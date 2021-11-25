https://tr.sputniknews.com/20211125/celikten-kilicdarogluna-yanit-en-buyuk-gayri-millilik-vatandasin-iradesini-yok-saymaktir-1051159764.html

Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na yanıt: En büyük gayri millilik, vatandaşın iradesini yok saymaktır

Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na yanıt: En büyük gayri millilik, vatandaşın iradesini yok saymaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'de en büyük gayri millilik, vatandaşın iradesini yok saymak, vatandaşın tercihlerine... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T23:11+0300

2021-11-25T23:11+0300

2021-11-25T23:11+0300

türkiye

ak parti

chp

kemal kılıçdaroğlu

ömer çelik

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "gayri milli" açıklamasını değerlendirdi."Kılıçdaroğlu son zamanlarda bu tip tutarsız yaklaşımları çok cömert bir şekilde kullanıyor" diyen Çelik, "gayri milli" tartışmasında, CHP ile ilgili çok net bir veriye sahip olduklarını ifade etti.CHP'nin Libya ile ilgili açıklamalarından örnek veren Ömer Çelik, "Biz orada Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği hükümetle işbirliği yapıp Türkiye'ye düşmanlık eden Hafter tarafıyla mücadele ederken, CHP'den gelen açıklama Hafter'in seküler birisi olduğu, o yüzden desteklenmesi gerektiği idi. Hafter'in sekülerlikle bir ilgisi yok ama aynı zamanda Hafter, Türkiye Cumhuriyeti'nin oradaki askerlerini ve oradaki meşru çıkarlarını hedef alan bir yaklaşım içerisine giriyordu, Türkiye Cumhuriyeti'ne silah çekmiş birisiydi. CHP tuttu, Hafter'in desteklenmesi gerektiğini söyledi. Dolayısıyla burada kim milli, kim gayri milli net bir şekilde ortaya çıktı" diye konuştu.'Vatandaş iradesine ve milli iradeye bir hakarettir'Kılıçdaroğlu'nun, basın toplantısında dile getirdiği "gayri milli" değerlendirmesinin, vatandaşın iradesine saygısızlığın bir tezahürü olduğunu kaydeden Çelik, şöyle devam etti:Türkiye ve BAE arasındaki ikili ilişkilerAK Partili Çelik, Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye ve BAE arasındaki ikili ilişkilere yönelik açıklamasını da değerlendirdi.CHP'den bu konuda değişik zamanlarda yapılan açıklamalarda bir tutarlılık görülmediğini ifade eden Ömer Çelik, şöyle konuştu:"Muhalefet siyaseti" ile "husumet siyaseti" arasında bir fark olduğunu dile getiren Çelik, muhalefetin, kendisinin iktidarın alternatifi olduğunu söylemesi, iç ve dış politikada alternatif birtakım politikalar ortaya koyması gerektiğini belirterek, alternatif politikalar ortaya koyamayanların, siyasetsizlik içerisinde debelenenlerin ise "husumet siyaseti" yaptıklarını kaydetti.Ömer Çelik, "Memleket dış politikada kötüye gitsin, memlekette ekonomik ilişkiler kötüye gitsin, bütün bunlar konusunda ciddi bir sıkıntı olsun ve sonuç olarak kendilerine bir iktidar fırsatı doğsun isterler. Normal demokratik zamanlarda bunu vesayet siyaseti ile yaparlar, diğer zamanlarda ise birtakım ihtilaflar söz konusu olduğu zaman, Türkiye'nin içine girdiği birtakım mücadeleler söz konusu olduğu zaman kriz siyaseti, yıkım siyaseti ve husumet siyaseti üzerinden yaparlar. Burada bir muhalefet siyaseti yok, 'burada bizim dış politikada tezimiz şudur, örneğin körfez ülkeleri ile ilgili tezimiz şudur' diyebilecekleri bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu.'Bu adımları atmaktan geri kalmadık'CHP'li bir milletvekilinin de "Türkiye'nin Karabağ'a Cihatçılar gönderdiğini" söylediğini aktaran AK Parti Sözcüsü Çelik, "Peki buna karşı CHP yönetiminden bir kınama, 'bu görüş yanlıştır' gibi bir şey geldi mi? Biz bu Cihatçılar gönderme lafını kimden duymuştuk? Birtakım Fransız yayın organlarından duymuştuk. Onlar bunu neden yapıyorlardı, Ermenistan'a destek vermek için yapıyorlardı. Böyle bir şey söz konusu olmadığı halde böyle bir davranış ortaya koydular. Bu da milli, gayri milli ayrımı açısından önemli bir noktadır, kendi devletini suçluyor muhalefet etmek adına" diye konuştu.Türkiye ne zaman bir ülke ile ihtilaf yaşasa, CHP yönetiminin, ihtilaf yaşanan ülkenin tezlerini dillendirdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

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ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, ömer çelik