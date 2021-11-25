https://tr.sputniknews.com/20211125/ahmet-hakan-gerekirse-sogan-ekmek-yeriz-diyenlerin-tek-derdi-var-yukariya-selam-cakmak-1051132098.html
Ahmet Hakan: 'Gerekirse soğan ekmek yeriz' diyenlerin tek derdi var, yukarıya selam çakmak
Ahmet Hakan: 'Gerekirse soğan ekmek yeriz' diyenlerin tek derdi var, yukarıya selam çakmak
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti milletvekillerinin "Gerekirse soğan ekmek yeriz" açıklamalarını eleştirdi ve "Tek dertleri var, yukarıya... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T10:06+0300
2021-11-25T10:06+0300
2021-11-25T10:14+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
ak parti
euro
dolar
ekonomik kriz
ahmet hakan
ekonomi
dolar/tl
muhalefet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044462160_0:0:1997:1123_1920x0_80_0_0_1f81d955833fec9e22a1885d7c24195c.png
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, döviz kurundaki hareketliliğin ardından AK Parti milletvekillerinin yaptıkları açıklamaları eleştirdi. Hakan bugünkü yazısında, bu tarz söylemlerin, 'vatandaşın asabını bozduğunu' belirtti ve şu şekilde devam etti:'Dış mihraklar söyleminden gına geldi'Dolarda yaşanan yükselişin ardından yapılan 'Dış mihraklar' yorumlarını da eleştiren Ahmet Hakan, "Dolardaki birinci yükseliş, faiz indirimi kararıyla ortaya çıktı. Bunu anladık. Tamam. Peki ya bu son yükseliş? 13’lere varan, 14’leri yoklayan bu son yükseliş? Bu neden oldu? Faiz indirimi yok, ABD’de finans piyasalarını etkileyecek bir karar alınmış değil, borsa yükselişte, ihracat artışta. Yani bu son yükseliş için... 'Şundan oldu' diye öne çıkarılabilecek iktisadi bir gerekçe pek yok. 'Dış mihraklar' söyleminden bana da gına gelmiş durumda. Ben de bazen 'dış minnaklar' diye kafa buluyorum bu söylemle. Ben de her şeyin dış mihraklara bağlanmasından hiç hazzetmiyorum. Ama gel gör ki... Dolardaki bu ikinci yükselişe somut, iktisadi ve gerçekçi bir izah bulamayınca... Kendimi minnak minnak dış mihraklar söylemine doğru kaymaya başlarken yakalayıveriyorum. Hafazanallah! Hafazanallah!" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211125/eski-merkez-bankasi-yoneticisi-mb-cok-talihsiz-bir-aciklamayla-oyundan-cekildigini-adeta-ilan-etti-1051130084.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044462160_186:0:1759:1180_1920x0_80_0_0_76f1b2997dc9007bcfdc717ece897ece.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, ak parti, euro, dolar, ekonomik kriz, ahmet hakan, ekonomi, dolar/tl, muhalefet
Ahmet Hakan: 'Gerekirse soğan ekmek yeriz' diyenlerin tek derdi var, yukarıya selam çakmak
10:06 25.11.2021 (güncellendi: 10:14 25.11.2021)
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti milletvekillerinin "Gerekirse soğan ekmek yeriz" açıklamalarını eleştirdi ve "Tek dertleri var, yukarıya selam çakmak" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan
, döviz kurundaki
hareketliliğin ardından AK Parti milletvekillerinin yaptıkları açıklamaları eleştirdi. Hakan bugünkü yazısında
, bu tarz söylemlerin, 'vatandaşın asabını bozduğunu
' belirtti ve şu şekilde devam etti:
"İktidar milletvekillerinden biri çıkmış... “Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor. Bir başkası ise çıkmış... “Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor. İddia ediyorum: Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi... Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek. Tek dertleri var: Yukarıya selam çakmak. Eğer temel dertleri vatandaş olsaydı... Soğan ekmek edebiyatı yapmak yerine... “Ben milletvekili olarak şu, şu haklarımdan vazgeçiyorum” falan diyerek yapabilecekleri asgari bireysel fedakârlıklarla kamuoyunun karşısına çıkarlardı. Hiçbir bireysel fedakârlığa katlanmayıp millete soğan ekmek diskuru çekmek... Sadece ve sadece... Vatandaşın asabını bozmaya yol açar, açıyor. Bunu bilsinler."
'Dış mihraklar söyleminden gına geldi'
Dolarda yaşanan yükselişin ardından yapılan 'Dış mihraklar' yorumlarını da eleştiren Ahmet Hakan, "Dolardaki birinci yükseliş, faiz indirimi kararıyla ortaya çıktı. Bunu anladık. Tamam. Peki ya bu son yükseliş? 13’lere varan, 14’leri yoklayan bu son yükseliş? Bu neden oldu? Faiz indirimi yok, ABD’de finans piyasalarını etkileyecek bir karar alınmış değil, borsa yükselişte, ihracat artışta. Yani bu son yükseliş için... 'Şundan oldu' diye öne çıkarılabilecek iktisadi bir gerekçe pek yok. 'Dış mihraklar' söyleminden bana da gına gelmiş durumda. Ben de bazen 'dış minnaklar' diye kafa buluyorum bu söylemle. Ben de her şeyin dış mihraklara bağlanmasından hiç hazzetmiyorum. Ama gel gör ki... Dolardaki bu ikinci yükselişe somut, iktisadi ve gerçekçi bir izah bulamayınca... Kendimi minnak minnak dış mihraklar söylemine doğru kaymaya başlarken yakalayıveriyorum. Hafazanallah! Hafazanallah!" ifadelerini kullandı.