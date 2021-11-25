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ABD'deki Kongre Binası baskınında yer alan Broadway oyuncusu James D. Beeks tutuklandı
© Sputnik / Stringer / Fotoğraf bankasına girMitingde konuşan ABD Başkanı Trump, destekçilerini Kongre binasına yürümeye çağırdı.
© Sputnik / Stringer/
ABD başkanlık seçimleri sonrasında gerçekleşen Kongre Binası baskınında rol alan isimlerden biri olduğu tespit edilen Broadway oyuncusu James D. Beeks tutuklandı. Tutuklanma sonrasında oyuncunun rol aldığı oyun süresiz olarak askıya alındı.
Broadway’in ünlü aktörü James D. Beeks, 6 Ocak’ta ABD Kongre Binası’na yapılan baskına katıldığı gerekçesiyle tutuklandı. Oyuncu en son, şu anda süresiz olarak askıya alınan dev yapım Jesus Christ Superstar’da Judas'ı oynamıştı.
Ntv’nin haberine göre, tutukluluk haberini Jesus Christ Superstar oyununun turne yapımcısı da doğruladı. Yapım şirketi, 'soruşturmanın ilerlemesi için yetkililerle tam işbirliği sağlayacakları' şeklinde açıklama yapıldı.
Ntv’nin haberine göre, tutukluluk haberini Jesus Christ Superstar oyununun turne yapımcısı da doğruladı. Yapım şirketi, 'soruşturmanın ilerlemesi için yetkililerle tam işbirliği sağlayacakları' şeklinde açıklama yapıldı.
Michael Jackson taklitleriyle bilinen Beeks, Kongre Binası baskınında, fotoğraflarda giydiği Jackson ceketiyle tanındı.
6 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinin sonuçlarını protesto etmek ve Joe Biden'in sandıktan birinci çıktığı seçim sonuçlarını reddettiklerini göstermek için Washington’da toplandı ve Kongre Binası’na zorla girdi. İşgal dört saat sürdü ve pek çok kişi gözaltına alındı.
6 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinin sonuçlarını protesto etmek ve Joe Biden'in sandıktan birinci çıktığı seçim sonuçlarını reddettiklerini göstermek için Washington’da toplandı ve Kongre Binası’na zorla girdi. İşgal dört saat sürdü ve pek çok kişi gözaltına alındı.