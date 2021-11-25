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Aile sağlığı merkezine satırlı saldırı
Aile sağlığı merkezine satırlı saldırı
İstanbul’da bir kişi, elinde satırla aile sağlığı merkezine girdi. Satır ile sağlık merkezinin duvarındaki panolara vuran, ardından satırı elinden fırlatan... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T12:41+0300
2021-11-25T12:41+0300
türkiye
saldırı
hemşire
doktor
satır
aile sağlığı merkezleri
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İstanbul'da bulunan bir aile sağlığı merkezine satırla saldırı düzenlendi.Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, elinde satır ile aile sağlığı merkezine girdi. Burada duvardaki panolara ve oturaklara satır ile vuran şahıs, daha sonra elindeki satırı fırlattı. Olaya tanık olan doktorlar ve diğer çalışanlar, satırlı şahıstan kendilerini korumak için odaya kaçarak saklandı. Satırı fırlatan şahıs kimseye saldırıda bulunmadan aile sağlığı merkezini terk etti. Aile sağlığı merkezine gelen polis inceleme yaparak şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli şahsın 15 Kasım tarihinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğiştim ve Araştırma Hastanesine yatırıldığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211125/metroda-bicakli-saldiriya-ugrayan-kadin-guvenlik-gorevlileri-cagirmalarina-ragmen-gelmedi-1051133974.html
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saldırı, hemşire, doktor, satır, aile sağlığı merkezleri

Aile sağlığı merkezine satırlı saldırı

12:41 25.11.2021
© İHA / HALİT ARSLAN - İZZET AYDINİstanbul'da aile sağlığı merkezinde satır paniği
İstanbul'da aile sağlığı merkezinde satır paniği - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© İHA / HALİT ARSLAN - İZZET AYDIN
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İstanbul’da bir kişi, elinde satırla aile sağlığı merkezine girdi. Satır ile sağlık merkezinin duvarındaki panolara vuran, ardından satırı elinden fırlatan kişi aile sağlığı merkezinden ayrıldı.
İstanbul'da bulunan bir aile sağlığı merkezine satırla saldırı düzenlendi.
Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, elinde satır ile aile sağlığı merkezine girdi. Burada duvardaki panolara ve oturaklara satır ile vuran şahıs, daha sonra elindeki satırı fırlattı. Olaya tanık olan doktorlar ve diğer çalışanlar, satırlı şahıstan kendilerini korumak için odaya kaçarak saklandı. Satırı fırlatan şahıs kimseye saldırıda bulunmadan aile sağlığı merkezini terk etti.
Aile sağlığı merkezine gelen polis inceleme yaparak şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli şahsın 15 Kasım tarihinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğiştim ve Araştırma Hastanesine yatırıldığı öğrenildi.
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