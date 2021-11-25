https://tr.sputniknews.com/20211125/abdnin-kiev-buyukelciligi-vatandaslarini-rusyanin-askeri-faaliyetleri-konusunda-uyardi-1051128095.html
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarını 'Rusya'nın askeri faaliyetleri' konusunda uyardı
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarını 'Rusya'nın askeri faaliyetleri' konusunda uyardı
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarını Rusya'nın bu ülkenin sınırlarında yürüttüğünü iddia ettiği askeri faaliyetler hakkında uyardı. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T03:06+0300
2021-11-25T03:06+0300
2021-11-25T03:06+0300
dünya
abd
rusya
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ukrayna
büyükelçilik
istila
uyarı
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Son dönemde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığı yönündeki iddiaları sıkça gündeme getiren ABD, Ukrayna'daki vatandaşlarına yönelik bir uyarı mesajı gönderdi.ABD'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından yayınlanan mesajda, "Konum: Donetsk, Lugansk, Kırım, Ukrayna sınırları. Olay: ABD vatandaşlarına, Rusya'nın Ukrayna sınırı ve işgal altındaki Kırım'daki olağandışı askeri hareketliliğiyle ilgili bilgilendirme yapılmaktadır" denildi.Ukrayna'ya seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunan elçilik, "Rus işgal makamlarının suistimalleri nedeniyle Kırım'a, silahlı çatışmalar nedeniyle Donetsk ve Lugansk bölgelerine ve Kovid-19 nedeniyle Ukrayna'nın tamamına seyahat etmeyin. ABD vatandaşlarına sınırdaki güvenlik koşullarının aniden değişebileceğini hatırlatırız" ifadelerini kullandı.Elçilik, vatandaşlarına haberleri ve sosyal medyadaki haber hesaplarını takip etmelerini, seyahat belgelerinin geçerli olduğundan emin olmalarını ve ABD hükümetinden yardıma dayanmayan bir acil durum planı yapmalarını tavsiye etti.ABD istihbaratının Avrupalı müttefiklerini Rusya'nın Ukrayna'yı istila etme olasılığının havalar soğudukça arttığı konusunda uyardığı belirtilmişti.CBS News'e demeç veren kaynaklar, Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini düşünen ABD istihbaratının, havalar soğudukça bu olasılığın arttığını öne sürerek AB'li müttefiklerini bu konuda uyardığını söylemişti.New York Times (NYT) gazetesi de, Washington'un Avrupa'daki müttefiklerini olası bir istila konusunda uyardığını yazmıştı.ABD'nin Avrupa'yı Rusya'yı çevrelemeye yönelik ekonomik ve askeri önlemler almaya çağırdığını belirten gazete, "Washington ve Londra'ya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın büyük bölümünü kontrol altına almak veya ülkeyi Rusya yanlısı bir hükümet kurulabilecek kadar istikrarsızlaştırmak için askeri seçeneği gözden geçiriyor" iddiasında bulunmuştu.Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD Dışişleri Bakanlığı'nın öne sürdüğü, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için askeri yığınak yaptığına dair iddiaların doğru olmadığını vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211122/abd-istihbarati-rusyanin-ukraynayi-istila-etme-olasiligi-havalar-sogudukca-artiyor-1051016057.html
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abd, rusya, donetsk, lugansk, ukrayna, büyükelçilik, istila, uyarı
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarını 'Rusya'nın askeri faaliyetleri' konusunda uyardı
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarını Rusya'nın bu ülkenin sınırlarında yürüttüğünü iddia ettiği askeri faaliyetler hakkında uyardı.
Son dönemde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığı yönündeki iddiaları sıkça gündeme getiren ABD, Ukrayna'daki vatandaşlarına yönelik bir uyarı mesajı gönderdi.
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından yayınlanan mesajda, "Konum: Donetsk, Lugansk, Kırım, Ukrayna sınırları. Olay: ABD vatandaşlarına, Rusya'nın Ukrayna sınırı ve işgal altındaki Kırım'daki olağandışı askeri hareketliliğiyle ilgili bilgilendirme yapılmaktadır" denildi.
Ukrayna'ya seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunan elçilik, "Rus işgal makamlarının suistimalleri nedeniyle Kırım'a, silahlı çatışmalar nedeniyle Donetsk ve Lugansk bölgelerine ve Kovid-19 nedeniyle Ukrayna'nın tamamına seyahat etmeyin. ABD vatandaşlarına sınırdaki güvenlik koşullarının aniden değişebileceğini hatırlatırız" ifadelerini kullandı.
Elçilik, vatandaşlarına haberleri ve sosyal medyadaki haber hesaplarını takip etmelerini, seyahat belgelerinin geçerli olduğundan emin olmalarını ve ABD hükümetinden yardıma dayanmayan bir acil durum planı yapmalarını tavsiye etti.
ABD istihbaratının Avrupalı müttefiklerini Rusya'nın Ukrayna'yı istila etme olasılığının havalar soğudukça arttığı konusunda uyardığı belirtilmişti.
CBS News'e demeç veren kaynaklar, Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini düşünen ABD istihbaratının, havalar soğudukça bu olasılığın arttığını öne sürerek AB'li müttefiklerini bu konuda uyardığını söylemişti.
New York Times (NYT) gazetesi de, Washington'un Avrupa'daki müttefiklerini olası bir istila konusunda uyardığını yazmıştı.
ABD'nin Avrupa'yı Rusya'yı çevrelemeye yönelik ekonomik ve askeri önlemler almaya çağırdığını belirten gazete, "Washington ve Londra'ya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın büyük bölümünü kontrol altına almak veya ülkeyi Rusya yanlısı bir hükümet kurulabilecek kadar istikrarsızlaştırmak için askeri seçeneği gözden geçiriyor" iddiasında bulunmuştu.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD Dışişleri Bakanlığı'nın öne sürdüğü, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için askeri yığınak yaptığına dair iddiaların doğru olmadığını vurgulamıştı.