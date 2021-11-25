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https://tr.sputniknews.com/20211125/bidendan-yerlilere-mektup-sukran-gununun-herkes-icin-bir-bayram-olmadigini-taniyoruz-1051131692.html
Biden'dan yerlilere mektup: Şükran Günü'nün herkes için bir bayram olmadığını tanıyoruz
Biden'dan yerlilere mektup: Şükran Günü'nün herkes için bir bayram olmadığını tanıyoruz
ABD Başkanı Biden, asimilasyona ve soykırıma maruz kalan Wampanoag kabilesi liderine yazdığı mektupta, Şükran Günü'nün herkes için bayram olmadığını ifade... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T09:49+0300
2021-11-25T09:49+0300
dünya
abd
joe biden
şükran günü
mektup
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ABD'de ülkenin birliğini simgeleyen Şükran Günü, Massachusetts ve Rhode Island'da yaşayan Wampanoag yerlileri arasında Ulusal Yas Günü olarak anılıyor. Ülkenin resmi tarihine göre bu yıl 400. yıl dönümü kutlanan Şükran Günü, Wampanoag yerlilerinin İngiltere'den Amerika'ya gelen ilk göçmen grubuna hayatta kalmaları için yardım ettikten sonra, 1621 yılında birlikte düzenledikleri bir ziyafete dayanıyor. Bu anlatıya göre, İngiltere'nin dini baskısından kaçan Püritenler ve kendine yeni bir hayat arayan göçmenler, Plymouth'tan yola çıktıktan sonra, 1620 yılında ayak bastıkları ve adını yine Plymouth koydukları bölgede geçirdikleri ilk kış, yeni topraklarda tarım yapmayı bilmedikleri için kıtlık ve açlık nedeniyle nüfuslarının büyük bölümünü kaybetti. Ertesi sene Wampanoag yerlileri onlara yardım ederek topraklarını ekmeyi öğretti ve ilk hasatlarını hep birlikte kutladılar. Ancak bu resmi anlatının aktörlerinden Wampanoag yerlileri, her yıl Şükran Günü'nde yas tutuyor. ABD'de Kristof Kolomb heykellerinin kaldırılmasını ve Kolomb Günü'nün, Yerli Hakları Anma Günü'ne dönüşmesini talep eden hak savunucuları, Şükran Günü'nün resmi tarihine ve bayram olarak kutlanmasına da karşı çıkıyor. Yerlilerin tarihine göre, Wampanoaglar, stratejik nedenlerle de olsa göçmenlerin hayatta kalmasına yardım etti ancak bu desteklerinin karşılığını uzun yıllar boyunca soykırıma, asimilasyona uğrayarak, köleleştirilerek ve topraklarından edilerek aldı. Wampanoagların resmen tanınan beş kabilesinden biri olan Mashpee Wampanoaglar, 12 bin yıldır yaşadıkları toprakların ancak yüzde 1'ini, dağınık biçimde, eski Başkan Barack Obama döneminde özerk yönetimleri altında koruma alanı ilan ettirebildi ve halen bu dağınık toprakları birleştirerek gelir elde edebilecekleri bir koruma alanı kurmak için çalışıyorlar. Mashpee Wampanoag kabilesi lideri Brian Weeden, bu yıl Şükran Günü / Ulusal Yas Günü için yayımladığı mesajda, "Şükran Günü, kültürümüzü yok etmeye çalışan bir tarihin ve kabile ulusumuza çok büyük zarar veren tutulmamış sözlerin acı hatırasıdır" diyerek topraklarını koruyamayan federal politikalardan zarar görmeye devam ettiklerini belirtti. Weeden, kabilelerinin 400 yıldır süren adaletsizliğin acısını hissetmeye devam ettiğini ve atalarının ana yurtlarının küçük de olsa bir bölümü koruma altına alınmadan, iyileşme sürecine başlayamayacaklarını ifade etti. Weeden, Başkan Joe Biden'ın ailesiyle Wampanoag topraklarında geçireceği Şükran Günü öncesinde kendisine yazdığı mektubu da paylaştı. Başkan Biden, Weeden'a mektubunda şunları kaydetti: "Şükran Günü’nün herkes için bir bayram olmadığını tanıyor ve Wampaonag halkına ulusumuza değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tutulmayan sözler ve zarar verici federal politikalarla şekillenmiş acı bir geçmişe rağmen toplumlarınız büyük zorluklar karşısında direnmiştir. Başkan olarak, yönetimim, kabilenizin özerkliğine itibar etmek ve yönetimler arası ilişkilerimizi güçlendirmekte kararlıdır."
