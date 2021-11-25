https://tr.sputniknews.com/20211125/belarus-avrupa-birliginden-siginmacilar-icin-hic-yardim-gelmedi-hep-laf-1051151320.html

Belarus: AB'den sığınmacılar için hiç yardım gelmedi, hep laf

Belarus: AB'den sığınmacılar için hiç yardım gelmedi, hep laf

Belarus Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Anatoli Glaz, Avrupa Birliği'nin (AB) sığınmacılar için vaat edilen yardımların şimdiye kadar kendilerine... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T17:23+0300

2021-11-25T17:23+0300

2021-11-25T17:44+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

sığınmacı krizi

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Polonya-Belarus sınırındaki sığınmacı krizi konusunda Belta haber ajansına konuşan Belarus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Avrupa Komisyonu'ndan açıklamalar dışında bize ulaşan hiçbir şey yok, hep laf. Ziyaretleri sırasında teknik uzmanlar sığınmacılarla iletişim kurmadı" ifadelerini kullandı.Belarus'un sığınmacı krizi konusunda hiçbir rol almadığını belirten sözcü, "Nisan ayından beri Avrupa Komisyonu'na sınırdaki durumu konuşmak için defalarca teklifte bulunduk ancak bu tekliflerimiz reddedildi" dedi. Sözcü, şu an Belarus topraklarında bulunan ve ülkelerine dönmek isteyen sığınmacıların önünde hiçbir engel olmadığını da ekledi.Sığınmacıların barınması için bir merkez inşa etme programı da dahil olmak üzere, sınır işbirliği programları için gerekli tüm teknik yardımın Avrupa Birliği tarafından askıya alındığını hatırlatan Glaz, konuya dair yapılan tüm açıklamalara rağmen Belarus'a hiçbir yardımın yapılmadığının altını çizdi.'Sığınmacılar Batı'nın ardında kaos bıraktığı ülkelerden kaçıyor, Belarus bu maceraların hiçbirine katılmadı'Glaz, açıklamasına şöyle devam etti:Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti.Durumdan Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetti.

https://tr.sputniknews.com/20211123/belarus-polonya-gocmenlere-karsi-ses-bombasi-ve-goz-yasartici-gaz-kullandi--1051073784.html

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polonya, belarus, sığınmacı krizi