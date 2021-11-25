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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211125/belarus-avrupa-birliginden-siginmacilar-icin-hic-yardim-gelmedi-hep-laf-1051151320.html
Belarus: AB'den sığınmacılar için hiç yardım gelmedi, hep laf
Belarus: AB'den sığınmacılar için hiç yardım gelmedi, hep laf
Belarus Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Anatoli Glaz, Avrupa Birliği'nin (AB) sığınmacılar için vaat edilen yardımların şimdiye kadar kendilerine... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T17:23+0300
2021-11-25T17:44+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
sığınmacı krizi
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Polonya-Belarus sınırındaki sığınmacı krizi konusunda Belta haber ajansına konuşan Belarus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Avrupa Komisyonu'ndan açıklamalar dışında bize ulaşan hiçbir şey yok, hep laf. Ziyaretleri sırasında teknik uzmanlar sığınmacılarla iletişim kurmadı" ifadelerini kullandı.Belarus'un sığınmacı krizi konusunda hiçbir rol almadığını belirten sözcü, "Nisan ayından beri Avrupa Komisyonu'na sınırdaki durumu konuşmak için defalarca teklifte bulunduk ancak bu tekliflerimiz reddedildi" dedi. Sözcü, şu an Belarus topraklarında bulunan ve ülkelerine dönmek isteyen sığınmacıların önünde hiçbir engel olmadığını da ekledi.Sığınmacıların barınması için bir merkez inşa etme programı da dahil olmak üzere, sınır işbirliği programları için gerekli tüm teknik yardımın Avrupa Birliği tarafından askıya alındığını hatırlatan Glaz, konuya dair yapılan tüm açıklamalara rağmen Belarus'a hiçbir yardımın yapılmadığının altını çizdi.'Sığınmacılar Batı'nın ardında kaos bıraktığı ülkelerden kaçıyor, Belarus bu maceraların hiçbirine katılmadı'Glaz, açıklamasına şöyle devam etti:Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti.Durumdan Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetti.
https://tr.sputniknews.com/20211123/belarus-polonya-gocmenlere-karsi-ses-bombasi-ve-goz-yasartici-gaz-kullandi--1051073784.html
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polonya, belarus, sığınmacı krizi

Belarus: AB'den sığınmacılar için hiç yardım gelmedi, hep laf

17:23 25.11.2021 (güncellendi: 17:44 25.11.2021)
© AP Photo / BelTA / Oksana ManchukМигранты перед забором из колючей проволоки на блокпосту «Кузница» на белорусско-польской границе
Мигранты перед забором из колючей проволоки на блокпосту «Кузница» на белорусско-польской границе - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / BelTA / Oksana Manchuk
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Belarus Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Anatoli Glaz, Avrupa Birliği'nin (AB) sığınmacılar için vaat edilen yardımların şimdiye kadar kendilerine ulaştırılmadığını açıkladı.
Polonya-Belarus sınırındaki sığınmacı krizi konusunda Belta haber ajansına konuşan Belarus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Avrupa Komisyonu'ndan açıklamalar dışında bize ulaşan hiçbir şey yok, hep laf. Ziyaretleri sırasında teknik uzmanlar sığınmacılarla iletişim kurmadı" ifadelerini kullandı.
Belarus'un sığınmacı krizi konusunda hiçbir rol almadığını belirten sözcü, "Nisan ayından beri Avrupa Komisyonu'na sınırdaki durumu konuşmak için defalarca teklifte bulunduk ancak bu tekliflerimiz reddedildi" dedi. Sözcü, şu an Belarus topraklarında bulunan ve ülkelerine dönmek isteyen sığınmacıların önünde hiçbir engel olmadığını da ekledi.
Sığınmacıların barınması için bir merkez inşa etme programı da dahil olmak üzere, sınır işbirliği programları için gerekli tüm teknik yardımın Avrupa Birliği tarafından askıya alındığını hatırlatan Glaz, konuya dair yapılan tüm açıklamalara rağmen Belarus'a hiçbir yardımın yapılmadığının altını çizdi.

'Sığınmacılar Batı'nın ardında kaos bıraktığı ülkelerden kaçıyor, Belarus bu maceraların hiçbirine katılmadı'

Glaz, açıklamasına şöyle devam etti:
"Gerçek şu ki, dünyada küresel bir göç krizi var. Buradaki sığınmacılar iyi bir yaşamdan kaçmıyorlar. Sığınmacılar, Batı'nın 'renkli devrimler' de dahil olmak üzere bir takım deneylerle iyi vakit geçirdiği, ardında kaos bıraktığı ülkelerden kaçıyorlar. Belarus bu maceraların hiçbirine katılmadı. Biz, tüm bunların bedeline maruz kalan bir transit ülkeyiz."
Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti.
Durumdan Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetti.
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