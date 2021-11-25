Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211125/bakan-yanik-siddet-magdurlari-hicbir-sekilde-kendi-hallerine-terk-edilemez-1051126220.html
Bakan Yanık: Şiddet mağdurları hiçbir şekilde kendi hallerine terk edilemez
Bakan Yanık: Şiddet mağdurları hiçbir şekilde kendi hallerine terk edilemez
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Şiddete maruz kalan, hayatı yaşanmaz hale gelen veya hayatını kaybeden her insan bütün toplum için ciddi yaradır. Bu... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T01:18+0300
2021-11-25T01:19+0300
türkiye
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
derya yanık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045097790_0:0:863:486_1920x0_80_0_0_754371fb1fa41072d14be2e0050cb851.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisinin katılımıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Koordinasyon Kurulları video konferans toplantısına katıldı.Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, aile içi şiddetin ve kadına yönelik şiddetin toplumun herkesi ilgilendirdiğini, bu sebeple tüm kurumların birlikte çalışması gerektiğini belirterek, bu kapsamda, şiddetle mücadele için 25 Kasım 2019'dan beri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir plan çerçevesinde çalıştıklarını söyledi.Şiddetin hiçbir zaman şiddete maruz kalanların meselesi olarak düşünülemeyeceğini, şiddetin bir suç olduğunu belirten Yanık, "Şiddete maruz kalan, hayatı yaşanmaz hale gelen veya hayatını kaybeden her insan bütün toplum için ciddi yaradır. Bu sebeple şiddet mağdurları hiçbir şekilde kendi hallerine terk edilemez, terk ettiğimiz zaman yönetilemeyen büyük bir probleme dönüşeceği tecrübeyle sabit" ifadesini kullandı.Şiddetin başladığında süren ve öğrenilen bir durum olduğuna dikkati çeken Yanık, "Şiddetin özellikle çocuklar açısından öğrenilme pratiğini kesmemiz gerekiyor. O yüzden şiddet uygulayanın aile, çevre gibi herhangi bir şekilde meşrulaştırılması ya da normalleştirilmesi söz konusu değil" ifadesini kullandı.'Mağdura ulaşmada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz'Bakanlığın kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik politikalarını da anlatan Yanık, programa katılan hakim ve savcılardan koruma tedbirleri kapsamında elektronik kelepçe uygulaması kararının titizlikle uygulanmasını istedi.Yanık, tedbir kararları içinde failin eğitim ve rehabilitasyon süreçlerine katılmasına yönelik sağlık tedbiri kararı alınması durumunda, kadına şiddetle mücadelenin daha etkin hale geleceğini ifade etti.Bakan Yanık, programa katılan valiler ve kaymakamlara yönelik de kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri hakkında yönetmelik kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesini sağlamak üzere vali veya görevlendirdiği vali yardımcısının başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun 81 ilde belirli aralıklarla toplanması gerektiğini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20211122/bakan-yanik-kadinlarin-varligini-teslim-eden-ak-parti-siyasetidir-1051040807.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045097790_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_51b21e9d1c5da3598e8ba29f20d94147.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, derya yanık

Bakan Yanık: Şiddet mağdurları hiçbir şekilde kendi hallerine terk edilemez

01:18 25.11.2021 (güncellendi: 01:19 25.11.2021)
© AADerya Yanık
Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© AA
Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Şiddete maruz kalan, hayatı yaşanmaz hale gelen veya hayatını kaybeden her insan bütün toplum için ciddi yaradır. Bu sebeple şiddet mağdurları hiçbir şekilde kendi hallerine terk edilemez" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisinin katılımıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Koordinasyon Kurulları video konferans toplantısına katıldı.
Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, aile içi şiddetin ve kadına yönelik şiddetin toplumun herkesi ilgilendirdiğini, bu sebeple tüm kurumların birlikte çalışması gerektiğini belirterek, bu kapsamda, şiddetle mücadele için 25 Kasım 2019'dan beri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir plan çerçevesinde çalıştıklarını söyledi.
Şiddetin hiçbir zaman şiddete maruz kalanların meselesi olarak düşünülemeyeceğini, şiddetin bir suç olduğunu belirten Yanık, "Şiddete maruz kalan, hayatı yaşanmaz hale gelen veya hayatını kaybeden her insan bütün toplum için ciddi yaradır. Bu sebeple şiddet mağdurları hiçbir şekilde kendi hallerine terk edilemez, terk ettiğimiz zaman yönetilemeyen büyük bir probleme dönüşeceği tecrübeyle sabit" ifadesini kullandı.
Şiddetin başladığında süren ve öğrenilen bir durum olduğuna dikkati çeken Yanık, "Şiddetin özellikle çocuklar açısından öğrenilme pratiğini kesmemiz gerekiyor. O yüzden şiddet uygulayanın aile, çevre gibi herhangi bir şekilde meşrulaştırılması ya da normalleştirilmesi söz konusu değil" ifadesini kullandı.

