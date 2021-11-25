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AK Partili Kurtulmuş: Dünyanın her yerinde faizin en düşük seviyede olması tercih edilir
AK Partili Kurtulmuş: Dünyanın her yerinde faizin en düşük seviyede olması tercih edilir
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dünyanın her yerinde faizin en düşük seviyede olması tercih edilir" dedi. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T21:25+0300
2021-11-25T21:27+0300
politika
numan kurtulmuş
faiz
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Haber Global ekranlarında yayınlanan 'Siyaset Özel' programına konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dünyanın her yerinde her döneminde faizin en düşük seviyede olması tercih edilir. Hele mümkün olsa sıfır faize yakın olsa, ya da negatif faiz. Faizin iki özelliği var. Bir tanesi maliyet arttırıcı bir unsurdur" dedi.Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:- İkincisi ise faiz dolayısıyla oluşan o yüksek tüketiciyle ilgili olan kısmı. Orada da ağır faiz yükleri altında ezilen bir tüketici profili ile karşı karşıya kalıyoruz. Kat kat ezilerek, alım gücü zayıflarak çok zor durumlarda kalan bir tüketici unsuru ortaya çıkıyor. Bunun teorik olarak olduğu da ortadadır. Bugün yaşadığımız zor bir tablo. Bir kere küresel ölçekte dünya ekonomisinde olan gelişmeleri görmeden bugün Türkiye'de ne oldu ne olacak demek kolay değil. Pandemi krizi olmasaydı bile dünyada gerçekten büyük güçler arasında büyük güçler arasında 3.Dünya savaşı var. Ekonomik olarak başlamış büyük bir savaş var. Pandemi şartlarında da şunu gördük ki, her alanda bu tedarik zincirlerinin sağlam bir şekilde devam etmesinden, üretimin güçlü şekilde sürdürülmesine kadar büyük ekonomilerin bile büyük krizlerle karşı karşıya kaldığını gördük. Türkiye bu süreçte, hiçbir şekilde geri adım atmadan bu süreçlerden ilerleyerek geçti. Dünya Bankası ve diğer uluslararası kuruluşlar da Türkiye ile ilgili tahminlerini revize ediyorlar. Yüzde 9-10 aralığında büyüyecek bir ekonomi ile karşı karşıyayız. Türkiye bu süreçlerde mümkün olduğunca az zahiyatla geçirecek bir politika uyguladı. Amacımız ana tezgahı dağıttırmamaktı. Tezgah dağılırsa toparlaması zordur. Bunları her şey güllük gülistanlıktır anlamında söylemiyorum. Özellikle dövizdeki olağanüstü yükselişi, üretimde de tüketici üzerinde de bir etkisi olacak. Ama bizim bugüne kadar getirdiğimiz yapıyı bozdurmadan yolumuza devam edebilmemiz lazım. Bu sürecin ben geçici bir dalgalanma olduğunu düşünüyorum. Kurun yukarıda olması kötü bir şeydir. Ama ondan daha kötü olan bir şey oynaklıktır. Bir gün içerisinde kurun bir ileri bir geri gitmesi.. Özellikle üreticilerin ve tüketicilerin. Önünü göremeyecekleri bir atmosferin ortaya çıkmasıdır. Bunun önleyebilecek her türlü önlemi almaya devam ediyoruz.
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numan kurtulmuş, faiz

AK Partili Kurtulmuş: Dünyanın her yerinde faizin en düşük seviyede olması tercih edilir

21:25 25.11.2021 (güncellendi: 21:27 25.11.2021)
© Twitter Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© Twitter
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dünyanın her yerinde faizin en düşük seviyede olması tercih edilir" dedi.
Haber Global ekranlarında yayınlanan 'Siyaset Özel' programına konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dünyanın her yerinde her döneminde faizin en düşük seviyede olması tercih edilir. Hele mümkün olsa sıfır faize yakın olsa, ya da negatif faiz. Faizin iki özelliği var. Bir tanesi maliyet arttırıcı bir unsurdur" dedi.
Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:
- İkincisi ise faiz dolayısıyla oluşan o yüksek tüketiciyle ilgili olan kısmı. Orada da ağır faiz yükleri altında ezilen bir tüketici profili ile karşı karşıya kalıyoruz. Kat kat ezilerek, alım gücü zayıflarak çok zor durumlarda kalan bir tüketici unsuru ortaya çıkıyor. Bunun teorik olarak olduğu da ortadadır. Bugün yaşadığımız zor bir tablo. Bir kere küresel ölçekte dünya ekonomisinde olan gelişmeleri görmeden bugün Türkiye'de ne oldu ne olacak demek kolay değil. Pandemi krizi olmasaydı bile dünyada gerçekten büyük güçler arasında büyük güçler arasında 3.Dünya savaşı var. Ekonomik olarak başlamış büyük bir savaş var. Pandemi şartlarında da şunu gördük ki, her alanda bu tedarik zincirlerinin sağlam bir şekilde devam etmesinden, üretimin güçlü şekilde sürdürülmesine kadar büyük ekonomilerin bile büyük krizlerle karşı karşıya kaldığını gördük. Türkiye bu süreçte, hiçbir şekilde geri adım atmadan bu süreçlerden ilerleyerek geçti. Dünya Bankası ve diğer uluslararası kuruluşlar da Türkiye ile ilgili tahminlerini revize ediyorlar. Yüzde 9-10 aralığında büyüyecek bir ekonomi ile karşı karşıyayız. Türkiye bu süreçlerde mümkün olduğunca az zahiyatla geçirecek bir politika uyguladı. Amacımız ana tezgahı dağıttırmamaktı. Tezgah dağılırsa toparlaması zordur. Bunları her şey güllük gülistanlıktır anlamında söylemiyorum. Özellikle dövizdeki olağanüstü yükselişi, üretimde de tüketici üzerinde de bir etkisi olacak. Ama bizim bugüne kadar getirdiğimiz yapıyı bozdurmadan yolumuza devam edebilmemiz lazım. Bu sürecin ben geçici bir dalgalanma olduğunu düşünüyorum. Kurun yukarıda olması kötü bir şeydir. Ama ondan daha kötü olan bir şey oynaklıktır. Bir gün içerisinde kurun bir ileri bir geri gitmesi.. Özellikle üreticilerin ve tüketicilerin. Önünü göremeyecekleri bir atmosferin ortaya çıkmasıdır. Bunun önleyebilecek her türlü önlemi almaya devam ediyoruz.
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