https://tr.sputniknews.com/20211125/bugun-taburcu-olmustu-kovid-19a-yakalanan-cekya-devlet-baskani-zeman-hastaneye-geri-dondu-1051158709.html
Bugün taburcu olmuştu: Kovid-19'a yakalanan Çekya Devlet Başkanı Zeman, hastaneye geri döndü
Bugün taburcu olmuştu: Kovid-19'a yakalanan Çekya Devlet Başkanı Zeman, hastaneye geri döndü
Geçen haftalarda rahatsızlanarak tedavi altına alınan ve bugün taburcu edilen Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman'ın Kovid-19'a yakalandığı duyuruldu. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T22:09+0300
2021-11-25T22:09+0300
2021-11-25T22:09+0300
dünya
milos zeman
çekya
tedavi
pozitif
koronavirüs testi
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Geçen ay rahatsızlanarak yoğun bakımda tedavi altına alınan, bu ayın başında normal odaya alınan ve bugün taburcu olan Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.Zeman'ın sözcüsü Jiri Ovcacek, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı'nın testinin pozitif çıkması nedeniyle taburcu edildikten saatler sonra hastaneye döndüğünü ifade etti.Ovcacek, Zeman'ın programının tedavi gördüğü süre boyunca askıya alındığı bilgisini paylaştı.Çekya Devlet Başkanı'nın yarın yeni başbakanın atamasını yapması bekleniyordu.Zeman, 10 Ekim'de, parlamento seçimlerinin düzenlenmesinden bir gün sonra konutunda Başbakan Andrej Babis ile yaptığı görüşmenin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.Çekya lideri, 4 Kasım'da yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmış ve bugün taburcu edilmişti.Zeman'ın aşırı alkol tüketimi nedeniyle karaciğer rahatsızlığı, diyabet, düşük tansiyon ve ileri düzeyde duyma kaybı gibi hastalıkları bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211104/cekya-devlet-baskani-zeman-yogun-bakimdan-cikti-1050474724.html
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milos zeman, çekya, tedavi, pozitif, koronavirüs testi
Bugün taburcu olmuştu: Kovid-19'a yakalanan Çekya Devlet Başkanı Zeman, hastaneye geri döndü
Geçen haftalarda rahatsızlanarak tedavi altına alınan ve bugün taburcu edilen Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman'ın Kovid-19'a yakalandığı duyuruldu.
Geçen ay rahatsızlanarak yoğun bakımda tedavi altına alınan, bu ayın başında normal odaya alınan ve bugün taburcu olan Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman
'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Zeman'ın sözcüsü Jiri Ovcacek, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı'nın testinin pozitif çıkması nedeniyle taburcu edildikten saatler sonra hastaneye döndüğünü ifade etti.
Ovcacek, Zeman'ın programının tedavi gördüğü süre boyunca askıya alındığı bilgisini paylaştı.
Çekya Devlet Başkanı'nın yarın yeni başbakanın atamasını yapması bekleniyordu.
Zeman, 10 Ekim'de, parlamento seçimlerinin düzenlenmesinden bir gün sonra konutunda Başbakan Andrej Babis ile yaptığı görüşmenin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Çekya lideri, 4 Kasım'da yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmış ve bugün taburcu edilmişti.
Zeman'ın aşırı alkol tüketimi nedeniyle karaciğer rahatsızlığı, diyabet, düşük tansiyon ve ileri düzeyde duyma kaybı gibi hastalıkları bulunuyor.