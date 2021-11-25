AB'den 5-11 yaş arası çocuklara Kovid aşısı yapılmasına onay

Avrupa İlaç Kurumu (EMA), AB'de 5-11 yaş arasındaki çocuklara BioNTech-Pfizer aşısının ilk dozunun yapılmasının önünü açtı. Avrupa Komisyonu'nun da onay vermesinin ardından Kovid'e karşı aşılama programının çapı 5-11 yaş arasındaki çocukları da kapsayacak şekilde genişletilecek. Yetişkin dozunun üçte birini alacak 5-11 yaş arası gruba da diğer gruplar gibi üç hafta arayla iki doz uygulanacak. Çocuk aşılarının ilk dozları 20 Aralık'tan itibaren AB çapında tedarik edilecek. EMA, mayıs sonunda, BioNTech-Pfizer aşısını 12-15 yaş grubu için onaylamıştı.
AB'nin ilaç düzenleyici kurumu, BioNTech-Pfizer'in Kovid aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklar için kullanılmasını onayladı.
Avrupa İlaç Kurumu (EMA), AB'de 5-11 yaş arasındaki çocuklara BioNTech-Pfizer aşısının ilk dozunun yapılmasının önünü açtı. Avrupa Komisyonu'nun da onay vermesinin ardından Kovid'e karşı aşılama programının çapı 5-11 yaş arasındaki çocukları da kapsayacak şekilde genişletilecek.
Yetişkin dozunun üçte birini alacak 5-11 yaş arası gruba da diğer gruplar gibi üç hafta arayla iki doz uygulanacak.
Çocuk aşılarının ilk dozları 20 Aralık'tan itibaren AB çapında tedarik edilecek.
EMA, mayıs sonunda, BioNTech-Pfizer aşısını 12-15 yaş grubu için onaylamıştı.