sandıktan birinci çıktığı seçim sonuçlarını reddettiklerini göstermek için Washington’da toplandı ve Kongre Binası’na zorla girdi. İşgal dört saat sürdü ve pek çok kişi gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20211111/trumpin-6-ocak-kongre-baskini-gunu-baskanlik-kayitlarinin-gizli-kalmasi-talebi-reddedildi-1050682225.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/1043532949_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_be3b25ce6d88017af04882aee127427f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, donald trump, kongre baskını

ABD'deki Kongre Binası baskınında yer alan Broadway oyuncusu James D. Beeks tutuklandı

18:31 25.11.2021
© Sputnik / Stringer / Fotoğraf bankasına girMitingde konuşan ABD Başkanı Trump, destekçilerini Kongre binasına yürümeye çağırdı.
Mitingde konuşan ABD Başkanı Trump, destekçilerini Kongre binasına yürümeye çağırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Stringer
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
ABD başkanlık seçimleri sonrasında gerçekleşen Kongre Binası baskınında rol alan isimlerden biri olduğu tespit edilen Broadway oyuncusu James D. Beeks tutuklandı. Tutuklanma sonrasında oyuncunun rol aldığı oyun süresiz olarak askıya alındı.
Broadway’in ünlü aktörü James D. Beeks, 6 Ocak’ta ABD Kongre Binası’na yapılan baskına katıldığı gerekçesiyle tutuklandı. Oyuncu en son, şu anda süresiz olarak askıya alınan dev yapım Jesus Christ Superstar’da Judas'ı oynamıştı.

Ntv’nin haberine göre, tutukluluk haberini Jesus Christ Superstar oyununun turne yapımcısı da doğruladı. Yapım şirketi, 'soruşturmanın ilerlemesi için yetkililerle tam işbirliği sağlayacakları' şeklinde açıklama yapıldı.
Michael Jackson taklitleriyle bilinen Beeks, Kongre Binası baskınında, fotoğraflarda giydiği Jackson ceketiyle tanındı.

6 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinin sonuçlarını protesto etmek ve Joe Biden'in sandıktan birinci çıktığı seçim sonuçlarını reddettiklerini göstermek için Washington’da toplandı ve Kongre Binası’na zorla girdi. İşgal dört saat sürdü ve pek çok kişi gözaltına alındı.

Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
DÜNYA
Trump'ın 6 Ocak Kongre baskını günü başkanlık kayıtlarının gizli kalması talebi reddedildi
11 Kasım, 00:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:51Rusya: Washington, siyasetle ilgisi olmayan alanlarla bağlarını koparmayı sürdürüyor
19:50Erbakan, İYİ Parti liderliğinde ittifak önerdi: 'Millet bizi mevcut hiçbir ittifaka yakıştırmıyor'
19:26Bakan Kurum: Mutluyuz, vatandaşlarımıza daha sağlam, güvenli yuvaları teslim ediyoruz
19:21Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi, 222 can kaybı yaşandı
19:14Rusya ve Belarus'a ait savaş uçakları, Belarus sınır hattı boyunca ortak devriye gerçekleştirdi
19:08MGK: Cumhuriyetimizin 100. yılına iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edildi
19:07AK Partili Özhaseki'den 'asgari ücret' açıklaması: Süresi gelmeden ilan edilecektir
19:01CHP'li Özel: İktidarımızın ilk bir haftasında İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden imza atacağız
18:51Polis eşini öldüren Yasemin Çitil: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı
18:41Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, bankacılarla bir araya geldi
18:33Kadınlar şiddete karşı İstanbul ve Ankara’da toplandı
18:31ABD'deki Kongre Binası baskınında yer alan Broadway oyuncusu James D. Beeks tutuklandı
18:12Hacıhıdır Barajı Gölü'nde balık ölümlerine inceleme
18:10İstanbul Silivri'de 25 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli memur ortadan kayboldu
18:10Dünyada bir ilk: İngiliz hastaya dijital 3D baskılı protez göz takıldı
18:09Ermenistan Parlamento Başkanı: Bayraktar’lar ile nasıl savaşacağımızı bilemedik
18:06Putin: Rusya'nın Kosova konusundaki tutumu değişmedi
17:51İtalya'da şiddete maruz bırakılan kadınlara devletten ayda 400 euro 'özgürlük geliri'
17:48Taksici ile tartışan müşteri taksi şoförlerinden meydan dayağı yedi: 'Haksızsam bir daha dövün'
17:47Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den süt fiyatlarıyla ilgili açıklama: Çalışmalarımız hazır