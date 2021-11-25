https://tr.sputniknews.com/20211125/benzin-ve-motorin-fiyati-10-liranin-uzerine-cikiyor-1051132984.html

Benzin ve motorin fiyatı 10 liranın üzerine çıkıyor

Benzin ve motorin fiyatı 10 liranın üzerine çıkıyor

Akaryakıt sektörü kaynakları 26 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere benzin, motorin ve LPG otogaza yeni zam yapılacağını belirtti. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T10:29+0300

2021-11-25T10:29+0300

2021-11-25T10:29+0300

ekonomi

enflasyon

dolar

merkez bankası

benzin istasyonu

zam

ekonomi

motorin

otogaz

benzin fiyatları

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi indirme kararı ile Türk Lirası, dolar karşısında değer kaybetti. TL'nin değer kaybı, akaryakıtta zamları beraberinde getirdi. Benzin ve motorinde litre fiyatına 1 lira üstündeki zammın ardından yeni bir fiyat artışı bekleniyor.Bloomberg HT'nin haberine göre; 26 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzinde 46 kuruş, motorinde 43 kuruş ve LPG otogazda 25 kuruş fiyat artışı beklendiğini belirtti.Zammın gerçekleşmesi halinde İstanbul Avrupa yakasında ortalama benzin fiyatı 10.13 TL, motorin fiyatı 10.21 TL ve LPG otogaz fiyatı ise 8.50 TL olacak.Dün, benzinin litre fiyatına 1 lira 2 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 6 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 65 kuruş zam gelmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211124/epgis-lpgye-zam--1051112361.html

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enflasyon, dolar, merkez bankası, benzin istasyonu, zam, ekonomi, motorin, otogaz, benzin fiyatları