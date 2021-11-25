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Bursa’da genç kızı takip eden Afganistanlı şüpheli gözaltına alındı
Bursa’da genç kızı takip eden Afganistanlı şüpheli gözaltına alındı
Bursa'da iş çıkışı yaya olarak evine giden 19 yaşındaki M.Ş.G. adlı kızı takip eden 26 yaşındaki Afganistan uyruklu M.D. gözaltına alındı. Emniyetteki... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T14:04+0300
2021-11-25T14:04+0300
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Akıllara, Kocaeli’de, 12 Temmuz günü Afganistan uyruklu A.M.’nin cinsel istismar girişiminde bulunup yaraladığı Ayşegül Aydın’ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesini getiren olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi.İşten çıktıktan sonra yaya olarak evine giden M.Ş.G..’yi tanımadığı bir kişi takip etmeye başladı.Evinin bulunduğu sitenin önüne gelen M.Ş.G., bu kişinin elinde bıçağa benzer bir cisimle kendisine doğru yürüdüğünü görünce polisi aradı.Şüpheli bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmayla şüpheli M.D..’yi zeytinlikte yakaladı.Elindeki cismin bıçak olmadığı anlaşılan Afganistan uyruklu M.D, polis merkezine götürüldü. ‘Halkın huzurunu bozmak’ suçlamasıyla hakkında işlem yapılan M.D. sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Bu arada, M.D.’nin M.Ş.G.’yi takip ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20211111/norvec-multeci-konseyi-her-gun-4-5-bin-afgan-irana-geciyor-1050696271.html
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bursa, kaçak göçmen, göçmen, taciz, afgan, kaçak göçmenler, afgan sığınmacı, görükle

Bursa’da genç kızı takip eden Afganistanlı şüpheli gözaltına alındı

14:04 25.11.2021
© DHABursa’da genç kızı takip eden Afganistanlı şüpheli gözaltına alındı
Bursa’da genç kızı takip eden Afganistanlı şüpheli gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© DHA
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Bursa'da iş çıkışı yaya olarak evine giden 19 yaşındaki M.Ş.G. adlı kızı takip eden 26 yaşındaki Afganistan uyruklu M.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ş.G., sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Akıllara, Kocaeli’de, 12 Temmuz günü Afganistan uyruklu A.M.’nin cinsel istismar girişiminde bulunup yaraladığı Ayşegül Aydın’ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesini getiren olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi.
İşten çıktıktan sonra yaya olarak evine giden M.Ş.G..’yi tanımadığı bir kişi takip etmeye başladı.
Evinin bulunduğu sitenin önüne gelen M.Ş.G., bu kişinin elinde bıçağa benzer bir cisimle kendisine doğru yürüdüğünü görünce polisi aradı.
Şüpheli bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmayla şüpheli M.D..’yi zeytinlikte yakaladı.
Elindeki cismin bıçak olmadığı anlaşılan Afganistan uyruklu M.D, polis merkezine götürüldü. ‘Halkın huzurunu bozmak’ suçlamasıyla hakkında işlem yapılan M.D. sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Bu arada, M.D.’nin M.Ş.G.’yi takip ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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