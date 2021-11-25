Bakan Koca: Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin projesi bitti, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 bin metrekarelik aşı üretim merkezinin ihalesinin yapılacağını açıkladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından bazıları şöyle:
Sağlık Bakanı Koca "Sabah Acil Kullanım Onayı’na başvurduğumuzu söylemiştim. Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum, özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğündeki aşı üretim merkezimizin ihalesini yapacağız" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 bin metrekarelik aşı üretim merkezinin ihalesinin yapılacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;
"TURKOVAC aşımızın acil kullanım onayına başvurduğumuzu söylemiştim. Şimdi yine sevindirici olan yeni bir müjdeyi vermek istiyorum. Özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metre kare büyüklüğünde olan aşı ARGE üretim merkezimizi önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız.
"Dünyanın bu alandaki en gelişmiş ünite merkezinin inşaatını gelecek yıl sonunda bitirmek istiyoruz. Dünyada bu anlamda bu altyapıyla bu büyüklükte ikinci bir yer olmadığını tahmin ediyorum."
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından bazıları şöyle:
"Evlilik öncesi SMA taramalarını zorunlu hale getiriyoruz."
"KPSS puanına göre yerleştirme ile mulakat olmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve kura ile de 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır."