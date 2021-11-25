https://tr.sputniknews.com/20211125/bloomberg-ht-anketi-turkiye-ekonomisi-2021de-yuzde-97-buyuyecek-1051140703.html
Bloomberg HT anketi: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 9.7 büyüyecek
Bloomberg HT anketi: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 9.7 büyüyecek
Bloomberg HT Araştırma’nın 22 kurumun katılımıyla yaptığı büyüme anketine göre Türkiye ekonomisinin yılın 3. çeyreğinde yüzde 7.8 büyümesi beklenirken,En düşük... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T13:40+0300
2021-11-25T13:40+0300
2021-11-25T13:40+0300
ekonomi
türkiye
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
enflasyon
dolar
türkiye istatistik kurumu (tüik)
gsyih
dolar/tl
büyüme
rakam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050900946_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_17af76755c3cc8034849c85c7133ec13.jpg
21 kurumun katıldığı ankette 2021 yılının tamamında büyüme beklentisi yüzde 9.7 seviyesinde oluştu. 2022 yılına dair görüş paylaşan 12 kurumun beklentisi ise medyanda Türkiye ekonomisinin yüzde 4.5 büyüyeceği yönünde.Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde salgının ekonomik aktiviteye darbe vurduğu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 büyümüştü.
https://tr.sputniknews.com/20211104/moodys-turkiye-buyume-tahminini-guncelledi-1050486189.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050900946_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_5c1f53a8732ba1f145adf4b7756f621b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon, dolar, türkiye istatistik kurumu (tüik), gsyih, dolar/tl, büyüme, rakam
Bloomberg HT anketi: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 9.7 büyüyecek
Bloomberg HT Araştırma’nın 22 kurumun katılımıyla yaptığı büyüme anketine göre Türkiye ekonomisinin yılın 3. çeyreğinde yüzde 7.8 büyümesi beklenirken,En düşük tahmini veren kurum yüzde 5.3, en yüksek tahmini veren kurum yüzde 11.4 büyüme öngörüyor.
21 kurumun katıldığı ankette 2021 yılının tamamında büyüme beklentisi yüzde 9.7 seviyesinde oluştu. 2022 yılına dair görüş paylaşan 12 kurumun beklentisi ise medyanda Türkiye ekonomisinin yüzde 4.5 büyüyeceği yönünde.
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde salgının ekonomik aktiviteye darbe vurduğu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 büyümüştü.