https://tr.sputniknews.com/20211125/abdnin-6-filosu-gudumlu-fuze-destroyeri-uss-arleigh-burke-karadenize-girdi-1051157833.html
ABD'nin 6. Filosu: Güdümlü füze destroyeri 'USS Arleigh Burke' Karadeniz’e girdi
ABD'nin 6. Filosu: Güdümlü füze destroyeri 'USS Arleigh Burke' Karadeniz’e girdi
ABD 6. Filosu, Amerikan Donanmasına ait 'USS Arleigh Burke' güdümlü füze destroyerinin Karadeniz’e giriş yaptığını duyurdu. Rusya ise Amerikan gemisinin takibe... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T21:50+0300
2021-11-25T21:50+0300
2021-11-25T21:51+0300
savunma
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abd donanması
savaş gemisi
rusya karadeniz filosu
uss arleigh burke
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ABD 6. Filosu’ndan yapılan açıklamada, Amerikan Donanmasına ait 'USS Arleigh Burke' güdümlü füze destroyerinin Karadeniz’e giriş yaptığı belirtildi.Açıklamada, “ABD Donanmasına ait ‘USS Arleigh Burke’ (DDG 51) güdümlü füze destroyeri, rutin devriyeler için Karadeniz'e girdi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Amerikan savaş gemisinin Karadeniz’deyken bölgedeki NATO müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte suyolunda ‘güvenlik ve istikrarı’ sağlayacağı ifade edildi.Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’e giren Amerikan savaş gemisi takibe alındıRusya Savunma Bakanlığı ise, Karadeniz’e giren Amerikan güdümlü füze destroyerinin Karadeniz Filosu tarafından takibe alındığını duyurdu.Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya Karadeniz Filosu’nun ‘USS Arleigh Burke’ güdümlü füze destroyerini takibe aldığı belirtildi.Açıklamada, “Rusya Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları, 25 Kasım 2021 tarihinde Karadeniz sularına giren ABD Donanması’na ait ‘USS Arleigh Burke’ güdümlü füze destroyerini takibe aldı” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211124/gavrilov-abd-rusya-ile-avrupayi-minik-bir-savasla-ayirmayi-amacliyor-1051106423.html
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abd, nato, karadeniz, abd donanması, savaş gemisi, rusya karadeniz filosu, uss arleigh burke
ABD'nin 6. Filosu: Güdümlü füze destroyeri 'USS Arleigh Burke' Karadeniz’e girdi
21:50 25.11.2021 (güncellendi: 21:51 25.11.2021)
ABD 6. Filosu, Amerikan Donanmasına ait 'USS Arleigh Burke' güdümlü füze destroyerinin Karadeniz’e giriş yaptığını duyurdu. Rusya ise Amerikan gemisinin takibe alındığını duyurdu.
ABD 6. Filosu’ndan yapılan açıklamada, Amerikan Donanmasına ait 'USS Arleigh Burke' güdümlü füze destroyerinin Karadeniz’e giriş yaptığı belirtildi.
Açıklamada, “ABD Donanmasına ait ‘USS Arleigh Burke’ (DDG 51) güdümlü füze destroyeri, rutin devriyeler için Karadeniz'e girdi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Amerikan savaş gemisinin Karadeniz’deyken bölgedeki NATO müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte suyolunda ‘güvenlik ve istikrarı’ sağlayacağı ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’e giren Amerikan savaş gemisi takibe alındı
Rusya Savunma Bakanlığı ise, Karadeniz’e giren Amerikan güdümlü füze destroyerinin Karadeniz Filosu tarafından takibe alındığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya Karadeniz Filosu’nun ‘USS Arleigh Burke’ güdümlü füze destroyerini takibe aldığı belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları, 25 Kasım 2021 tarihinde Karadeniz sularına giren ABD Donanması’na ait ‘USS Arleigh Burke’ güdümlü füze destroyerini takibe aldı” denildi.