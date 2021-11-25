https://tr.sputniknews.com/20211125/aile-sagligi-merkezine-satirli-saldiri-1051137509.html

Aile sağlığı merkezine satırlı saldırı

Aile sağlığı merkezine satırlı saldırı

İstanbul’da bir kişi, elinde satırla aile sağlığı merkezine girdi. Satır ile sağlık merkezinin duvarındaki panolara vuran, ardından satırı elinden fırlatan... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T12:41+0300

2021-11-25T12:41+0300

2021-11-25T12:41+0300

türkiye

saldırı

hemşire

doktor

satır

aile sağlığı merkezleri

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İstanbul'da bulunan bir aile sağlığı merkezine satırla saldırı düzenlendi.Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, elinde satır ile aile sağlığı merkezine girdi. Burada duvardaki panolara ve oturaklara satır ile vuran şahıs, daha sonra elindeki satırı fırlattı. Olaya tanık olan doktorlar ve diğer çalışanlar, satırlı şahıstan kendilerini korumak için odaya kaçarak saklandı. Satırı fırlatan şahıs kimseye saldırıda bulunmadan aile sağlığı merkezini terk etti. Aile sağlığı merkezine gelen polis inceleme yaparak şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli şahsın 15 Kasım tarihinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğiştim ve Araştırma Hastanesine yatırıldığı öğrenildi.

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saldırı, hemşire, doktor, satır, aile sağlığı merkezleri