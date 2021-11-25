Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211125/almanyada-kovid-19dan-olenlerin-sayisi-100-bini-gecti-1051135382.html
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
Almanya'da Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T11:57+0300
2021-11-25T11:57+0300
2021-11-25T11:57+0300
koronavirüs
almanya
robert koch enstitüsü
kovid-19
vaka sayısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051135249_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_92bad7aee6f2c173c4060a3335ed7843.jpg
Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 351 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 100 bin 119'a çıktı.Ülkede son 24 saatte tespit edilen 75 bin 991 vaka ile bugüne kadarki 'en yüksek günlük vaka sayısı' kayıtlara geçti.Toplam Kovid-19 vaka sayısının 5 milyon 573 bin 756'ya yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 729 bin 200'e yükseldi.Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı ise 419.7 olarak belirlendi.Ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinde 4 bin 70 hastanın bulunduğu, bunlardan 2 bin 124'ünün entübe edildiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211124/alman-hukumet-sozcusu-seibert-benzerini-yasamadigimiz-acil-duruma-dogru-gidiyoruz-1051118873.html
https://tr.sputniknews.com/20211124/almanyada-vaka-sayisinda-yeni-rekor-bir-gunde-66-bin-884-yeni-vaka-1051095945.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051135249_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_423363c837a5c1b03b5eb98118083ef1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, robert koch enstitüsü, kovid-19, vaka sayısı
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
Almanya'da Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı.
Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 351 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 100 bin 119'a çıktı.
Ülkede son
24 saatte tespit edilen 75 bin 991 vaka ile bugüne kadarki 'en yüksek günlük vaka sayısı' kayıtlara geçti.
Toplam Kovid-19 vaka sayısının
5 milyon 573 bin 756'ya yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 729 bin 200'e yükseldi.
Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı ise 419.7 olarak belirlendi.
Ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinde 4 bin 70 hastanın bulunduğu, bunlardan 2 bin 124'ünün entübe edildiği belirtildi.