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https://tr.sputniknews.com/20211125/cin-internet-sirketi-tencentin-uygulamalarini-guncellemesini-durdurdu-1051128982.html
Çin, internet şirketi Tencent'in uygulamalarını güncellemesini durdurdu
Çin, internet şirketi Tencent'in uygulamalarını güncellemesini durdurdu
Çin'de düzenleyici otoriteler, ülkenin en büyük internet şirketlerinden ve 1.2 milyar kullanıcısı olan WeChat platformunun yürütücüsü Tencent'in mevcut... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T05:39+0300
2021-11-25T05:39+0300
dünya
çin
denetim
uygulama
wechat
tencent
kişisel veriler
güncelleme
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Yerel medyadaki haberlere göre Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı, internet uygulama mağazalarına yolladığı 'geçici idari yönergede' şirketin uygulamalarına yönelik tedbirin uygulanmasını istedi.Çin'in en yaygın kullanılan mesajlaşma ve çevrim içi ödeme aracı, aynı zamanda mini-uygulama platformu olan WeChat'in sahibi olan şirketin geliştirdiği 70'ten fazla uygulama ile 100'den fazla mobil oyunun güncellemesi durdurulurken şirket, piyasaya yeni oyun ve uygulama süremeyecek.Bakanlık, yasak hakkında açıklama yapmazken, tedbirin ne kadar süreceği bilinmiyor.'Hükümet organlarıyla düzenli işbirliği halindeyiz'Şirket, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uygulamalarının soruşturulması için otoritelerle iş birliği içinde olduğunu belirterek, yasağı dolaylı şekilde doğruladı.Tencent uygulamalarının ve mobil oyunların halen aktif ve indirilebilir olduğu belirtilen açıklamada, "Uygulamalarımız içindeki kullanıcı koruma özelliklerini geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Yasal ve idari düzenlemelere uyum sağlamak için de ilgili hükümet organlarıyla düzenli işbirliği halindeyiz" ifadelerine yer verildi.Pekin, internet sektörüne yönelik denetimleri artırıyorYasak kararının, Çin'de merkezi hükümetin internet sektörüne yönelik düzenleme ve denetimleri sıkılaştırdığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.Pekin yönetimi, ülkedeki internet üzerinde veri yönetimini düzenlemek üzere 2017'de Siber Güvenlik Yasası'nı, eylülde Veri Güvenliği Yasası'nı çıkarmıştı. Her iki yasal düzenleme de yurt dışına veri yollamak isteyen internet şirketlerinin güvenlik soruşturmasından geçerek onay almasını şartını koşuyordu.Kasımda yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Yasası da sınır aşırı veri transferi ve yurt içinde şirketlerin kişisel verileri kullanması konusunda dünyanın en sıkı düzenleme rejimlerinden birini getirmişti.WeChat'in güvenlik protokolü güncellenmiştiTencent, 1.2 milyar kullanıcısıyla Çin'in en yaygın internet platformlarından WeChat'in güvenlik protokolünü temmuzda güncellemişti. Güncelleme tamamlanana kadar yeni üye kabulü durdurulmuştu.Şirket, eylülde WeChat platformu ile onun Çin'e özgü versiyonu Weixin'i birbirinden ayırmış, kullanıcılara ikisinden birini tercih etme zorunluluğu getirmişti.Söz konusu adımların da şirketin sınır aşırı veri transferi ve kişisel verilerin kullanılması konusundaki yeni düzenlemelere uyum çabasının parçası olduğu yorumları yapılmıştı.Didi'nin 25 uygulaması internet mağazalarından kaldırılmıştıÇin Siber Uzay İdaresi, ülkenin en büyük mobil ulaşım şirketi Didi'ye ait 25 uygulamayı kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle uygulama mağazalarından kaldırma emri vermişti. Şirketin uygulamaları etkinliğini sürdürürken, yeni üye kaydı durdurulmuştu.Endüstri ve Ticaret Bakanlığı, son dönemde veri düzenlemelerini ve kullanıcı haklarını ihlal eden şirketleri ismen anarak ifşa ediyor. Bakanlık, 3 Kasım'da yayımladığı listede, 3'ü Tencent tarafından geliştirilen 38 uygulamanın kullanıcı verilerini ölçüsüzce topladığını bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211103/cinde-teknoloji-sektorunde-artan-kisitlamalar-epic-games-fortnitein-fisini-cekti-1050446447.html
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çin, denetim, uygulama, wechat, tencent, kişisel veriler, güncelleme

Çin, internet şirketi Tencent'in uygulamalarını güncellemesini durdurdu

05:39 25.11.2021
© REUTERSTencent
Tencent - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© REUTERS
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Çin'de düzenleyici otoriteler, ülkenin en büyük internet şirketlerinden ve 1.2 milyar kullanıcısı olan WeChat platformunun yürütücüsü Tencent'in mevcut uygulamalarını güncellemesini ve yeni uygulama çıkarmasını geçici süreyle yasakladı.
Yerel medyadaki haberlere göre Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı, internet uygulama mağazalarına yolladığı 'geçici idari yönergede' şirketin uygulamalarına yönelik tedbirin uygulanmasını istedi.
Çin'in en yaygın kullanılan mesajlaşma ve çevrim içi ödeme aracı, aynı zamanda mini-uygulama platformu olan WeChat'in sahibi olan şirketin geliştirdiği 70'ten fazla uygulama ile 100'den fazla mobil oyunun güncellemesi durdurulurken şirket, piyasaya yeni oyun ve uygulama süremeyecek.
Bakanlık, yasak hakkında açıklama yapmazken, tedbirin ne kadar süreceği bilinmiyor.

'Hükümet organlarıyla düzenli işbirliği halindeyiz'

Şirket, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uygulamalarının soruşturulması için otoritelerle iş birliği içinde olduğunu belirterek, yasağı dolaylı şekilde doğruladı.
Tencent uygulamalarının ve mobil oyunların halen aktif ve indirilebilir olduğu belirtilen açıklamada, "Uygulamalarımız içindeki kullanıcı koruma özelliklerini geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Yasal ve idari düzenlemelere uyum sağlamak için de ilgili hükümet organlarıyla düzenli işbirliği halindeyiz" ifadelerine yer verildi.

Pekin, internet sektörüne yönelik denetimleri artırıyor

Yasak kararının, Çin'de merkezi hükümetin internet sektörüne yönelik düzenleme ve denetimleri sıkılaştırdığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.
Pekin yönetimi, ülkedeki internet üzerinde veri yönetimini düzenlemek üzere 2017'de Siber Güvenlik Yasası'nı, eylülde Veri Güvenliği Yasası'nı çıkarmıştı. Her iki yasal düzenleme de yurt dışına veri yollamak isteyen internet şirketlerinin güvenlik soruşturmasından geçerek onay almasını şartını koşuyordu.
Kasımda yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Yasası da sınır aşırı veri transferi ve yurt içinde şirketlerin kişisel verileri kullanması konusunda dünyanın en sıkı düzenleme rejimlerinden birini getirmişti.

WeChat'in güvenlik protokolü güncellenmişti

Tencent, 1.2 milyar kullanıcısıyla Çin'in en yaygın internet platformlarından WeChat'in güvenlik protokolünü temmuzda güncellemişti. Güncelleme tamamlanana kadar yeni üye kabulü durdurulmuştu.
Şirket, eylülde WeChat platformu ile onun Çin'e özgü versiyonu Weixin'i birbirinden ayırmış, kullanıcılara ikisinden birini tercih etme zorunluluğu getirmişti.
Söz konusu adımların da şirketin sınır aşırı veri transferi ve kişisel verilerin kullanılması konusundaki yeni düzenlemelere uyum çabasının parçası olduğu yorumları yapılmıştı.

Didi'nin 25 uygulaması internet mağazalarından kaldırılmıştı

Çin Siber Uzay İdaresi, ülkenin en büyük mobil ulaşım şirketi Didi'ye ait 25 uygulamayı kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle uygulama mağazalarından kaldırma emri vermişti. Şirketin uygulamaları etkinliğini sürdürürken, yeni üye kaydı durdurulmuştu.
Endüstri ve Ticaret Bakanlığı, son dönemde veri düzenlemelerini ve kullanıcı haklarını ihlal eden şirketleri ismen anarak ifşa ediyor. Bakanlık, 3 Kasım'da yayımladığı listede, 3'ü Tencent tarafından geliştirilen 38 uygulamanın kullanıcı verilerini ölçüsüzce topladığını bildirmişti.
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