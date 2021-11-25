Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211125/ak-parti-myk-toplantisi-ekonomideki-durum-3-4-ay-icinde-cozulecek-1051129962.html
AK Parti MYK toplantısı: ‘Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek’
AK Parti MYK toplantısı: ‘Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek’
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz gün yapılan AK Parti MYK toplantısında dövizdeki artışla ilgili izlenecek yol haritası değerlendirildi... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T07:20+0300
2021-11-25T07:24+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
ak parti
dolar
döviz
faiz
myk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1d/1042551088_0:55:2049:1207_1920x0_80_0_0_b2dbad1d3d1e06150907c72548e3c839.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde sürpriz bir toplantı yaptı. AK Parti MYK üyelerinin katıldığı toplantıda ekonomi ve döviz kurundaki artış değerlendirildi. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, toplantıda faiz indiriminde kararlılık vurgusu yapıldığı, izlenecek yol haritasıyla yüksek kurun da önüne geçileceği belirtildi. Dolar kurundaki ani artışın vatandaşa iyi anlatılması gerektiği vurgusu yapıldı. Dolar kurundaki ani artışın bir operasyon olduğu da belirtilen toplantıda, soğukkanlı yaklaşımdan yana olunması gerektiği de kaydedildi. Bu süreçte, faizin düşmeye devam etmesi nedeniyle alım ve satımın hızlanacağı ve bu sayede yatırımların artacağı da vurgulanan konular arasında yer aldı.Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun aktardığına göre ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, toplantıda Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam etmesi yönünde net bir duruş ortaya koyduğu, düşük faizin dolaylı olarak üretimi artırıp cari açığı azaltacağı ve bunun da uzun vadede ekonomik toparlanmayı sağlayacağını söylediği öğrenildi.Erdoğan’ın toplantıda, Türkiye’nin bir yol ayrımında olduğunu söyleyerek, bundan sonraki sürecin ekonomide ‘yatırım - üretim - büyüme - istihdam’ denklemi üzerinden kurulacağına işaret ettiği belirtildi. Toplantıda, bazı kurmayların döviz kurunun kontrolden çıktığını ve yıllık enflasyonun yüzde 20’ye dayandığını söyleyerek Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararını doğru olmadığını ifade ettiği öğrenildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1d/1042551088_182:0:1865:1262_1920x0_80_0_0_16a7b7b2fe7a73331c2571ee817f611a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, ak parti, dolar, döviz, faiz, myk

AK Parti MYK toplantısı: ‘Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek’

07:20 25.11.2021 (güncellendi: 07:24 25.11.2021)
© Fotoğraf : Twitter/AK Parti Genel Başkanvekili Numan KurtulmuşAK Parti MYK
AK Parti MYK - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© Fotoğraf : Twitter/AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
Abone ol
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz gün yapılan AK Parti MYK toplantısında dövizdeki artışla ilgili izlenecek yol haritası değerlendirildi. Toplantıda faiz düşürmede kararlılık vurgusu yapıldığı öğrenilirken, 3-4 ay içerisinde bu durumun çözüleceği konuşuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde sürpriz bir toplantı yaptı. AK Parti MYK üyelerinin katıldığı toplantıda ekonomi ve döviz kurundaki artış değerlendirildi.
Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, toplantıda faiz indiriminde kararlılık vurgusu yapıldığı, izlenecek yol haritasıyla yüksek kurun da önüne geçileceği belirtildi.
Dolar kurundaki ani artışın vatandaşa iyi anlatılması gerektiği vurgusu yapıldı. Dolar kurundaki ani artışın bir operasyon olduğu da belirtilen toplantıda, soğukkanlı yaklaşımdan yana olunması gerektiği de kaydedildi. Bu süreçte, faizin düşmeye devam etmesi nedeniyle alım ve satımın hızlanacağı ve bu sayede yatırımların artacağı da vurgulanan konular arasında yer aldı.
Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun aktardığına göre ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, toplantıda Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam etmesi yönünde net bir duruş ortaya koyduğu, düşük faizin dolaylı olarak üretimi artırıp cari açığı azaltacağı ve bunun da uzun vadede ekonomik toparlanmayı sağlayacağını söylediği öğrenildi.
Erdoğan’ın toplantıda, Türkiye’nin bir yol ayrımında olduğunu söyleyerek, bundan sonraki sürecin ekonomide ‘yatırım - üretim - büyüme - istihdam’ denklemi üzerinden kurulacağına işaret ettiği belirtildi. Toplantıda, bazı kurmayların döviz kurunun kontrolden çıktığını ve yıllık enflasyonun yüzde 20’ye dayandığını söyleyerek Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararını doğru olmadığını ifade ettiği öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:20AK Parti MYK toplantısı: ‘Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek’
07:00İzmir’in bütçesi onaylandı: 12.5 milyar TL
06:49İçişleri Bakanı Soylu: Bu yıl 251 kadın cinayeti işlendi
06:26CHP'li Yavuzyılmaz: Şans oyunları denetlenmiyor
06:13Mahkeme, Validebağ Korusu’nda belediyenin ihalesini iptal etti
06:00Johnson ve Macron, 31 kişinin öldüğü kaza sonrası düzensiz göçü görüştü
05:39Çin, internet şirketi Tencent'in uygulamalarını güncellemesini durdurdu
05:03ABD'li seçmenler, tedarik zinciri sıkıntısından Biden'ı ve Kongre'yi sorumlu tuttu
04:34İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 12 binin üzerine çıktı
04:08İsrail ve BAE, ticari ilişkileri güçlendirmeyi görüştü
03:41Hizbullah'tan Avustralya'ya kınama
03:18İran: Türkiye'nin Güney Kafkasya'da barış mekanizması kurma girişimini memnuniyetle karşılıyoruz
03:06ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarını 'Rusya'nın askeri faaliyetleri' konusunda uyardı
02:55Putin ve Michel, Polonya-Belarus sınırındaki durumu görüştü
02:41İspanya'da nükleer santralde gaz kaçağı: 1 ölü, 3 yaralı
02:19Rusya’nın UUİ için ürettiği son modül uzaya gönderildi
02:05Rus savaş uçakları, Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi
02:02Meteoroloji'den 3 ile yoğun kar yağışı uyarısı
01:57Taliban Sözcüsü Şahin: Mevcut hükümetin kapsayıcı olduğunu düşünüyoruz
01:55UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları