https://tr.sputniknews.com/20211125/ahmet-hakan-gerekirse-sogan-ekmek-yeriz-diyenlerin-tek-derdi-var-yukariya-selam-cakmak-1051132098.html

Ahmet Hakan: 'Gerekirse soğan ekmek yeriz' diyenlerin tek derdi var, yukarıya selam çakmak

Ahmet Hakan: 'Gerekirse soğan ekmek yeriz' diyenlerin tek derdi var, yukarıya selam çakmak

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti milletvekillerinin "Gerekirse soğan ekmek yeriz" açıklamalarını eleştirdi ve "Tek dertleri var, yukarıya... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T10:06+0300

2021-11-25T10:06+0300

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ekonomi

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ekonomi

dolar/tl

muhalefet

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, döviz kurundaki hareketliliğin ardından AK Parti milletvekillerinin yaptıkları açıklamaları eleştirdi. Hakan bugünkü yazısında, bu tarz söylemlerin, 'vatandaşın asabını bozduğunu' belirtti ve şu şekilde devam etti:'Dış mihraklar söyleminden gına geldi'Dolarda yaşanan yükselişin ardından yapılan 'Dış mihraklar' yorumlarını da eleştiren Ahmet Hakan, "Dolardaki birinci yükseliş, faiz indirimi kararıyla ortaya çıktı. Bunu anladık. Tamam. Peki ya bu son yükseliş? 13’lere varan, 14’leri yoklayan bu son yükseliş? Bu neden oldu? Faiz indirimi yok, ABD’de finans piyasalarını etkileyecek bir karar alınmış değil, borsa yükselişte, ihracat artışta. Yani bu son yükseliş için... 'Şundan oldu' diye öne çıkarılabilecek iktisadi bir gerekçe pek yok. 'Dış mihraklar' söyleminden bana da gına gelmiş durumda. Ben de bazen 'dış minnaklar' diye kafa buluyorum bu söylemle. Ben de her şeyin dış mihraklara bağlanmasından hiç hazzetmiyorum. Ama gel gör ki... Dolardaki bu ikinci yükselişe somut, iktisadi ve gerçekçi bir izah bulamayınca... Kendimi minnak minnak dış mihraklar söylemine doğru kaymaya başlarken yakalayıveriyorum. Hafazanallah! Hafazanallah!" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211125/eski-merkez-bankasi-yoneticisi-mb-cok-talihsiz-bir-aciklamayla-oyundan-cekildigini-adeta-ilan-etti-1051130084.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, euro, dolar, ekonomik kriz, ahmet hakan, ekonomi, dolar/tl, muhalefet