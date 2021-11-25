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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener: Avrupa 3. doza geç başladı, vaka sıçraması oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener: Avrupa 3. doza geç başladı, vaka sıçraması oldu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener, Türkiye'nin 3. doz aşılamaya birçok ülkeye göre daha erken başladığını belirtti. Almanya ve Avusturya gibi... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T11:55+0300
2021-11-25T11:55+0300
koronavirüs
koronavirüs aşısı
vaka sayısı
koronavirüs
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Kovid-19 salgınında gelinen son durumu değerlendirdi. 'Türkiye 2 aydır yüksek stabil durumda'Prof. Şener, "Yüksek vaka sayılarıyla Avrupa'da aslında Almanya ve Avusturya çok dikkat çekiyor. Türkiye'de baktığımızda aslında 2 aydır vaka sayıları, yüksek stabil durumda. Bir sıçrama da yok, istenilen düzeye düşme de yok. Bir durumdan buna baktığımızda, 'kötünün iyisi' de diyebiliriz. Günlük vaka sayılarının düşmesini, sıfıra inmesini istiyoruz ancak günde 200 vatandaşımız ölüyor" dedi.Avrupa'yla Türkiye'yi de kıyaslan bilgiler paylaşan Prof. Şener, "Avrupa'yla kıyaslayacak olursak bizim toplam nüfusa göre aşılama oranımız yüzde 60'larda. Almanya ve Avusturya'da da bu oran daha yüksek olmasına rağmen onlardaki vaka sayılarında ciddi bir sıçrama var. Bunun temel nedeni 3'üncü doza geç başlamış olmaları" diye konuştu.'Sağlık Bakanlığı çağrılarına rağmen 3. doz istenilen seviyede değil'Türkiye'nin 3'üncü doza birçok ülkeye göre daha erken başladığını belirten Prof. Şener, "Bir diğer taraftan da baktığımızda yüksek stabil seyreden vaka oranlarının aşağı düşmemesindeki sebep de aşılama oranlarını yukarı çıkaramamızdan kaynaklanıyor. Sağlık Bakanlığı ve bilim uzmanlarının çağrılarına rağmen 3. doz istenilen seviyede değil. Bazı insanlarda '2. doz aşıyı oldum, 3. dozu olmama gerek yok' gibi bir algı var. Bunun yanında 'Aşıya gerek yok' diyen bazı kişiler de var. Bu hastalığın ağır ve ölümcül seyredilmediğine yönelik fikirleri olanlar da var. Bu durumun sıkıntısını hep beraber çekiyoruz. Bu bize, günlük 20- 30 bin arası vaka ile günlük 200 vatandaşımızın ölümü şekilde yansıyor" dedi.
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koronavirüs, koronavirüs aşısı, vaka sayısı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener: Avrupa 3. doza geç başladı, vaka sıçraması oldu

11:55 25.11.2021
© REUTERS / Carl CourtJaponya - koronavirüs - aşı
Japonya - koronavirüs - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / Carl Court
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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener, Türkiye'nin 3. doz aşılamaya birçok ülkeye göre daha erken başladığını belirtti. Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde aşılama oranları Türkiye'ye göre yüksek olsa da vaka oranlarında ciddi sıçrama olduğunu söyleyen Şener, bunun temel nedeninin 3'üncü doz aşılamaya geç başlamaları olduğunu kaydetti.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Kovid-19 salgınında gelinen son durumu değerlendirdi.

'Türkiye 2 aydır yüksek stabil durumda'

Prof. Şener, "Yüksek vaka sayılarıyla Avrupa'da aslında Almanya ve Avusturya çok dikkat çekiyor. Türkiye'de baktığımızda aslında 2 aydır vaka sayıları, yüksek stabil durumda. Bir sıçrama da yok, istenilen düzeye düşme de yok. Bir durumdan buna baktığımızda, 'kötünün iyisi' de diyebiliriz. Günlük vaka sayılarının düşmesini, sıfıra inmesini istiyoruz ancak günde 200 vatandaşımız ölüyor" dedi.
Avrupa'yla Türkiye'yi de kıyaslan bilgiler paylaşan Prof. Şener, "Avrupa'yla kıyaslayacak olursak bizim toplam nüfusa göre aşılama oranımız yüzde 60'larda. Almanya ve Avusturya'da da bu oran daha yüksek olmasına rağmen onlardaki vaka sayılarında ciddi bir sıçrama var. Bunun temel nedeni 3'üncü doza geç başlamış olmaları" diye konuştu.

'Sağlık Bakanlığı çağrılarına rağmen 3. doz istenilen seviyede değil'

Türkiye'nin 3'üncü doza birçok ülkeye göre daha erken başladığını belirten Prof. Şener, "Bir diğer taraftan da baktığımızda yüksek stabil seyreden vaka oranlarının aşağı düşmemesindeki sebep de aşılama oranlarını yukarı çıkaramamızdan kaynaklanıyor. Sağlık Bakanlığı ve bilim uzmanlarının çağrılarına rağmen 3. doz istenilen seviyede değil. Bazı insanlarda '2. doz aşıyı oldum, 3. dozu olmama gerek yok' gibi bir algı var. Bunun yanında 'Aşıya gerek yok' diyen bazı kişiler de var. Bu hastalığın ağır ve ölümcül seyredilmediğine yönelik fikirleri olanlar da var. Bu durumun sıkıntısını hep beraber çekiyoruz. Bu bize, günlük 20- 30 bin arası vaka ile günlük 200 vatandaşımızın ölümü şekilde yansıyor" dedi.
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