Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211125/abdnin-6-filosu-gudumlu-fuze-destroyeri-uss-arleigh-burke-karadenize-girdi-1051157833.html
ABD'nin 6. Filosu: Güdümlü füze destroyeri 'USS Arleigh Burke' Karadeniz’e girdi
ABD'nin 6. Filosu: Güdümlü füze destroyeri 'USS Arleigh Burke' Karadeniz’e girdi
ABD 6. Filosu, Amerikan Donanmasına ait 'USS Arleigh Burke' güdümlü füze destroyerinin Karadeniz’e giriş yaptığını duyurdu. Rusya ise Amerikan gemisinin takibe... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T21:50+0300
2021-11-25T21:51+0300
savunma
abd
nato
karadeniz
abd donanması
savaş gemisi
rusya karadeniz filosu
uss arleigh burke
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051157783_0:49:1200:724_1920x0_80_0_0_4061792370046cd0dc63693ef6f3e477.jpg
ABD 6. Filosu’ndan yapılan açıklamada, Amerikan Donanmasına ait 'USS Arleigh Burke' güdümlü füze destroyerinin Karadeniz’e giriş yaptığı belirtildi.Açıklamada, “ABD Donanmasına ait ‘USS Arleigh Burke’ (DDG 51) güdümlü füze destroyeri, rutin devriyeler için Karadeniz'e girdi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Amerikan savaş gemisinin Karadeniz’deyken bölgedeki NATO müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte suyolunda ‘güvenlik ve istikrarı’ sağlayacağı ifade edildi.Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’e giren Amerikan savaş gemisi takibe alındıRusya Savunma Bakanlığı ise, Karadeniz’e giren Amerikan güdümlü füze destroyerinin Karadeniz Filosu tarafından takibe alındığını duyurdu.Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya Karadeniz Filosu’nun ‘USS Arleigh Burke’ güdümlü füze destroyerini takibe aldığı belirtildi.Açıklamada, “Rusya Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları, 25 Kasım 2021 tarihinde Karadeniz sularına giren ABD Donanması’na ait ‘USS Arleigh Burke’ güdümlü füze destroyerini takibe aldı” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211124/gavrilov-abd-rusya-ile-avrupayi-minik-bir-savasla-ayirmayi-amacliyor-1051106423.html
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051157783_104:0:1088:738_1920x0_80_0_0_dbe74f78fe2045f5c2f4c859040fc40b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, nato, karadeniz, abd donanması, savaş gemisi, rusya karadeniz filosu, uss arleigh burke

ABD'nin 6. Filosu: Güdümlü füze destroyeri 'USS Arleigh Burke' Karadeniz’e girdi

21:50 25.11.2021 (güncellendi: 21:51 25.11.2021)
© Wikipedia / MC1(AW/SW) RJ StratchkoUSS Arleigh Burke
USS Arleigh Burke - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© Wikipedia / MC1(AW/SW) RJ Stratchko
Abone ol
ABD 6. Filosu, Amerikan Donanmasına ait 'USS Arleigh Burke' güdümlü füze destroyerinin Karadeniz’e giriş yaptığını duyurdu. Rusya ise Amerikan gemisinin takibe alındığını duyurdu.
ABD 6. Filosu’ndan yapılan açıklamada, Amerikan Donanmasına ait 'USS Arleigh Burke' güdümlü füze destroyerinin Karadeniz’e giriş yaptığı belirtildi.
Açıklamada, “ABD Donanmasına ait ‘USS Arleigh Burke’ (DDG 51) güdümlü füze destroyeri, rutin devriyeler için Karadeniz'e girdi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Amerikan savaş gemisinin Karadeniz’deyken bölgedeki NATO müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte suyolunda ‘güvenlik ve istikrarı’ sağlayacağı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’e giren Amerikan savaş gemisi takibe alındı

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Karadeniz’e giren Amerikan güdümlü füze destroyerinin Karadeniz Filosu tarafından takibe alındığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya Karadeniz Filosu’nun ‘USS Arleigh Burke’ güdümlü füze destroyerini takibe aldığı belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları, 25 Kasım 2021 tarihinde Karadeniz sularına giren ABD Donanması’na ait ‘USS Arleigh Burke’ güdümlü füze destroyerini takibe aldı” denildi.
ABD ve Rusya bayraklarıyla süslenmiş Mont-Blanc köprüsü - İsviçre'nin Cenevre kenti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
DÜNYA
Gavrilov: ABD, Rusya ile Avrupa'yı 'minik bir savaşla' ayırmayı amaçlıyor
Dün, 14:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:01AB’ye seyahat edeceklere yeni aşı kuralı
22:52Merkel: Polonya sınırındaki göçmen krizini Belarus oluşturdu
22:42Galatasaray, Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
22:39Belarus Kızılhaçından Polonya sınırındaki göçmenlere 100 ton insani yardım
22:24'BAE, Türkiye'ye yatırım yaparak bölgedeki rolünü artırıyor'
22:09Bugün taburcu olmuştu: Kovid-19'a yakalanan Çekya Devlet Başkanı Zeman, hastaneye geri döndü
22:01'12 Dev Adam' yenilgiyle başladı
21:58Murda'nın yurt dışı yasağı kaldırıldı
21:50ABD'nin 6. Filosu: Güdümlü füze destroyeri 'USS Arleigh Burke' Karadeniz’e girdi
21:41Altun: Kadına karşı şiddet, milletimizin her alanda mücadele gösterdiği toplumsal bir meseledir
21:25AK Partili Kurtulmuş: Dünyanın her yerinde faizin en düşük seviyede olması tercih edilir
21:25Diyarbakır’da, 25 Kasım kadın yürüyüşünde ‘tencere tava’ gerginliği
21:17Belarus lideri Lukaşenko, ABD’yi savaş başlatma isteğiyle suçladı
20:51Avustralya'nın bir bölgesinde kedilere 'sokağa çıkma yasağı'
20:46Lukaşenko: AB, Minsk'ten ülkelerine dönecek mültecilerin uçuş giderlerini üstlenmeli
20:41Bakan Koca: Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin projesi bitti, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız
20:35Erdoğan: Bugüne kadar kadınların her alandaki hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk
20:28Türk Eczacılar Birliği: Üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu eczacılar değildir
20:26Prof. Esin Şenol: Bir kadın akademisyenin ‘sizden korkmuyoruz’ demesinden rahatsız oluyorlar
20:06Merkez Bankası Başkanı: Bankacılık sektörümüz çok güçlü, genel değerlendirmelerimiz bu yönde