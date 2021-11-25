https://tr.sputniknews.com/20211125/bakan-yanik-siddet-magdurlari-hicbir-sekilde-kendi-hallerine-terk-edilemez-1051126220.html

Bakan Yanık: Şiddet mağdurları hiçbir şekilde kendi hallerine terk edilemez

Bakan Yanık: Şiddet mağdurları hiçbir şekilde kendi hallerine terk edilemez

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Şiddete maruz kalan, hayatı yaşanmaz hale gelen veya hayatını kaybeden her insan bütün toplum için ciddi yaradır. Bu... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T01:18+0300

2021-11-25T01:18+0300

2021-11-25T01:19+0300

türkiye

kadına şiddet

kadına yönelik şiddet

derya yanık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045097790_0:0:863:486_1920x0_80_0_0_754371fb1fa41072d14be2e0050cb851.jpg

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisinin katılımıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Koordinasyon Kurulları video konferans toplantısına katıldı.Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, aile içi şiddetin ve kadına yönelik şiddetin toplumun herkesi ilgilendirdiğini, bu sebeple tüm kurumların birlikte çalışması gerektiğini belirterek, bu kapsamda, şiddetle mücadele için 25 Kasım 2019'dan beri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir plan çerçevesinde çalıştıklarını söyledi.Şiddetin hiçbir zaman şiddete maruz kalanların meselesi olarak düşünülemeyeceğini, şiddetin bir suç olduğunu belirten Yanık, "Şiddete maruz kalan, hayatı yaşanmaz hale gelen veya hayatını kaybeden her insan bütün toplum için ciddi yaradır. Bu sebeple şiddet mağdurları hiçbir şekilde kendi hallerine terk edilemez, terk ettiğimiz zaman yönetilemeyen büyük bir probleme dönüşeceği tecrübeyle sabit" ifadesini kullandı.Şiddetin başladığında süren ve öğrenilen bir durum olduğuna dikkati çeken Yanık, "Şiddetin özellikle çocuklar açısından öğrenilme pratiğini kesmemiz gerekiyor. O yüzden şiddet uygulayanın aile, çevre gibi herhangi bir şekilde meşrulaştırılması ya da normalleştirilmesi söz konusu değil" ifadesini kullandı.'Mağdura ulaşmada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz'Bakanlığın kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik politikalarını da anlatan Yanık, programa katılan hakim ve savcılardan koruma tedbirleri kapsamında elektronik kelepçe uygulaması kararının titizlikle uygulanmasını istedi.Yanık, tedbir kararları içinde failin eğitim ve rehabilitasyon süreçlerine katılmasına yönelik sağlık tedbiri kararı alınması durumunda, kadına şiddetle mücadelenin daha etkin hale geleceğini ifade etti.Bakan Yanık, programa katılan valiler ve kaymakamlara yönelik de kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri hakkında yönetmelik kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesini sağlamak üzere vali veya görevlendirdiği vali yardımcısının başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun 81 ilde belirli aralıklarla toplanması gerektiğini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20211122/bakan-yanik-kadinlarin-varligini-teslim-eden-ak-parti-siyasetidir-1051040807.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, derya yanık