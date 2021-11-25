https://tr.sputniknews.com/20211125/abden-5-11-yas-arasi-cocuklara-kovid-asisi-yapilmasina-onay-1051144447.html

AB'den 5-11 yaş arası çocuklara Kovid aşısı yapılmasına onay

AB'den 5-11 yaş arası çocuklara Kovid aşısı yapılmasına onay

AB'nin ilaç düzenleyici kurumu, BioNTech-Pfizer'in Kovid aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklar için kullanılmasını onayladı. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T14:54+0300

2021-11-25T14:54+0300

2021-11-25T15:16+0300

koronavirüs

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Avrupa İlaç Kurumu (EMA), AB'de 5-11 yaş arasındaki çocuklara BioNTech-Pfizer aşısının ilk dozunun yapılmasının önünü açtı. Avrupa Komisyonu'nun da onay vermesinin ardından Kovid'e karşı aşılama programının çapı 5-11 yaş arasındaki çocukları da kapsayacak şekilde genişletilecek. Yetişkin dozunun üçte birini alacak 5-11 yaş arası gruba da diğer gruplar gibi üç hafta arayla iki doz uygulanacak. Çocuk aşılarının ilk dozları 20 Aralık'tan itibaren AB çapında tedarik edilecek. EMA, mayıs sonunda, BioNTech-Pfizer aşısını 12-15 yaş grubu için onaylamıştı.

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