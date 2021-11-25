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ABD'li seçmenler, tedarik zinciri sıkıntısından Biden'ı ve Kongre'yi sorumlu tuttu
ABD'li seçmenler, tedarik zinciri sıkıntısından Biden'ı ve Kongre'yi sorumlu tuttu
ABD'de yapılan bir anket, seçmenlerin çoğunun ülkede yaşanan tedarik zinciri sıkıntısı nedeniyle Başkan Joe Biden'ı ve Kongreyi sorumlu tuttuğunu ortaya koydu. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T05:03+0300
2021-11-25T05:03+0300
dünya
abd
joe biden
enflasyon
anket
seçmen
tedarik
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Morning Consult ve Politico, 20-21 Kasım'da yaklaşık 2 bin ABD'li seçmen üzerinde yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.Söz konusu ankete göre, seçmenlerin yüzde 62'si ülkede son dönemde yaşanan tedarik zinciri ve sevkiyat sorunundan Biden'ı sorumlu tuttu.Seçmenlerin yüzde 24'ü Biden'ın bundan 'kısmen' sorumlu olduğunu düşünürken, yüzde 12'si Biden'ın bu konuda 'herhangi bir sorumluluğu olmadığını' düşündüklerin aktardı.Öte yandan seçmenlerin yüzde 61'i tedarik zinciri ve sevkiyat sorunlarından Kongreyi sorumlu tuttu.ABD'de son dönemde yaşanan tedarik zinciri sıkıntıları, ürünlerin fiyatlarında fahiş artışlara ve 'son 31 yılın en yüksek enflasyonuna' yol açmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211116/abdde-artan-hindi-fiyatlari-nedeniyle-70-yillik-gelenek-iptal-edildi-1050853180.html
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abd, joe biden, enflasyon, anket, seçmen, tedarik

ABD'li seçmenler, tedarik zinciri sıkıntısından Biden'ı ve Kongre'yi sorumlu tuttu

05:03 25.11.2021
© REUTERS / Lindsey Wassonkonteyner - tedarik zinciri
konteyner - tedarik zinciri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / Lindsey Wasson
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ABD'de yapılan bir anket, seçmenlerin çoğunun ülkede yaşanan tedarik zinciri sıkıntısı nedeniyle Başkan Joe Biden'ı ve Kongreyi sorumlu tuttuğunu ortaya koydu.
Morning Consult ve Politico, 20-21 Kasım'da yaklaşık 2 bin ABD'li seçmen üzerinde yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.
Söz konusu ankete göre, seçmenlerin yüzde 62'si ülkede son dönemde yaşanan tedarik zinciri ve sevkiyat sorunundan Biden'ı sorumlu tuttu.
Seçmenlerin yüzde 24'ü Biden'ın bundan 'kısmen' sorumlu olduğunu düşünürken, yüzde 12'si Biden'ın bu konuda 'herhangi bir sorumluluğu olmadığını' düşündüklerin aktardı.
Öte yandan seçmenlerin yüzde 61'i tedarik zinciri ve sevkiyat sorunlarından Kongreyi sorumlu tuttu.
ABD'de son dönemde yaşanan tedarik zinciri sıkıntıları, ürünlerin fiyatlarında fahiş artışlara ve 'son 31 yılın en yüksek enflasyonuna' yol açmıştı.
Hindi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
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