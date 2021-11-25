https://tr.sputniknews.com/20211125/asgari-ucret-tespit-komisyonunun-ilk-toplantisi-1-aralikta-yapilacak-1051133823.html
Bakan Bilgin: Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı 1 Aralık'ta yapılacak
Bakan Bilgin: Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı 1 Aralık'ta yapılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T11:12+0300
2021-11-25T11:12+0300
2021-11-25T11:29+0300
ekonomi
asgari ücret
enflasyon
işçi
işveren
ekonomi
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
vedat bilgin
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleneceğini anımsattı.Komisyonun, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Aralık'ta yapacağını belirten Bilgin, toplantının yüz yüze gerçekleştirileceğini vurguladı.Asgari ücreti 15 kişilik komisyon belirleyecekAsgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211123/calisma-bakani-bilgin-ilk-veriler-asgari-ucrette-uzlasacagimiz-yonunde-1051059323.html
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asgari ücret, enflasyon, işçi, işveren, ekonomi, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat bilgin
Bakan Bilgin: Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı 1 Aralık'ta yapılacak
11:12 25.11.2021 (güncellendi: 11:29 25.11.2021)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleneceğini anımsattı.
Komisyonun, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Aralık'ta yapacağını belirten Bilgin, toplantının yüz yüze gerçekleştirileceğini vurguladı.
Asgari ücreti 15 kişilik komisyon belirleyecek
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.
Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.