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abd, joe biden, şükran günü, mektup

Biden'dan yerlilere mektup: Şükran Günü'nün herkes için bir bayram olmadığını tanıyoruz

09:49 25.11.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNSTJoe Biden- Şükran Günü
Joe Biden- Şükran Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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ABD Başkanı Biden, asimilasyona ve soykırıma maruz kalan Wampanoag kabilesi liderine yazdığı mektupta, Şükran Günü'nün herkes için bayram olmadığını ifade etti.
ABD'de ülkenin birliğini simgeleyen Şükran Günü, Massachusetts ve Rhode Island'da yaşayan Wampanoag yerlileri arasında Ulusal Yas Günü olarak anılıyor.
Ülkenin resmi tarihine göre bu yıl 400. yıl dönümü kutlanan Şükran Günü, Wampanoag yerlilerinin İngiltere'den Amerika'ya gelen ilk göçmen grubuna hayatta kalmaları için yardım ettikten sonra, 1621 yılında birlikte düzenledikleri bir ziyafete dayanıyor.
Bu anlatıya göre, İngiltere'nin dini baskısından kaçan Püritenler ve kendine yeni bir hayat arayan göçmenler, Plymouth'tan yola çıktıktan sonra, 1620 yılında ayak bastıkları ve adını yine Plymouth koydukları bölgede geçirdikleri ilk kış, yeni topraklarda tarım yapmayı bilmedikleri için kıtlık ve açlık nedeniyle nüfuslarının büyük bölümünü kaybetti.
Ertesi sene Wampanoag yerlileri onlara yardım ederek topraklarını ekmeyi öğretti ve ilk hasatlarını hep birlikte kutladılar. Ancak bu resmi anlatının aktörlerinden Wampanoag yerlileri, her yıl Şükran Günü'nde yas tutuyor.
ABD'de Kristof Kolomb heykellerinin kaldırılmasını ve Kolomb Günü'nün, Yerli Hakları Anma Günü'ne dönüşmesini talep eden hak savunucuları, Şükran Günü'nün resmi tarihine ve bayram olarak kutlanmasına da karşı çıkıyor.
Yerlilerin tarihine göre, Wampanoaglar, stratejik nedenlerle de olsa göçmenlerin hayatta kalmasına yardım etti ancak bu desteklerinin karşılığını uzun yıllar boyunca soykırıma, asimilasyona uğrayarak, köleleştirilerek ve topraklarından edilerek aldı. Wampanoagların resmen tanınan beş kabilesinden biri olan Mashpee Wampanoaglar, 12 bin yıldır yaşadıkları toprakların ancak yüzde 1'ini, dağınık biçimde, eski Başkan Barack Obama döneminde özerk yönetimleri altında koruma alanı ilan ettirebildi ve halen bu dağınık toprakları birleştirerek gelir elde edebilecekleri bir koruma alanı kurmak için çalışıyorlar.
Mashpee Wampanoag kabilesi lideri Brian Weeden, bu yıl Şükran Günü / Ulusal Yas Günü için yayımladığı mesajda, "Şükran Günü, kültürümüzü yok etmeye çalışan bir tarihin ve kabile ulusumuza çok büyük zarar veren tutulmamış sözlerin acı hatırasıdır" diyerek topraklarını koruyamayan federal politikalardan zarar görmeye devam ettiklerini belirtti.
Weeden, kabilelerinin 400 yıldır süren adaletsizliğin acısını hissetmeye devam ettiğini ve atalarının ana yurtlarının küçük de olsa bir bölümü koruma altına alınmadan, iyileşme sürecine başlayamayacaklarını ifade etti.
Weeden, Başkan Joe Biden'ın ailesiyle Wampanoag topraklarında geçireceği Şükran Günü öncesinde kendisine yazdığı mektubu da paylaştı. Başkan Biden, Weeden'a mektubunda şunları kaydetti: "Şükran Günü’nün herkes için bir bayram olmadığını tanıyor ve Wampaonag halkına ulusumuza değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tutulmayan sözler ve zarar verici federal politikalarla şekillenmiş acı bir geçmişe rağmen toplumlarınız büyük zorluklar karşısında direnmiştir. Başkan olarak, yönetimim, kabilenizin özerkliğine itibar etmek ve yönetimler arası ilişkilerimizi güçlendirmekte kararlıdır."
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