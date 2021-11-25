https://tr.sputniknews.com/20211125/belarus-lideri-lukasenko-abdyi-savas-baslatma-istegiyle-sucladi-1051157238.html

Belarus lideri Lukaşenko, ABD’yi savaş başlatma isteğiyle suçladı

Belarus lideri Lukaşenko, ABD’yi savaş başlatma isteğiyle suçladı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD’nin göçmen krizinden yararlanarak Polonya, Baltık ülkeleri ve Ukrayna’nın eliyle savaş başlatmak istediğini... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T21:17+0300

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aleksandr lukaşenko

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Lukaşenko, Anayasa Komisyonu ve Anayasa Taslağı Çalışma Grubu’nun ortak toplantısında, “Bu zavallı sığınmacılardan, bu süreçten yararlanmaya çalışıyorlar. Artık bu işe NATO’nun karışması gerektiğini açık bir şekilde söylüyorlar. Peki, NATO ne demek? Savaş başlatmak demek. Onlar bizi kışkırtıyor. Avrupa’nın buna ihtiyacı yok. Avrupa savaş istemiyor. Bu savaş kime lazım? Amerikalılara” ifadesini kullandı.Amerikalıların, “başkalarının eliyle savaşmayı sevdiğini” söyleyen Lukaşenko, “Onlar kenarda durup izleyecek ve birbirimiz kırmamız ve ekonomilerimizin gerilemesi için silah tedarik edecekler. Onlar yine bize yardım etmek için, şu anda bastıkları dolarla buraya gelecek ve yine Amerika egemen olacak. Bu, tüm olup bitenlerin başlıca nedeni. Onlar bunu Polonyalıların, Baltık ülkeleri sakinlerinin ve Ukraynalıların eliyle yapmak istiyor” dedi.Lukaşenko, “Onlar, Moskova’ya yaklaşmak istiyor. Bu anlamda Belarus onlar için engel. Bu engeli ortadan kaldırmak gerekiyor. Kaldırmaya çalışacaklar” diye ekledi.

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abd, belarus, aleksandr lukaşenko