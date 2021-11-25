https://tr.sputniknews.com/20211125/bergen-filmi-ekibinden-kadina-yonelik-siddetle-mucadeleye-destek-sen-affetsen-ben-affetmem-1051141503.html
Bergen filmi ekibinden kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek: 'Sen affetsen ben affetmem'
Bergen filmi ekibinden kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek: 'Sen affetsen ben affetmem'
Bergen film ekibi, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününe ‘Sen Affetsen Ben Affetmem’ pankartı ve Bergen'in şarkısını seslendirerek destek... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T13:59+0300
2021-11-25T13:59+0300
2021-11-25T14:00+0300
bergen
yaşam
kadına yönelik şiddet
destek
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Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı 'Bergen' film ekibi, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününe destek verdi. Film ekibi, Bergen'in şarkısı olan ‘Sen Affetsen Ben Affetmem’ pankartını taşıyarak şarkıyı söyledi.Farah Zeynep Abdullah’ın yanı sıra Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaşacağı filmde ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin rol alıyor. Filmin müzikleri ise sanatçı Mazlum Çimen’e ait.Film, 1989 yılında öldürülen müzisyen Bergen’in hayatını birçok farklı yönüyle ele alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211013/bergenin-yapimcisindan-halis-serbest-hakkinda-suc-duyurusu-1049787307.html
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bergen, kadına yönelik şiddet, destek
Bergen filmi ekibinden kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek: 'Sen affetsen ben affetmem'
13:59 25.11.2021 (güncellendi: 14:00 25.11.2021)
Bergen film ekibi, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününe ‘Sen Affetsen Ben Affetmem’ pankartı ve Bergen'in şarkısını seslendirerek destek verdi.
Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı 'Bergen' film ekibi, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününe destek verdi.
Film ekibi, Bergen'in şarkısı olan ‘Sen Affetsen Ben Affetmem’ pankartını taşıyarak şarkıyı söyledi.
Farah Zeynep Abdullah’ın yanı sıra Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaşacağı filmde ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin rol alıyor. Filmin müzikleri ise sanatçı Mazlum Çimen’e ait.
Film, 1989 yılında öldürülen müzisyen Bergen’in hayatını birçok farklı yönüyle ele alıyor.