https://tr.sputniknews.com/20211125/bursada-genc-kizi-takip-eden-afganistanli-supheli-gozaltina-alindi-1051141764.html

Bursa’da genç kızı takip eden Afganistanlı şüpheli gözaltına alındı

Bursa’da genç kızı takip eden Afganistanlı şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da iş çıkışı yaya olarak evine giden 19 yaşındaki M.Ş.G. adlı kızı takip eden 26 yaşındaki Afganistan uyruklu M.D. gözaltına alındı. Emniyetteki... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T14:04+0300

2021-11-25T14:04+0300

2021-11-25T14:04+0300

türkiye

bursa

kaçak göçmen

göçmen

taciz

afgan

kaçak göçmenler

afgan sığınmacı

görükle

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051141739_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_b532af1ed0ce7cc4bb8eb87af8bb24f7.jpg

Akıllara, Kocaeli’de, 12 Temmuz günü Afganistan uyruklu A.M.’nin cinsel istismar girişiminde bulunup yaraladığı Ayşegül Aydın’ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesini getiren olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi.İşten çıktıktan sonra yaya olarak evine giden M.Ş.G..’yi tanımadığı bir kişi takip etmeye başladı.Evinin bulunduğu sitenin önüne gelen M.Ş.G., bu kişinin elinde bıçağa benzer bir cisimle kendisine doğru yürüdüğünü görünce polisi aradı.Şüpheli bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmayla şüpheli M.D..’yi zeytinlikte yakaladı.Elindeki cismin bıçak olmadığı anlaşılan Afganistan uyruklu M.D, polis merkezine götürüldü. ‘Halkın huzurunu bozmak’ suçlamasıyla hakkında işlem yapılan M.D. sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Bu arada, M.D.’nin M.Ş.G.’yi takip ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20211111/norvec-multeci-konseyi-her-gun-4-5-bin-afgan-irana-geciyor-1050696271.html

türkiye

bursa

görükle

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bursa, kaçak göçmen, göçmen, taciz, afgan, kaçak göçmenler, afgan sığınmacı, görükle