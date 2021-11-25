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Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
Almanya'da Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T11:57+0300
2021-11-25T11:57+0300
koronavirüs
almanya
robert koch enstitüsü
kovid-19
vaka sayısı
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Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 351 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 100 bin 119'a çıktı.Ülkede son 24 saatte tespit edilen 75 bin 991 vaka ile bugüne kadarki 'en yüksek günlük vaka sayısı' kayıtlara geçti.Toplam Kovid-19 vaka sayısının 5 milyon 573 bin 756'ya yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 729 bin 200'e yükseldi.Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı ise 419.7 olarak belirlendi.Ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinde 4 bin 70 hastanın bulunduğu, bunlardan 2 bin 124'ünün entübe edildiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211124/alman-hukumet-sozcusu-seibert-benzerini-yasamadigimiz-acil-duruma-dogru-gidiyoruz-1051118873.html
https://tr.sputniknews.com/20211124/almanyada-vaka-sayisinda-yeni-rekor-bir-gunde-66-bin-884-yeni-vaka-1051095945.html
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almanya, robert koch enstitüsü, kovid-19, vaka sayısı

Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti

11:57 25.11.2021
© REUTERS / KAI PFAFFENBACHAlmanya'da Kovid-19 salgını
Almanya'da Kovid-19 salgını - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
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Almanya'da Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı.
Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 351 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 100 bin 119'a çıktı.
Ülkede son 24 saatte tespit edilen 75 bin 991 vaka ile bugüne kadarki 'en yüksek günlük vaka sayısı' kayıtlara geçti.
Toplam Kovid-19 vaka sayısının 5 milyon 573 bin 756'ya yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 729 bin 200'e yükseldi.
Almanya'da kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
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Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı ise 419.7 olarak belirlendi.
Ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinde 4 bin 70 hastanın bulunduğu, bunlardan 2 bin 124'ünün entübe edildiği belirtildi.


Almanya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
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