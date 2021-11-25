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Belarus lideri Lukaşenko, ABD’yi savaş başlatma isteğiyle suçladı
Belarus lideri Lukaşenko, ABD’yi savaş başlatma isteğiyle suçladı
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD’nin göçmen krizinden yararlanarak Polonya, Baltık ülkeleri ve Ukrayna’nın eliyle savaş başlatmak istediğini... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T21:17+0300
2021-11-25T21:17+0300
dünya
abd
belarus
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Lukaşenko, Anayasa Komisyonu ve Anayasa Taslağı Çalışma Grubu’nun ortak toplantısında, “Bu zavallı sığınmacılardan, bu süreçten yararlanmaya çalışıyorlar. Artık bu işe NATO’nun karışması gerektiğini açık bir şekilde söylüyorlar. Peki, NATO ne demek? Savaş başlatmak demek. Onlar bizi kışkırtıyor. Avrupa’nın buna ihtiyacı yok. Avrupa savaş istemiyor. Bu savaş kime lazım? Amerikalılara” ifadesini kullandı.Amerikalıların, “başkalarının eliyle savaşmayı sevdiğini” söyleyen Lukaşenko, “Onlar kenarda durup izleyecek ve birbirimiz kırmamız ve ekonomilerimizin gerilemesi için silah tedarik edecekler. Onlar yine bize yardım etmek için, şu anda bastıkları dolarla buraya gelecek ve yine Amerika egemen olacak. Bu, tüm olup bitenlerin başlıca nedeni. Onlar bunu Polonyalıların, Baltık ülkeleri sakinlerinin ve Ukraynalıların eliyle yapmak istiyor” dedi.Lukaşenko, “Onlar, Moskova’ya yaklaşmak istiyor. Bu anlamda Belarus onlar için engel. Bu engeli ortadan kaldırmak gerekiyor. Kaldırmaya çalışacaklar” diye ekledi.
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abd, belarus, aleksandr lukaşenko

Belarus lideri Lukaşenko, ABD’yi savaş başlatma isteğiyle suçladı

21:17 25.11.2021
© REUTERS / BELTAAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / BELTA
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD’nin göçmen krizinden yararlanarak Polonya, Baltık ülkeleri ve Ukrayna’nın eliyle savaş başlatmak istediğini belirtti.
Lukaşenko, Anayasa Komisyonu ve Anayasa Taslağı Çalışma Grubu’nun ortak toplantısında, “Bu zavallı sığınmacılardan, bu süreçten yararlanmaya çalışıyorlar. Artık bu işe NATO’nun karışması gerektiğini açık bir şekilde söylüyorlar. Peki, NATO ne demek? Savaş başlatmak demek. Onlar bizi kışkırtıyor. Avrupa’nın buna ihtiyacı yok. Avrupa savaş istemiyor. Bu savaş kime lazım? Amerikalılara” ifadesini kullandı.
Amerikalıların, “başkalarının eliyle savaşmayı sevdiğini” söyleyen Lukaşenko, “Onlar kenarda durup izleyecek ve birbirimiz kırmamız ve ekonomilerimizin gerilemesi için silah tedarik edecekler. Onlar yine bize yardım etmek için, şu anda bastıkları dolarla buraya gelecek ve yine Amerika egemen olacak. Bu, tüm olup bitenlerin başlıca nedeni. Onlar bunu Polonyalıların, Baltık ülkeleri sakinlerinin ve Ukraynalıların eliyle yapmak istiyor” dedi.
Lukaşenko, “Onlar, Moskova’ya yaklaşmak istiyor. Bu anlamda Belarus onlar için engel. Bu engeli ortadan kaldırmak gerekiyor. Kaldırmaya çalışacaklar” diye ekledi.
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