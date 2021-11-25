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AB'den 5-11 yaş arası çocuklara Kovid aşısı yapılmasına onay
AB'den 5-11 yaş arası çocuklara Kovid aşısı yapılmasına onay
AB'nin ilaç düzenleyici kurumu, BioNTech-Pfizer'in Kovid aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklar için kullanılmasını onayladı. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T14:54+0300
2021-11-25T15:16+0300
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Avrupa İlaç Kurumu (EMA), AB'de 5-11 yaş arasındaki çocuklara BioNTech-Pfizer aşısının ilk dozunun yapılmasının önünü açtı. Avrupa Komisyonu'nun da onay vermesinin ardından Kovid'e karşı aşılama programının çapı 5-11 yaş arasındaki çocukları da kapsayacak şekilde genişletilecek. Yetişkin dozunun üçte birini alacak 5-11 yaş arası gruba da diğer gruplar gibi üç hafta arayla iki doz uygulanacak. Çocuk aşılarının ilk dozları 20 Aralık'tan itibaren AB çapında tedarik edilecek. EMA, mayıs sonunda, BioNTech-Pfizer aşısını 12-15 yaş grubu için onaylamıştı.
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AB'den 5-11 yaş arası çocuklara Kovid aşısı yapılmasına onay

14:54 25.11.2021 (güncellendi: 15:16 25.11.2021)
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail’de 5-11 yaş arası çocuklara aşı uygulaması başlıyor
İsrail’de 5-11 yaş arası çocuklara aşı uygulaması başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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AB'nin ilaç düzenleyici kurumu, BioNTech-Pfizer'in Kovid aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklar için kullanılmasını onayladı.
Avrupa İlaç Kurumu (EMA), AB'de 5-11 yaş arasındaki çocuklara BioNTech-Pfizer aşısının ilk dozunun yapılmasının önünü açtı. Avrupa Komisyonu'nun da onay vermesinin ardından Kovid'e karşı aşılama programının çapı 5-11 yaş arasındaki çocukları da kapsayacak şekilde genişletilecek.
Yetişkin dozunun üçte birini alacak 5-11 yaş arası gruba da diğer gruplar gibi üç hafta arayla iki doz uygulanacak.
Çocuk aşılarının ilk dozları 20 Aralık'tan itibaren AB çapında tedarik edilecek.
EMA, mayıs sonunda, BioNTech-Pfizer aşısını 12-15 yaş grubu için onaylamıştı.
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