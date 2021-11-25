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Erdoğan: Bugüne kadar kadınların her alandaki hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk
Erdoğan: Bugüne kadar kadınların her alandaki hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin olarak, "Bugüne kadar kadınların her alandaki... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T20:35+0300
2021-11-25T21:30+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü
kadın
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.Twitter üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
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recep tayyip erdoğan, 25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü, kadın

Erdoğan: Bugüne kadar kadınların her alandaki hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk

20:35 25.11.2021 (güncellendi: 21:30 25.11.2021)
© AAErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin olarak, "Bugüne kadar kadınların her alandaki hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk, bundan sonra da olacağız.Kadına karşı şiddeti insani ve ahlaki değerlerimizi güçlendirerek inşallah tamamen ortadan kaldıracağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.
Twitter üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün, en başta inancımızın, medeniyetimizin, değerlerimizin karşısında durduğu bu sorunun tamamen ortadan kalkmasına vesile olmasını diliyorum.
Bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddet ne yazık ki tüm dünyanın sorunudur.
Türkiye bu soruna karşı en kapsamlı ve etkili mevzuata sahip ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.
Geçtiğimiz Temmuz ayında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı’nı açıklamış, 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet belirlemiştik.
Değişen şartlara ve ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz.
Aziz milletim… Unutmamalıyız ki kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir. Bu sorunun ortadan kalkması tüm kesimlerin inancı, çabası ve mutabakatıyla mümkündür.
Bugüne kadar kadınların her alandaki hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk, bundan sonra da olacağız. Kadına karşı şiddeti insani ve ahlaki değerlerimizi güçlendirerek inşallah tamamen ortadan kaldıracağız. Kararlıyız.
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