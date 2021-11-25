https://tr.sputniknews.com/20211125/benzin-ve-motorin-fiyati-10-liranin-uzerine-cikiyor-1051132984.html
Benzin ve motorin fiyatı 10 liranın üzerine çıkıyor
Benzin ve motorin fiyatı 10 liranın üzerine çıkıyor
Akaryakıt sektörü kaynakları 26 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere benzin, motorin ve LPG otogaza yeni zam yapılacağını belirtti. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T10:29+0300
2021-11-25T10:29+0300
2021-11-25T10:29+0300
ekonomi
enflasyon
dolar
merkez bankası
benzin istasyonu
zam
ekonomi
motorin
otogaz
benzin fiyatları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049863852_0:190:2049:1342_1920x0_80_0_0_05e74f5d85389061c658b488b95584d0.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi indirme kararı ile Türk Lirası, dolar karşısında değer kaybetti. TL'nin değer kaybı, akaryakıtta zamları beraberinde getirdi. Benzin ve motorinde litre fiyatına 1 lira üstündeki zammın ardından yeni bir fiyat artışı bekleniyor.Bloomberg HT'nin haberine göre; 26 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzinde 46 kuruş, motorinde 43 kuruş ve LPG otogazda 25 kuruş fiyat artışı beklendiğini belirtti.Zammın gerçekleşmesi halinde İstanbul Avrupa yakasında ortalama benzin fiyatı 10.13 TL, motorin fiyatı 10.21 TL ve LPG otogaz fiyatı ise 8.50 TL olacak.Dün, benzinin litre fiyatına 1 lira 2 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 6 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 65 kuruş zam gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211124/epgis-lpgye-zam--1051112361.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049863852_2:0:2045:1532_1920x0_80_0_0_7882a728c1975f02b1f29f5ee872f073.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
enflasyon, dolar, merkez bankası, benzin istasyonu, zam, ekonomi, motorin, otogaz, benzin fiyatları
Benzin ve motorin fiyatı 10 liranın üzerine çıkıyor
Akaryakıt sektörü kaynakları 26 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere benzin, motorin ve LPG otogaza yeni zam yapılacağını belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın
(TCMB) faizi indirme kararı ile Türk Lirası, dolar karşısında değer kaybetti. TL'nin değer kaybı, akaryakıtta zamları
beraberinde getirdi. Benzin ve motorinde litre fiyatına 1 lira üstündeki zammın
ardından yeni bir fiyat artışı bekleniyor.
Bloomberg HT'nin haberine
göre; 26 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzinde
46 kuruş, motorinde
43 kuruş ve LPG otogazda
25 kuruş fiyat artışı beklendiğini belirtti.
Zammın gerçekleşmesi halinde İstanbul Avrupa yakasında ortalama benzin fiyatı 10.13 TL, motorin fiyatı 10.21 TL ve LPG otogaz fiyatı ise 8.50 TL olacak.
Dün, benzinin litre fiyatına 1 lira 2 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 6 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 65 kuruş zam gelmişti.