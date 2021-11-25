Çekya Cumhurbaşkanı Zeman 46 günün ardından taburcu edildi

Hastaneden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanının özel bir klinikte tedavisinin sürdürülmesinin tavsiye edildiği ancak Zeman'ın, kalan tedavisine Lany Sarayında devam etmek istediği belirtildi. Cumhurbaşkanının yazlık sarayı olarak kullanılan Lany'de Zeman'ın seçimlerin kazananı üç partinin oluşturduğu Spolu (Birlite) ittifakının başbakan adayı Petr Fiala'yı yarın yeni başbakan olarak ataması bekleniyor. Ülkede 8-10 Ekim'de düzenlenen milletvekili seçimlerini Spolu ittifakı küçük bir farkla kazanmış, bunun hemen akabinde Cumhurbaşkanı Zeman, Prag'daki askeri hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.
Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, 46 gün süren tedavisinin ardından başkent Prag'daki askeri hastaneden taburcu edildi.
Hastaneden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanının özel bir klinikte tedavisinin sürdürülmesinin tavsiye edildiği ancak Zeman'ın, kalan tedavisine Lany Sarayında devam etmek istediği belirtildi.
Cumhurbaşkanının yazlık sarayı olarak kullanılan Lany'de Zeman'ın seçimlerin kazananı üç partinin oluşturduğu Spolu (Birlite) ittifakının başbakan adayı Petr Fiala'yı yarın yeni başbakan olarak ataması bekleniyor.
Ülkede 8-10 Ekim'de düzenlenen milletvekili seçimlerini Spolu ittifakı küçük bir farkla kazanmış, bunun hemen akabinde Cumhurbaşkanı Zeman, Prag'daki askeri hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.