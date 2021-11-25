Bakan Kurum: Türkiye bugün, eşine az rastlanır bir ekonomik saldırı operasyonuyla karşı karşıyadır

“Bir de kalkmış bu ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Antalya’da Muğla’da yangına bir damla su taşımamış olanlar mı bu ülkeyi yönetecek. Bu ülkeyi; Antalya’da, Muğla’da yangınlarda selfie çektirenler mi yönetecek. Millete söz verip de sözünü tutmayanlar, sözünü unutanlar mı bu ülkeyi yönetecek. Yerel seçimlerin üstünden 3 yıl geçti. 3 yılda şehirlerimizi borç batağına sokan beceriksizler mi bu ülkeyi yönetecek. Sizin karneniz ülke yönetimi noktasında sıfırlarla dolu. Sizler açmayı değil kapatmayı, temel atmayı değil atmamayı bilirsiniz. Sizler özgürlüğü değil baskıyı, hürriyeti değil cuntayı bilirsiniz. Sizler sürekli 'yaptırmıyorlar, engelliyorlar' gibi gerçek dışı bahanelerin arkasına saklanırsınız. Artık bu siyasi hamaseti bir kenara bırakın. Şimdiye kadar Ankara, İstanbul, İzmir için hangi hayırlı projenizi engelledik, hayır dedik. Milletimizin, şehirlerimizin hayrına olan hangi projenizi desteklemedik. Sizin bu ülkeye tek bir katkınız yok. Bu ülkede tek bir dikili ağacı, tek bir çivisi, tek bir fabrikası olmayanlar mı bu ülkeyi yönetecek. Bunlar Ankara’yı 1994 öncesi gibi Megaköy yapmaya azimliler. Onlar Ankara’yı yeniden bozkıra geri döndürmekte kararlılar, biz ise Ankara'mızı Yeşil Ankara yapmakta kararlıyız. En son Başkent Millet Bahçemizi açtık. 20 günde 2 milyon insan istifade etti. İnşallah bu millet bahçelerimizle, çevre yatırımlarımızla Ankara’yı CHP zihniyetine; reklam, algı, çalgı, çengi belediyeciliğine teslim etmeyeceğiz.”