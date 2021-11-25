https://tr.sputniknews.com/20211125/bagcilarda-hali-silkeleme-kavgasi-3-kisi-bicaklandi-1051130258.html

Bağcılar’da ‘halı silkeleme’ kavgası: 3 kişi bıçaklandı

Bağcılar’da ‘halı silkeleme’ kavgası: 3 kişi bıçaklandı

Bağcılar’da komşular arasında halı silkeme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T07:54+0300

2021-11-25T07:54+0300

2021-11-25T07:54+0300

türkiye

bağcılar

kavga

halı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051130233_0:52:800:502_1920x0_80_0_0_d9bad3292fedf437ba0e443de1cd3d33.jpg

Olay, saat 17.30 sıralarında Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1043 sokakta yaşandı. İddiaya göre, bir binada altlı üstlü oturan komşular arasında ‘halı silkeleme’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. Binanın dışına çıkan komşular arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 3 kişi bıçakla yaralanırken, şüpheli kişi yada kişiler ise kaçarak kayıplara karıştı.Olayda yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavga sırasında orada bulunan Muhammed Topçu, “Halı silkme mevzusu vardı komşular arasında. Daha sonra burada tartışma yaşanıyor. Bizden birisi geliyor. Tartışmaya dahil olup 3 kişiyi bıçaklayıp kaçıyor. Birinin durumu ağırdı zaten. 3 yaralı var bir ağır” dedi.

türkiye

bağcılar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bağcılar, kavga, halı