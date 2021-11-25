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https://tr.sputniknews.com/20211125/belarus-kizilhacindan-polonya-sinirindaki-gocmenlere-100-ton-insani-yardim-1051159091.html
Belarus Kızılhaçından Polonya sınırındaki göçmenlere 100 ton insani yardım
Belarus Kızılhaçından Polonya sınırındaki göçmenlere 100 ton insani yardım
Belarus Kızılhaç örgütü, Polonya sınırındaki göçmenlere 100 tondan fazla insani yardım sağladığını duyurdu. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T22:39+0300
2021-11-25T22:39+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
göçmen
insani yardım
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Belarus'un Polonya sınırındaki göçmen krizi sürerken Belarus Kızılhaç örgütü, göçmenlere 100 tondan fazla insani yardım sağlandığını açıkladı.Örgütün Grodno bölge şubesinden Natalya Tolkaçeva, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Belarus Kızılhaçı, ülkenin dört bir yanından gelen insani yardımların teslim alınması ve dağıtılmasında koordine edici bir rol üstleniyor. Bugün 100 tonun üzerinde insani yardımın teslim alındığını ve 90 tonun üzerinde insani yardımın dağıtıldığını söyleyebiliriz" dedi.Tüm çalışmaların, örgütün 18 temsilcisi tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Tolkaçeva, ayrıca işçi sendikaları, Belarus Cumhuriyeti Gençlik Birliği, Belarus Kadınlar Birliği ve diğer gruplarla birlikte Grodno bölgesinin farklı bölgelerinden gelen yetkililer de dahil olmak üzere her gün yaklaşık 30 gönüllü grubun çalışma yürüttüğünü de sözlerine ekledi.Bununla birlikte Tolkaçeva, Türk Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun yardım teklifinde bulunduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211125/belarus-avrupa-birliginden-siginmacilar-icin-hic-yardim-gelmedi-hep-laf-1051151320.html
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polonya, belarus, göçmen, insani yardım

Belarus Kızılhaçından Polonya sınırındaki göçmenlere 100 ton insani yardım

22:39 25.11.2021
© REUTERS / BelTA / Oksana ManchukBelarus-Polonya sınırındaki durum
Belarus-Polonya sınırındaki durum - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / BelTA / Oksana Manchuk
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Belarus Kızılhaç örgütü, Polonya sınırındaki göçmenlere 100 tondan fazla insani yardım sağladığını duyurdu.
Belarus'un Polonya sınırındaki göçmen krizi sürerken Belarus Kızılhaç örgütü, göçmenlere 100 tondan fazla insani yardım sağlandığını açıkladı.
Örgütün Grodno bölge şubesinden Natalya Tolkaçeva, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Belarus Kızılhaçı, ülkenin dört bir yanından gelen insani yardımların teslim alınması ve dağıtılmasında koordine edici bir rol üstleniyor. Bugün 100 tonun üzerinde insani yardımın teslim alındığını ve 90 tonun üzerinde insani yardımın dağıtıldığını söyleyebiliriz" dedi.
Tüm çalışmaların, örgütün 18 temsilcisi tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Tolkaçeva, ayrıca işçi sendikaları, Belarus Cumhuriyeti Gençlik Birliği, Belarus Kadınlar Birliği ve diğer gruplarla birlikte Grodno bölgesinin farklı bölgelerinden gelen yetkililer de dahil olmak üzere her gün yaklaşık 30 gönüllü grubun çalışma yürüttüğünü de sözlerine ekledi.
Bununla birlikte Tolkaçeva, Türk Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun yardım teklifinde bulunduğunu kaydetti.
Мигранты перед забором из колючей проволоки на блокпосту «Кузница» на белорусско-польской границе - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
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