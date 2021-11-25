https://tr.sputniknews.com/20211125/bae-turkiyeye-yatirim-yaparak-bolgedeki-rolunu-artiriyor-1051158918.html

'BAE, Türkiye'ye yatırım yaparak bölgedeki rolünü artırıyor'

'BAE, Türkiye'ye yatırım yaparak bölgedeki rolünü artırıyor'

Türkiye ile BAE arasında imzalanan yatırım anlaşmalarını değerlendiren Rus uzman Kirill Semenov, iki ülke arasındaki buzların erimesinin, başlıca konularda... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T22:24+0300

2021-11-25T22:24+0300

2021-11-25T22:24+0300

görüş

türkiye

birleşik arap emirlikleri

ziyaret

anlaşma

yatırım

muhammed bin zayed al nahyan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051110977_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_0f82a8345555d917ed9bd4e5f5acaa0d.jpg

Rusya Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Kirill Semenov, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el-Nahyan'ın Ankara'ya yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Sputnik'e konuşan Semenov, "Muhammed bin Zayid'in Ankara ziyaretinin esas neticesi, BAE ve Türkiye temsilcileri arasında en üst düzeyde temasın gerçekleşmesi oldu. Bu, iki ülke arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşme sürecinin başladığını gösteriyor. Elbette, iki ülke arasında var olan tüm önemli tartışmalı konular kalmaya devam ediyor. Buna Libya, Suriye ve diğer bölgeler dahil. Yine de başlatılan diyalog, iki ülkeye, aralarındaki krizleri savaşa vardırmadan müzakere masasında ve daha hızlı çözüme kavuşturma fırsatını veriyor. Bu, elde edilen başlıca siyasi sonuç" dedi.Görüşmenin ekonomik sonucuna gelince, BAE'nin Türk ekonomisine yatırım yapmasının çok önemli olduğunu kaydeden uzman, şu ifadeleri kullandı:Ankara'da görüşmenin Abu Dabi'nin girişimi sonucu gerçekleşmesinin önemli bir husus olduğunu vurgulayan Semenov, BAE'nin Suriye, İran ve diğerleri olsun bölgenin tüm ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmeye yönelik yeni bir politika başlattığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20211124/turkiye-ile-bae-arasinda-turkiyeye-dogrudan-yatirimlari-iceren-anlasmalar-imzalaniyor-1051113675.html

birleşik arap emirlikleri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

türkiye, birleşik arap emirlikleri, ziyaret, anlaşma, yatırım, muhammed bin zayed al nahyan