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https://tr.sputniknews.com/20211125/bloomberg-ht-anketi-turkiye-ekonomisi-2021de-yuzde-97-buyuyecek-1051140703.html
Bloomberg HT anketi: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 9.7 büyüyecek
Bloomberg HT anketi: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 9.7 büyüyecek
Bloomberg HT Araştırma’nın 22 kurumun katılımıyla yaptığı büyüme anketine göre Türkiye ekonomisinin yılın 3. çeyreğinde yüzde 7.8 büyümesi beklenirken,En düşük... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T13:40+0300
2021-11-25T13:40+0300
ekonomi
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
enflasyon
dolar
türkiye istatistik kurumu (tüik)
gsyih
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büyüme
rakam
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21 kurumun katıldığı ankette 2021 yılının tamamında büyüme beklentisi yüzde 9.7 seviyesinde oluştu. 2022 yılına dair görüş paylaşan 12 kurumun beklentisi ise medyanda Türkiye ekonomisinin yüzde 4.5 büyüyeceği yönünde.Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde salgının ekonomik aktiviteye darbe vurduğu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 büyümüştü.
https://tr.sputniknews.com/20211104/moodys-turkiye-buyume-tahminini-guncelledi-1050486189.html
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türkiye, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon, dolar, türkiye istatistik kurumu (tüik), gsyih, dolar/tl, büyüme, rakam

Bloomberg HT anketi: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 9.7 büyüyecek

13:40 25.11.2021
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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Bloomberg HT Araştırma’nın 22 kurumun katılımıyla yaptığı büyüme anketine göre Türkiye ekonomisinin yılın 3. çeyreğinde yüzde 7.8 büyümesi beklenirken,En düşük tahmini veren kurum yüzde 5.3, en yüksek tahmini veren kurum yüzde 11.4 büyüme öngörüyor.
21 kurumun katıldığı ankette 2021 yılının tamamında büyüme beklentisi yüzde 9.7 seviyesinde oluştu. 2022 yılına dair görüş paylaşan 12 kurumun beklentisi ise medyanda Türkiye ekonomisinin yüzde 4.5 büyüyeceği yönünde.
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde salgının ekonomik aktiviteye darbe vurduğu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 büyümüştü.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
EKONOMİ
Moody's, Türkiye büyüme tahminini güncelledi
4 Kasım, 17:12
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