'Mağdura ulaşmada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz'

Bakanlığın kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik politikalarını da anlatan Yanık, programa katılan hakim ve savcılardan koruma tedbirleri kapsamında elektronik kelepçe uygulaması kararının titizlikle uygulanmasını istedi.
Yanık, tedbir kararları içinde failin eğitim ve rehabilitasyon süreçlerine katılmasına yönelik sağlık tedbiri kararı alınması durumunda, kadına şiddetle mücadelenin daha etkin hale geleceğini ifade etti.
Bakan Yanık, programa katılan valiler ve kaymakamlara yönelik de kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
TÜRKİYE
Bakan Yanık: Kadınların varlığını teslim eden AK Parti siyasetidir
22 Kasım, 18:26
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri hakkında yönetmelik kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesini sağlamak üzere vali veya görevlendirdiği vali yardımcısının başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun 81 ilde belirli aralıklarla toplanması gerektiğini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:
"Toplantıların raporlarında yer alan bazı hususlarda, yeni tedbirlerin alınması gerektiği sonucu ortaya çıktı. Birincisi şiddetle mücadelede hizmet sunan tüm kurum ve kuruluş personelin 6284 Sayılı Kanun uygulamalarıyla ilgili bilgi eksikliğini giderecek eğitim çalışmalarının sağlanması gerekiyor. 6284 Sayılı Kanun, 2012'den beri yürürlükte ama halen daha bilinmeyen veya yanlış bilinen tarafları olduğunu görüyoruz. Özellikle uygulamacıların bu alandaki bilgi eksikliğinin giderilmesi son derece önemli. İkincisi 2020-2025 dönemini kapsayan Ulusal Eylem Planı kapsamında il eylem planlarının hazırlanması ve çalışmalarının takibinin yapılması bizim için çok büyük önem arz ediyor. Bunu da özellikle valilerimizden rica ediyorum. Hakkında gizlilik kararı bulunan şiddet mağduru kadın ve çocukların başta il sağlık müdürlükleri, il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri olmak üzere çeşitli konularda gerçekleştirilen işlemlerinde bazı aksaklıklar yaşandığını tespit ediyoruz. Sahadan gelen bu noktada talep ve şikayetler de var. Mülki idare amirlerimiz gerekli tedbirleri alabilecek donanıma da bilgiye de sahipler. İllerde gizlilik kararı alınan farklı konularda, farklı sorunlarla karşılaştıkları tespit ediliyor. Valilikler tarafından ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde söz konusu sorunların giderilmesine yönelik çalışmalarımızın da yürütüleceğini inanıyorum. Ayrıca mahkeme ve emniyet tarafından kurumlarımıza gönderilen formlarda şiddet mağduruna ait iletişim bilgilerinin bulunmaması sebebiyle mağdura ulaşmada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Oysa ki bir an önce ulaşmak, bir an önce erişiminin sağlanması, hayat kurtarmak ve sonrasında hak koruma sürecinin başlatılması açısından da son derece önemli."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:19Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin tutanaklarını yayımlandı
01:18Bakan Yanık: Şiddet mağdurları hiçbir şekilde kendi hallerine terk edilemez
01:15Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 5 çocuk yaralandı
00:51Doğalgazı kesilen sitenin sakinleri: Yönetime kayyum atansın
00:50Erik ten Hag: İkinci yarı baskıyı artırdık ve attığımız gollerle kazandık
00:45İtalya'da aşı yaptırmayanlara sıkı tedbirler getirildi: 'Durumun sürekli kötüleştiğini görüyoruz'
00:44ABD'den Rus üniversitesine yaptırım
00:39Anadolu Ajansı: Kamu bankaları piyasaya döviz satışı yapmadı
00:31Biden'dan 'kimsenin ten rengi nedeniyle korkmadığı bir gelecek kuralım mesajı
00:18Metroda kadın yolcuya bıçak çekip hakaret eden şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı
00:16Brüksel'de Uber'in taksi uygulaması kapanacak
00:05Polonya mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir kısmını anayasaya aykırı buldu
00:01Bakan Kurum: Türkiye bugün, eşine az rastlanır bir ekonomik saldırı operasyonuyla karşı karşıyadır
Dün'Kanada, Ukrayna'ya askeri yardımı artırmayı düşünüyor'
DünSergen Yalçın: Finansal kısıtlamalar var, euro aldı başını gidiyor, transfer kolay değil
DünRestoranda tartıştığı kişiye servis bıçağıyla saldıran şarkıcı Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı
Dün'EMA Sputnik V aşısının AB için uygunluğunu değerlendiriyor, süreci hızlandırmayı umuyoruz'
DünDolmabahçe'de 'Sergen takımı ayağa kaldır' tezahüratı
DünBakan Ersoy: 2021 turizm gelir hedefimizi 22 milyar dolar olarak güncelledik
Dün'Ankara, BAE'nin parasal gücüne muhtaç; BAE, Türk SİHA'larına ilgi duyuyor'