ABD'den Rus üniversitesine yaptırım

ABD'den Rus üniversitesine yaptırım

ABD Ticaret Bakanlığı, Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nü (MFTI) 'ihracat kısıtlamaları' listesine dahil etti. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

ABD Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı kararda, "ABD Sanayi ve Güvenlik Bürosu, Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü’nü ihracat kısıtlamaları listesine ekledi" ifadelerine yer verildi.Karar metninde, MFTI'nin 'askeri nihai tüketici için askeri amaçlı ürünler ürettiği' iddia edildi.Kararda, MFTI’nin ihracat lisansı başvurularına karşı artık 'ret karinesinin' uygulanacağı belirtildi.ABD Sanayi ve Güvenlik Bürosu'nun kısıtlamaları, ulusal güvenlik veya dış politika çıkarlarını zedeleyen faaliyetlere karışan kuruluşların ürün ihracatı, yeniden ihracatı ve aktarımını kapsıyor.MFTI dışında 'kara listeye' Japonya ve Singapur'dan birer, Çin'den 12 ve Pakistan'dan 13 şirket dahil edildi.Rusya'nın ABD Büyükelçisi: Her zamanki gibi bize hiçbir hakikat sunulmadıKonuya ilişkin açıklamada bulunan Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, "Her zamanki gibi bize hiçbir hakikat sunulmadı. Her yeni kısıtlama, ikili ilişkileri normalleştirmek için kaçırılmış bir fırsattır" ifadelerini kullandı.MFTI'nin Rusya'nın savunma sanayisine teknik uzman yetiştirdiğinin bir sır olmadığını belirten Antonov, bu gerçeğin ABD'nin ulusal güvenliğini nasıl tehdit ettiği konusunda ancak tahminde bulunabileceklerini kaydetti."Yönetim, siyasetle ilgisi olmayan alanlarla bağlarını yıkıcı bir şekilde koparma çizgisini sürdürüyor" diyen büyükelçi, MFTI'nin askeri nihai tüketici için askeri amaçlı ürünler ürettiği iddiasının inandırıcı olmadığını da sözlerine ekledi.

