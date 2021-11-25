https://tr.sputniknews.com/20211125/avustralyanin-bir-bolgesinde-kedilere-sokaga-cikma-yasagi-1051156985.html

Avustralya'nın bir bölgesinde kedilere 'sokağa çıkma yasağı'

Avustralya'nın bir bölgesinde kedilere 'sokağa çıkma yasağı'

Avustralya'da birçok kent, yerel vahşi yaşamı korumak adına kedilere 7 gün 24 saat sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı. Sokağa çıkan kedilerin sahiplerine... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T20:51+0300

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2021-11-25T20:51+0300

yaşam

avustralya

kedi

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Avustralya yavaş yavaş insanlar için karantina uygulamalarını hafifletirken, başka bir canlı grubunun hareketleri, yetkililer tarafından kısıtlandı. Ülke genelinde birçok şehir, hayvanlara Covid-19 nedeniyle değil, yerel vahşi yaşamı korumak ve "komşuluk ilişkilerini iyileştirmek" için gece gündüz sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Bu yasağın olmadığı diğer bölgelerde ise evcil hayvanlar için gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasakları delen hayvanların sahiplerine ise para cezası uygulanıyor.NTV'nin haberine göre; Melbourne'ün kuzeyindeki 100 bin nüfuslu Bendigo konseyi, bu ay oybirliğiyle, kedilerin gece gündüz sahiplerinin mülkü sınırları içinde kalması gerektiği anlamına gelen yerel bir yasayı onayladı. Başkent Canberra da önümüzdeki yazdan itibaren kedilere sokağa çıkma yasağı getirecek.Bendigo Belediye Konseyi'nin internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar denildi:"Kediler aç olmasalar bile içgüdüsel olarak vahşi yaşamdaki diğer canlıları öldürüyor. Sokağa çıkma yasakları aynı zamanda 'daha az araba kazası, kedi kavgası, hastalık ve kaybolma' anlamına geliyor."Bendigo meclis üyeleri, tedbirin sorumlu evcil hayvan sahipliğini teşvik edeceğini belirtirken, evcil hayvanlarının dışarıda bulunması ve belediye tarafından toplanması durumunda, sahiplerin kredilerini geri almak için 125 Avustralya doları (yaklaşık bin 80 lira) ceza alacağını aktardı.Meclis üyelerinden biri olan Julie Sloan, hayvan sahiplerine yasağa hazırlanmaları için çeşitli eğitimler verileceğini söyledi. Sloan, "Aldığımız karar kedileri 7/24 kapalı mekanlarla sınırlandırmıyor. Bunun yerine sahiplerinin mülkünde kalmalarını sağlıyor" diye konuştu.

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avustralya, kedi