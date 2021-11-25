https://tr.sputniknews.com/20211125/abddeki-kongre-binasi-baskininda-yer-alan-broadway-oyuncusu-james-d-beeks-tutuklandi-1051153282.html

ABD'deki Kongre Binası baskınında yer alan Broadway oyuncusu James D. Beeks tutuklandı

ABD'deki Kongre Binası baskınında yer alan Broadway oyuncusu James D. Beeks tutuklandı

ABD başkanlık seçimleri sonrasında gerçekleşen Kongre Binası baskınında rol alan isimlerden biri olduğu tespit edilen Broadway oyuncusu James D. Beeks... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T18:31+0300

2021-11-25T18:31+0300

2021-11-25T18:31+0300

dünya

abd

joe biden

donald trump

kongre baskını

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Broadway’in ünlü aktörü James D. Beeks, 6 Ocak’ta ABD Kongre Binası’na yapılan baskına katıldığı gerekçesiyle tutuklandı. Oyuncu en son, şu anda süresiz olarak askıya alınan dev yapım Jesus Christ Superstar’da Judas'ı oynamıştı. Ntv’nin haberine göre, tutukluluk haberini Jesus Christ Superstar oyununun turne yapımcısı da doğruladı. Yapım şirketi, 'soruşturmanın ilerlemesi için yetkililerle tam işbirliği sağlayacakları' şeklinde açıklama yapıldı.Michael Jackson taklitleriyle bilinen Beeks, Kongre Binası baskınında, fotoğraflarda giydiği Jackson ceketiyle tanındı.6 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinin sonuçlarını protesto etmek ve Joe Biden'in sandıktan birinci çıktığı seçim sonuçlarını reddettiklerini göstermek için Washington’da toplandı ve Kongre Binası’na zorla girdi. İşgal dört saat sürdü ve pek çok kişi gözaltına alındı.

https://tr.sputniknews.com/20211111/trumpin-6-ocak-kongre-baskini-gunu-baskanlik-kayitlarinin-gizli-kalmasi-talebi-reddedildi-1050682225.html

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abd, joe biden, donald trump, kongre baskını