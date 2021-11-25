https://tr.sputniknews.com/20211125/bidenin-demokrasi-zirvesine-turkiye-neden-davet-edilmedi-1051139397.html

Türkiye, Biden’ın Demokrasi Zirvesi’ne neden davet edilmedi?

Türkiye, Biden’ın Demokrasi Zirvesi’ne neden davet edilmedi?

ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim vaatleri arasında bulunan, “Demokrasi Zirvesi” 9-10 Aralık’ta sanal olarak düzenlenecek. Davet edilen ülkeler listesi resmi... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T13:24+0300

2021-11-25T13:24+0300

2021-11-25T13:25+0300

görüş

abd

rusya

çin

recep tayyip erdoğan

iran

türkiye

joe biden

demokrasi

hasan ünal

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde açıklanan listede, Türkiye, Rusya, Çin, İran, Suudi Arabistan, Macaristan, Vietnam, Venezüella gibi ülkeler yer almadı. ABD Dışişleri Bakanlığı, zirvenin üç temel başlığını, “otoriterliğe karşı savunma”, “yolsuzlukla mücadele”, “insan haklarına saygının teşvik edilmesi” olarak sıraladı. Zirve sonrasındaki bir yıllık sürecin ardından Biden’ın dünya liderlerini verilen taahhütlerdeki ilerlemeyi değerlendirmek üzere bir kez daha toplanmaya davet edeceği ifade edildi.Zirveye Türkiye’nin davet edilemeyeceğine dair haberler geçtiğimiz aylarda gündeme yansımıştı. Açıklanan liste ile kesinleşen bu kararı, Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal ve Amerika üzerine araştırmalar yapan Yunus Emre Erdölen, Sputnik’e değerlendirdi.‘Biden yönetiminin dış politikada kafası net değil’Prof. Dr. Ünal, “Zirveye davet edilmeyen ülkeleri alt alta getirdiğimizde mevcut çok kutuplu dünya düzeni içinde önemli güç sahibi ülkeleri görüyoruz” ifadelerini kullanarak değerlendirmelerine şunları ekliyor:‘Biden, Güney Asya ülkeleriyle Çin’e karşı bir abluka oluşturmaya çalışıyor’Yunus Emre Erdölen ise zirvenin amaçları arasında ABD’nin Rusya ve Çin’e karşı geniş bir ittifak kurmak istemesinin olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor:‘Türkiye, ABD için çok önemli ve stratejik bir ortak değil’Türkiye’nin ABD tarafından demokrasi konusunda sık sık kınandığını hatırlatan Erdölen, “Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Boğaziçi olayları, LGBT hakları, İstanbul Sözleşmesi gibi birçok konuda biz Biden ve Dışişleri Bakanlığı’nın kınamasına maruz kaldık. İkili ilişkiler açısından oldukça gergin bir dönem geçirdik. Ama iki liderin görüşmesinde de bu mesajlar vurgulanmadı. Bütün bunlar ışığında demokrasi uyarıları ve Türkiye’nin ABD gözünde demokrasi konusunda ekside ilerleyen bir ülke olmasından dolayı zaten Türkiye’nin zirveye davet edilmeme ihtimali çok somut bir şekilde konuşuluyordu” dedi. Erdölen, şunları ekledi:

https://tr.sputniknews.com/20211124/turkiye-abdnin-ayrimciligina-alisik-1051120193.html

rusya

çin

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abd, rusya, çin, recep tayyip erdoğan, iran, türkiye, joe biden, demokrasi, hasan ünal, turan salcı