https://tr.sputniknews.com/20211125/belarus-kizilhacindan-polonya-sinirindaki-gocmenlere-100-ton-insani-yardim-1051159091.html

Belarus Kızılhaçından Polonya sınırındaki göçmenlere 100 ton insani yardım

Belarus Kızılhaçından Polonya sınırındaki göçmenlere 100 ton insani yardım

Belarus Kızılhaç örgütü, Polonya sınırındaki göçmenlere 100 tondan fazla insani yardım sağladığını duyurdu. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T22:39+0300

2021-11-25T22:39+0300

2021-11-25T22:39+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

göçmen

insani yardım

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Belarus'un Polonya sınırındaki göçmen krizi sürerken Belarus Kızılhaç örgütü, göçmenlere 100 tondan fazla insani yardım sağlandığını açıkladı.Örgütün Grodno bölge şubesinden Natalya Tolkaçeva, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Belarus Kızılhaçı, ülkenin dört bir yanından gelen insani yardımların teslim alınması ve dağıtılmasında koordine edici bir rol üstleniyor. Bugün 100 tonun üzerinde insani yardımın teslim alındığını ve 90 tonun üzerinde insani yardımın dağıtıldığını söyleyebiliriz" dedi.Tüm çalışmaların, örgütün 18 temsilcisi tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Tolkaçeva, ayrıca işçi sendikaları, Belarus Cumhuriyeti Gençlik Birliği, Belarus Kadınlar Birliği ve diğer gruplarla birlikte Grodno bölgesinin farklı bölgelerinden gelen yetkililer de dahil olmak üzere her gün yaklaşık 30 gönüllü grubun çalışma yürüttüğünü de sözlerine ekledi.Bununla birlikte Tolkaçeva, Türk Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun yardım teklifinde bulunduğunu kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20211125/belarus-avrupa-birliginden-siginmacilar-icin-hic-yardim-gelmedi-hep-laf-1051151320.html

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polonya, belarus, göçmen, insani yardım