https://tr.sputniknews.com/20211125/ak-parti-myk-toplantisi-ekonomideki-durum-3-4-ay-icinde-cozulecek-1051129962.html

AK Parti MYK toplantısı: ‘Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek’

AK Parti MYK toplantısı: ‘Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz gün yapılan AK Parti MYK toplantısında dövizdeki artışla ilgili izlenecek yol haritası değerlendirildi... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T07:20+0300

2021-11-25T07:20+0300

2021-11-25T07:24+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

ak parti

dolar

döviz

faiz

myk

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Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde sürpriz bir toplantı yaptı. AK Parti MYK üyelerinin katıldığı toplantıda ekonomi ve döviz kurundaki artış değerlendirildi. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, toplantıda faiz indiriminde kararlılık vurgusu yapıldığı, izlenecek yol haritasıyla yüksek kurun da önüne geçileceği belirtildi. Dolar kurundaki ani artışın vatandaşa iyi anlatılması gerektiği vurgusu yapıldı. Dolar kurundaki ani artışın bir operasyon olduğu da belirtilen toplantıda, soğukkanlı yaklaşımdan yana olunması gerektiği de kaydedildi. Bu süreçte, faizin düşmeye devam etmesi nedeniyle alım ve satımın hızlanacağı ve bu sayede yatırımların artacağı da vurgulanan konular arasında yer aldı.Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun aktardığına göre ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, toplantıda Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam etmesi yönünde net bir duruş ortaya koyduğu, düşük faizin dolaylı olarak üretimi artırıp cari açığı azaltacağı ve bunun da uzun vadede ekonomik toparlanmayı sağlayacağını söylediği öğrenildi.Erdoğan’ın toplantıda, Türkiye’nin bir yol ayrımında olduğunu söyleyerek, bundan sonraki sürecin ekonomide ‘yatırım - üretim - büyüme - istihdam’ denklemi üzerinden kurulacağına işaret ettiği belirtildi. Toplantıda, bazı kurmayların döviz kurunun kontrolden çıktığını ve yıllık enflasyonun yüzde 20’ye dayandığını söyleyerek Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararını doğru olmadığını ifade ettiği öğrenildi.

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recep tayyip erdoğan, ak parti, dolar, döviz, faiz, myk