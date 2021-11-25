https://tr.sputniknews.com/20211125/chpli-yavuzyilmaz-sans-oyunlari-denetlenmiyor-1051129523.html

CHP'li Yavuzyılmaz: Şans oyunları denetlenmiyor

CHP'li Yavuzyılmaz: Şans oyunları denetlenmiyor

TBMM KİT Komisyonu üyesi CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Milli Piyango İdaresi taslak raporunda yer alan bulguya göre, 1 Ağustos 2020 tarihinden 31 Aralık... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T06:26+0300

2021-11-25T06:26+0300

2021-11-25T06:26+0300

türkiye

denetleme

milli piyango idaresi

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Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, rapora ulaşan Yavuzyılmaz, “AK Parti döneminde tüyleri yolunan talih kuşu, şans oyunu çekilişleri Sisal Şans’a devredildikten sonra rahmetli olmuştur” dedi ve şöyle konuştu: “Milli Piyango İdaresi taslak raporunda yer alan bulguya göre, 01.08.2020 tarihininden 31.12.2020’ye kadar düzenlenen şans oyunu çekiliş faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının Milli Piyango İdaresi tarafından denetlenmediği anlaşılıyor. Milli Piyango İdaresinin eli kolu bağlanmış durumda. İzleme ve denetleme görevi kapsamında, çekilişlerde gözlemci bulundurmak dışında bir faaliyeti yok. Kurum kendi maaş ödemelerinde dahi zorlanıyor.”Habere göre, Sayıştay, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 2020 yılı taslak denetim raporunda idarenin şans oyunlarında Ağustos 2020 tarihinden beri izleme ve denetleme yetkisini kullanmadığını tespit ederek bu yetkinin kullanılmasını önerdi.Sayıştay’ın tespitlerinin ardından idare cevabında 1 Ağustos 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki döneme ait lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun görevli başmüfettişler tarafından bu yıl içerisinde denetlenmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Firmanın kuracağı yazılım ve donanım sistemlerinin teknik çalışmasının devam ettiği de belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20210603/-yavuzyilmaz-milli-piyango-idaresi-genel-muduru-ucarin-ozel-bir-sirketin-bordrolu-calisani-oldugunu-1044647179.html

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denetleme, milli piyango idaresi