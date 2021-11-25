https://tr.sputniknews.com/20211125/abdnin-6-filosu-gudumlu-fuze-destroyeri-uss-arleigh-burke-karadenize-girdi-1051157833.html

ABD'nin 6. Filosu: Güdümlü füze destroyeri 'USS Arleigh Burke' Karadeniz’e girdi

ABD'nin 6. Filosu: Güdümlü füze destroyeri 'USS Arleigh Burke' Karadeniz’e girdi

ABD 6. Filosu, Amerikan Donanmasına ait 'USS Arleigh Burke' güdümlü füze destroyerinin Karadeniz’e giriş yaptığını duyurdu. Rusya ise Amerikan gemisinin takibe... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T21:50+0300

2021-11-25T21:50+0300

2021-11-25T21:51+0300

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savaş gemisi

rusya karadeniz filosu

uss arleigh burke

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ABD 6. Filosu’ndan yapılan açıklamada, Amerikan Donanmasına ait 'USS Arleigh Burke' güdümlü füze destroyerinin Karadeniz’e giriş yaptığı belirtildi.Açıklamada, “ABD Donanmasına ait ‘USS Arleigh Burke’ (DDG 51) güdümlü füze destroyeri, rutin devriyeler için Karadeniz'e girdi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Amerikan savaş gemisinin Karadeniz’deyken bölgedeki NATO müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte suyolunda ‘güvenlik ve istikrarı’ sağlayacağı ifade edildi.Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’e giren Amerikan savaş gemisi takibe alındıRusya Savunma Bakanlığı ise, Karadeniz’e giren Amerikan güdümlü füze destroyerinin Karadeniz Filosu tarafından takibe alındığını duyurdu.Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya Karadeniz Filosu’nun ‘USS Arleigh Burke’ güdümlü füze destroyerini takibe aldığı belirtildi.Açıklamada, “Rusya Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları, 25 Kasım 2021 tarihinde Karadeniz sularına giren ABD Donanması’na ait ‘USS Arleigh Burke’ güdümlü füze destroyerini takibe aldı” denildi.

https://tr.sputniknews.com/20211124/gavrilov-abd-rusya-ile-avrupayi-minik-bir-savasla-ayirmayi-amacliyor-1051106423.html

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